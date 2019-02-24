«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче
161rostselmash:
— Скоро в Европе не останется ни одной деревни со своим футбольным клубом, не обыгрывавшим «Спартак».
Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд
korsar86:
— В России ветеранский футбол — национальный вид спорта, в него играют футболисты с юности.
Мать Рабьо больше не будет агентом игрока
tonismagi:
— Новым агентом Рабьо станет жена Икарди.
Кондогбиа пропустит игры с «Краснодаром», он наказан за умышленный «горчичник»
khimik71:
— УЕФА: Рамос? А что было?
«Монако» объявил о назначении бизнесмена Петрова на пост генерального директора
agrus1:
— А Баширов, похоже, в «Челси» поедет руководить!
Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА
ropsyadapsya:
— Ходит легенда, что когда-нибудь ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в Туле.
Александра Дюкова избрали президентом РФС
dinisvadimovich:
— Вот это поворот!)
Чорлука: тренер Хорватии боялся Дзюбу, но я сказал, что для меня опаснее Смолов
cskachamp:
— Смолов стал опасен даже для сб. России.
Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»
boby:
— Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7.
«Спартак» расторг контракт с Давыдовым
ropsyadapsya:
— Прощай, Легенда. Вы с Джоном Терри многое сделали для клуба!
Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
ali666:
— Моуриньо: это мой мальчик!
Дом форварда «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ
diman19801980:
— Может, у них абонемент?