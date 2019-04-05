«Я завершила ради Новосельцева карьеру, а он забрал даже магниты с холодильника»

Жена Новосельцева: Ваня вывез из квартиры все вещи, каждую мелочь забрал

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, в эфире программы «Пусть говорят» рассказала о поступке мужа, который вывез все свои вещи из их квартиры.



«Я закончила карьеру ради него, хотя у меня было хорошее предложение. Ваня тогда перешёл в „Ростов“ во многом благодаря моим советам. За моими плечами была долгая карьера, и я понимала, что так будет лучше для него. А сама выбрала семью.

За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи — обувь, носки. Было две игрушки — Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Странный поступок. Каждую мелочь забрал. Магнитики с холодильника.



В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать всё сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным", — сказала Кейру.

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией.



Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.



Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.

Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.

Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.

Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.



Турнир пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии. Действующими чемпионами Европы в этой возрастной группе являются голландцы.



Отметим, сборная России U17, которую возглавляет Дмитрий Хомуха, в отборочном раунде финального турнира уже встречалась с португальцами. В матче, который не имел турнирного значения, россияне уступили со счётом 1:2.

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему он решил вернуть в основной состав Дениса Глушакова, который был отправлен в дубль экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.



«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Конкурентоспособный игрок, с характером победителя, но не более того, не определяющий. Есть футболисты, фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме – такие как Месси. А Глушаков – просто хороший игрок среди многих хороших игроков, которыми располагает «Спартак».



Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов», — сказал Рианчо в эфире программы Futbol Bajo Cero.

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«Фратрия»: не будем участвовать в митинге в поддержку Кокорина, пускай сидит

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало новость о проведении митинга в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».



«Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в офисе «Фратрии».

Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдёт митинг в поддержку Александра и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Накануне, 3 апреля, арест игроков продлили на полгода.

Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.

Скаут: мы не знаем точного возраста Думбия на момент перехода в «Рому»

Спортивный директор агентства TopScout и футбольный скаут Эльдар Петрович поделился мыслями о возможном сокрытии реального возраста бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, в настоящий момент выступающего в составе «Жироны».



«Мы не знаем точного возраста Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу и помог команде выйти в Лигу чемпионов.



Что касается возраста Думбия, лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения», — приводятся слова Петровича на сайте телеканала «Матч».

Финал Кубка России может пройти в Самаре

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что новая арена бело-голубых примет матч за Суперкубок России.



В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».



В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

В России впервые сработала система VAR. Запомните этот момент! Главные герои исторического эпизода – судья Алексей Еськов и полузащитник Петрюс Бумаль.

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 4 апреля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.



Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1737 очков)

2. Франция (1734)

3. Бразилия (1676)

4. Англия (1647)

5. Хорватия (1621)

6. Уругвай (1613)

7. Португалия (1607)

8. Швейцария (1604)

9. Испания (1601)

10. Дания (1586).

…

46. Россия (1425).