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Каррера, Спартак, Зенит, Аленичев – лучшие комментарии

Каррера, «Спартак», «Зенит» – лучшие комментарии
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Такое ощущение что не «Спартак» с «Зенитом» играет, а Каррера с Каррерой»
Жеребьёвка ЛЧ, проблемы Аленичева, приезд Карреры. Всё это в очередной подборке лучших комментариев.
Футбол

«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России
marty-mcfly:
— Вообще-то «Витесс» Слуцкого! Пишите названия клубов правильно.

Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев
westfalen:
— У Аленичева закончился багаж Аленичева)

Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн, для «Баварии» такое невозможно
i25:
— Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» 500 млн, мы же просто забираем игроков бесплатно.

Дзагоев чаще всех футболистов в России проходит тесты на допинг
bot98:
— Не верят, что с его здоровьем вообще можно играть?)

Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»
hyper434:
— Лучше бы Смолов с Паненкой пообщался.

Каррера: не довелось ответить на приглашение фанатов, было бы здорово увидеться
ori77:
— Такое ощущение что не «Спартак» с «Зенитом» играет, а Каррера с Каррерой.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
dav1ds26:
— Если всё пройдёт хорошо, то одна из этих команд станет победителем Лиги Чемпионов.

«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»
kokorinavdinamo:
— Подскажите, это они еще не набрали форму или уже усталость накопилась?

«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера
modzhahed:
— Принимал «Шальке-04», уволили из «Шальке-07».

«Ман Сити» не может договориться с Зане о продлении контракта из-за его матери
7249:
— Если мать Зане выйдет замуж за отца Неймара, и они удочерят Ванду Нару, это трио станет непобедимым.

Черышев: Моуринью, Зидан или Черчесов? Круче всех Станислав Саламович
fairplay:
— И напоследок хочу пожелать Вам здоровья, Станислав Саламович, чтоб святой Георгий охранял вас, а Николай Чудотворец сопутствовал во всех начинаниях. Спасибо.

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