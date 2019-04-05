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Кейру — о Новосельцеве, Рианчо — о Глушакове, заявление «Фратрии»

Иван Новосельцев и Катерина Кейру
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Я завершила ради Новосельцева карьеру, а он забрал даже магниты с холодильника»
Катерина Кейру — о муже, соперники юношеской сборной России на Евро-2019 и ошибка Рианчо — в обзоре футбольных событий дня.
Футбол

Жена Новосельцева: Ваня вывез из квартиры все вещи, каждую мелочь забрал

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, в эфире программы «Пусть говорят» рассказала о поступке мужа, который вывез все свои вещи из их квартиры.

«Я закончила карьеру ради него, хотя у меня было хорошее предложение. Ваня тогда перешёл в „Ростов“ во многом благодаря моим советам. За моими плечами была долгая карьера, и я понимала, что так будет лучше для него. А сама выбрала семью.

За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи — обувь, носки. Было две игрушки — Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Странный поступок. Каждую мелочь забрал. Магнитики с холодильника.

В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать всё сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным", — сказала Кейру.

Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2019 года среди команд U17. Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией.

Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.

Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.
Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.
Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.
Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.

Турнир пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии. Действующими чемпионами Европы в этой возрастной группе являются голландцы.

Отметим, сборная России U17, которую возглавляет Дмитрий Хомуха, в отборочном раунде финального турнира уже встречалась с португальцами. В матче, который не имел турнирного значения, россияне уступили со счётом 1:2.

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему он решил вернуть в основной состав Дениса Глушакова, который был отправлен в дубль экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Конкурентоспособный игрок, с характером победителя, но не более того, не определяющий. Есть футболисты, фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме – такие как Месси. А Глушаков – просто хороший игрок среди многих хороших игроков, которыми располагает «Спартак».

Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов», — сказал Рианчо в эфире программы Futbol Bajo Cero.

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«Фратрия»: не будем участвовать в митинге в поддержку Кокорина, пускай сидит

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало новость о проведении митинга в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пребывающего в СИЗО «Бутырка».

«Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии. «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдём туда», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в офисе «Фратрии».

Ранее друг Кокорина Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в Москве пройдёт митинг в поддержку Александра и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на который придут фанаты «Локомотива», «Динамо», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Накануне, 3 апреля, арест игроков продлили на полгода.

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Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.

Скаут: мы не знаем точного возраста Думбия на момент перехода в «Рому»

Спортивный директор агентства TopScout и футбольный скаут Эльдар Петрович поделился мыслями о возможном сокрытии реального возраста бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия, в настоящий момент выступающего в составе «Жироны».

«Мы не знаем точного возраста Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу и помог команде выйти в Лигу чемпионов.

Что касается возраста Думбия, лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения», — приводятся слова Петровича на сайте телеканала «Матч».

Финал Кубка России может пройти в Самаре

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что новая арена бело-голубых примет матч за Суперкубок России.

В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

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Главные герои исторического эпизода – судья Алексей Еськов и полузащитник Петрюс Бумаль.

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 4 апреля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1425 очков.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Хорватии и Уругвая.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1737 очков)
2. Франция (1734)
3. Бразилия (1676)
4. Англия (1647)
5. Хорватия (1621)
6. Уругвай (1613)
7. Португалия (1607)
8. Швейцария (1604)
9. Испания (1601)
10. Дания (1586).

46. Россия (1425).

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