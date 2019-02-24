Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Ювентус». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Спартак», Дюков, Давыдов в лучших комментариях читателей

Артём Милевский
Андрей Панков
Фото: instagram.com/timi1010/
«Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7»
Очередное поражение «Спартака», Кубок Легенд, избрание Дюкова – в лучших комментариях читателей.
Футбол

«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче

161rostselmash:
— Скоро в Европе не останется ни одной деревни со своим футбольным клубом, не обыгрывавшим «Спартак».

Сборная России разгромила сборную Нидерландов на Кубке Легенд

korsar86:
— В России ветеранский футбол — национальный вид спорта, в него играют футболисты с юности.

Мать Рабьо больше не будет агентом игрока

tonismagi:
— Новым агентом Рабьо станет жена Икарди.

Кондогбиа пропустит игры с «Краснодаром», он наказан за умышленный «горчичник»

khimik71:
— УЕФА: Рамос? А что было?

«Монако» объявил о назначении бизнесмена Петрова на пост генерального директора

agrus1:
— А Баширов, похоже, в «Челси» поедет руководить!

Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА

ropsyadapsya:
— Ходит легенда, что когда-нибудь ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в Туле.

Александра Дюкова избрали президентом РФС

dinisvadimovich:
— Вот это поворот!)

Чорлука: тренер Хорватии боялся Дзюбу, но я сказал, что для меня опаснее Смолов

cskachamp:
— Смолов стал опасен даже для сб. России.

Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»

boby:
— Милевский подписал контракт по схеме 0,5+0,7.

«Спартак» расторг контракт с Давыдовым

ropsyadapsya:
— Прощай, Легенда. Вы с Джоном Терри многое сделали для клуба!

Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль

ali666:
— Моуриньо: это мой мальчик!

Дом форварда «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ

diman19801980:
— Может, у них абонемент?

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент