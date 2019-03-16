Жеребьёвка ЛЧ, проблемы Аленичева, приезд Карреры. Всё это в очередной подборке лучших комментариев.

«Такое ощущение что не «Спартак» с «Зенитом» играет, а Каррера с Каррерой»

«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России

marty-mcfly:

— Вообще-то «Витесс» Слуцкого! Пишите названия клубов правильно.

Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев

westfalen:

— У Аленичева закончился багаж Аленичева)

Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн, для «Баварии» такое невозможно

i25:

— Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» 500 млн, мы же просто забираем игроков бесплатно.

Дзагоев чаще всех футболистов в России проходит тесты на допинг

bot98:

— Не верят, что с его здоровьем вообще можно играть?)

Смолов: пообщался бы с Петром I про «окно в Европу»

hyper434:

— Лучше бы Смолов с Паненкой пообщался.

Каррера: не довелось ответить на приглашение фанатов, было бы здорово увидеться

ori77:

— Такое ощущение что не «Спартак» с «Зенитом» играет, а Каррера с Каррерой.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

dav1ds26:

— Если всё пройдёт хорошо, то одна из этих команд станет победителем Лиги Чемпионов.

«Зенит» вылетел из плей-офф Лиги Европы, во второй раз проиграв «Вильярреалу»

kokorinavdinamo:

— Подскажите, это они еще не набрали форму или уже усталость накопилась?

«Шальке-04» уволил Тедеско с поста главного тренера

modzhahed:

— Принимал «Шальке-04», уволили из «Шальке-07».

«Ман Сити» не может договориться с Зане о продлении контракта из-за его матери

7249:

— Если мать Зане выйдет замуж за отца Неймара, и они удочерят Ванду Нару, это трио станет непобедимым.

Черышев: Моуринью, Зидан или Черчесов? Круче всех Станислав Саламович

fairplay:

— И напоследок хочу пожелать Вам здоровья, Станислав Саламович, чтоб святой Георгий охранял вас, а Николай Чудотворец сопутствовал во всех начинаниях. Спасибо.