«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России
marty-mcfly:
— Вообще-то «Витесс» Слуцкого! Пишите названия клубов правильно.
Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев
westfalen:
— У Аленичева закончился багаж Аленичева)
Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн, для «Баварии» такое невозможно
i25:
— Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» 500 млн, мы же просто забираем игроков бесплатно.
Дзагоев чаще всех футболистов в России проходит тесты на допинг
bot98:
— Не верят, что с его здоровьем вообще можно играть?)
Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»
hyper434:
— Лучше бы Смолов с Паненкой пообщался.
Каррера: не довелось ответить на приглашение фанатов, было бы здорово увидеться
ori77:
— Такое ощущение что не «Спартак» с «Зенитом» играет, а Каррера с Каррерой.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
dav1ds26:
— Если всё пройдёт хорошо, то одна из этих команд станет победителем Лиги Чемпионов.
«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»
kokorinavdinamo:
— Подскажите, это они еще не набрали форму или уже усталость накопилась?
«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера
modzhahed:
— Принимал «Шальке-04», уволили из «Шальке-07».
«Ман Сити» не может договориться с Зане о продлении контракта из-за его матери
7249:
— Если мать Зане выйдет замуж за отца Неймара, и они удочерят Ванду Нару, это трио станет непобедимым.
Черышев: Моуринью, Зидан или Черчесов? Круче всех Станислав Саламович
fairplay:
— И напоследок хочу пожелать Вам здоровья, Станислав Саламович, чтоб святой Георгий охранял вас, а Николай Чудотворец сопутствовал во всех начинаниях. Спасибо.