В АПЛ теперь будет стопроцентно «российский» клуб

В среду он сыграет с «Челси». Об этом и другом – в обзоре главных событий минувшего дня.

«Спартак» разгромил «Локомотив» и стал победителем турнира в Катаре



Московский «Спартак» стал триумфатором товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходил в Катаре. В последнем матче красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 4:0.



«Спартак» вышел вперёд уже на 1-й минуте встречи благодаря голу защитника Айртона Лукаса. На 31-й минуте преимущество красно-белых удвоил хавбек Александр Ломовицкий. Под занавес матча нападающий Зе Луиш оформил дубль, отличившись на 84-й и 86-й минутах, и зафиксировал окончательный результат матча.

«Спартак» также одержал победу в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков. Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). «Ростов», набрав одно очко, стал четвёртым.

«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре 2:1, 3:0, 4:0. Команде Олега Кононова не было равных в Дохе.

ЦСКА одолел «Норшелланн» в товарищеском матче



Подошёл к концу товарищеский матч ЦСКА — «Норшелланн». Игра прошла в Ла-Манге (Испания) и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.



Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Фёдора Чалова, реализовавшего пенальти. На 38-й минуте ЦСКА удвоил преимущество усилиями полузащитника Ивана Облякова. Уже во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Андреас Ольсен сократил отставание датской команды, однако до конца матча «Норшелланн» так и не сумел сравнять счёт.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 3 марта предстоит гостевая встреча с тульским «Арсеналом».

У Гончаренко есть повод для оптимизма. Более веский, чем счёт Пока в Испании «армейцы» только побеждают.

Кальеха вернулся на пост наставника «Вильярреала», 10 декабря он был уволен



«Вильярреал» в «Твиттере» объявил о возвращении Хавьера Кальехи на пост главного тренера команды.



Специалист вернулся на должность спустя всего полтора месяца после увольнения. При нём команда неудачно начала сезон, и 10 декабря руководство клуба приняло решение отправить его в отставку.



На посту наставника «Вильярреала» Кальеха сменил Луиса Гарсию Пласу, под руководством которого команда одержала лишь одну победу – в матче со «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, ставшем для него первым после назначения. Тогда испанская команда выиграла у красно-белых со счётом 2:0.



На данный момент безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура.

Российский бизнесмен Дёмин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута»



Компания AFCB Enterprises Ltd, которая принадлежит российскому бизнесмену Максиму Дёмину, выкупила 25% акций клуба английской Премьер-лиги «Борнмута» у холдинга Peak 6 Investments. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Благодаря этому Дёмин вновь стал владельцем 100 процентов акций «Борнмута».



В 2011 году Дёмин стал совладельцем «Борнмута» с Эдди Митчеллом. За эти годы клуб завоевал право выступать в Премьер-лиге. В 2015 году Дёмин продал 25% акций клуба Peak 6 Investments, но остался мажоритарным акционером.



После 23 туров «Борнмут», набрав 30 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Челси». Встреча состоится 30 января.

Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии



Сборная Катара стала вторым финалистом Кубка Азии. Сегодня, 29 января, национальная команда разгромила ОАЭ в полуфинальном матче со счётом 4:0.



Первые два гола были забиты в первом тайме – отличились защитник Буалем Хухи и нападающий Альмоэз Абдулла. Под занавес встречи, на 80-й минуте, счёт до разгромного довёл форвард Хассан Аль-Хаидос, а в добавленное время окончательный результат зафиксировал защитник Хамид Исмаиль.



Таким образом, сборная Катара пробилась в финал Кубка Азии. В решающем матче команде предстоит встретится с Японией, которая в полуфинале разгромила Иран со счётом 3:0. Финал турнира состоится 1 февраля на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). С турнирной сеткой Кубка Азии можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Зенит» объявил об уходе Паредеса в «ПСЖ»



«Зенит» и «Пари Сен-Жермен» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французскую команду.



Паредес является воспитанником «Бока Хуниорс», полузащитник провёл в составе команды 29 матчей и забил 5 мячей. Помимо этого выступал за «Кьево», «Эмполи» и «Рому».



К «Зениту» присоединился 1 июля 2017 года; провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. В качестве футболиста «Зенита» провёл 8 матчей за сборную Аргентины.



«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать «Зенит» перепродал аргентинца почти в два раза дороже.

«Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева



«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе центрального защитника Ивана Новосельцева до конца сезона-2018/19.

Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провёл девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском «Арсенале», а в июле 2018 года на правах аренды перешёл в «Анжи».



«Зенит» желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.



В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором одного забитого мяча и получил три жёлтые карточки. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. За сборную России сыграл пять матчей.

Зарплата Акуньи в «Зените» составит € 2,5 млн в год



Как стало известно «Чемпионату», зарплата аргентинского защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зените» составит € 2,5 млн в год.



Сумма может увеличиться за счёт бонусов, которые также прописаны в контракте. Соглашение аргентинца с «Зенитом» будет рассчитано на четыре года.



Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе 27-летнего Акуньи за € 16 млн. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов.



Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Аргентины провёл 16 матчей. Принимал участие в чемпионате мира—2018, на котором сыграл один матч.

Головин забил первый гол за «Монако»



Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт своим голам за клуб.



Российский футболист отличился на 24-й минуте полуфинального матча Кубка французской лиги с «Генгамом», удвоив преимущество своей команды. Встреча проходит в Генгаме в настоящий момент. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, игра с «Генгамом» — вторая после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера «Монако».



Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из ЦСКА за € 30 млн, став самым дорогим футболистом в истории российского футбола. На счету 22-летнего хавбека к настоящему моменту также две результативные передачи — по одной во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов. В чемпионате Франции монегаски занимают предпоследнее место после 22 туров.