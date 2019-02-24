«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче



161rostselmash:

— Скоро в Европе не останется ни одной деревни со своим футбольным клубом, не обыгрывавшим «Спартак».



Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд



korsar86:

— В России ветеранский футбол — национальный вид спорта, в него играют футболисты с юности.

Мать Рабьо больше не будет агентом игрока



tonismagi:

— Новым агентом Рабьо станет жена Икарди.



Кондогбиа пропустит игры с «Краснодаром», он наказан за умышленный «горчичник»



khimik71:

— УЕФА: Рамос? А что было?

«Монако» объявил о назначении бизнесмена Петрова на пост генерального директора



agrus1:

— А Баширов, похоже, в «Челси» поедет руководить!



Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА



ropsyadapsya:

— Ходит легенда, что когда-нибудь ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в Туле.



Александра Дюкова избрали президентом РФС



dinisvadimovich:

— Вот это поворот!)



Чорлука: тренер Хорватии боялся Дзюбу, но я сказал, что для меня опаснее Смолов



cskachamp:

— Смолов стал опасен даже для сб. России.



Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»



boby:

— Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7.

«Спартак» расторг контракт с Давыдовым



ropsyadapsya:

— Прощай, Легенда. Вы с Джоном Терри многое сделали для клуба!



Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль



ali666:

— Моуриньо: это мой мальчик!



Дом форварда «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ



diman19801980:

— Может, у них абонемент?