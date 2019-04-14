Нет Месси – нет побед. «Барса» не справилась с потроллившим её аутсайдером

«Локомотив» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в таблице РПЛ



В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.



Счёт в матче открыли «железнодорожники» — на первой компенсированной к первому тайму минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил нападающий Фёдор Смолов. В начале второй половины встречи «Ахмат» восстановил равенство усилиями полузащитника Раванелли. Спустя 10 минут «Локомотив» вновь вышел вперёд — голом отметился хавбек Алексей Миранчук. Точку в матче поставил полузащитник гостей Джефферсон Фарфан, забивший на 65-й минуте.



«Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, обойдя ЦСКА и «Краснодар».

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ЦСКА дома проиграл «Оренбургу»



Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». В игре с 5 забитыми мячами, которая проходила на «ВЭБ Арене», победу одержали гости.



Первый гол в поединке был забит на 14-й минуте. Его автором стал Иван Обляков. «Оренбург» смог достаточно быстро отыграться — на 18-й минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Адесойе Ойеволе. Ещё через 6 минут гостей вперёд вывел Алексей Сутормин. Положение столичной команды ухудшилось, когда с поля был удалён Марио Фернандес. Тем не менее даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счёт. Впервые за долгое время отличился Абель Эрнандес. Однако гол Джордже Деспотовича принёс три очка «Оренбургу».

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«Ювентус» упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, проиграв СПАЛу



В 32-м туре итальянской Серии А СПАЛ принимал «Ювентус». Матч состоялся на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Первыми во встрече отличились бьянконери – на 30-й минуте мяч в сетку ворот отправил нападающий Мойзе Кин, забивший в четвёртой игре чемпионата подряд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, СПАЛ сравнял счёт усилиями защитника Кевина Бонифаци, а на 74-й минуте форвард Серджо Флоккари вывел хозяев вперёд. До конца матча гостям так и не удалось отличиться ещё раз.



«Ювентус», проиграв СПАЛу, упустил возможность досрочно завоевать чемпионство. Туринская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице Серии А, на 20 очков опережая «Наполи», у которого остаётся игра в запасе.

«Барселона» без Месси и Суареса не сумела победить аутсайдера Примеры



Поединок 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона» завершился со счётом 0:0.



В составе «сине-гранатовых» в этом матче не сыграли лидеры атаки – нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Ни один из форвардов, на неделе принимавший участие в выездной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0), не попал даже в заявку команды.



«Барселона» набрала 74 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв каталонцев от ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» увеличился до 12 очков, однако «матрасники» имеют игру в запасе. «Уэска» (24) замыкает таблицу первенства.

«Уэска» потроллила Месси и «Барселону»



В субботу, 13 апреля, «Уэска» принимала «Барселону» в матче 32-го тура испанской Примеры.



Днём ранее стало известно, что матч пропустят несколько основных игроков каталонского клуба, включая и капитана Лионеля Месси. Это событие не осталось незамеченным хозяевами сегодняшней встречи. Так, в «твиттере» клуба из автономного сообщества Арагон появилось следующее сообщение: «Мы узнали, что в субботу на „Эль-Алькорас“ не приедет аргентинский форвард, который выделяется скоростью, дриблингом и реализацией голевых моментов. Но Эсекиель Авила полностью готов играть. Мы ничего не понимаем».

«Монако» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Реймсом»



В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 0:0.



Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. На 65-й минуте его заменили на форварда Радамеля Фалькао.



«Монако» потерял очки в третьем матче подряд в чемпионате Франции. В предыдущих турах команда Леонарду Жардима один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Серия «Реймса» без побед достигла трёх встреч (одно поражение и две ничьих).



«Монако», набрав 32 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице французского первенства.

«Монако» дома теряет очки. У Головина неудачный матч Это был не день полузащитника сборной России.

«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»



В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Майнц». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Марио Гётце. До перерыва Санчо оформил дубль, голевой пас отдал полузащитник Томас Делейни. На 83-й минуте нападающий «Майнца» Робин Куайсон сократил разницу в счёте.



«Боруссия», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. На втором месте находится «Бавария» (64), но у мюнхенского клуба есть одна игра в запасе.