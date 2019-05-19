Черышев сыграет в Лиге чемпионов. Если останется в «Валенсии»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Зе Луиша и Мельгарехо



В матче 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.



Счёт был открыт на 18-й минуте — автором гола стал кабовердиец Зе Луиш, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество москвичей увеличил парагваец Лоренсо Мельгарехо, которому ассистировал бразилец Айртон. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Тарас Бурлак с передачи Мохаммеда Рабиу.

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Гол Чалова с пенальти принёс победу ЦСКА в матче с «Ахматом»



В матче 29-го тура чемпионата России московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.



Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. Благодаря этому голу Чалов (13 забитых мячей) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

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«Валенсия» пробилась в Лигу чемпионов, «Севилья» выступит в Лиге Европы



В матче последнего, 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Первый мяч на 36-й минуте забил полузащитник Карлос Солер. В начале второго тайма преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Родриго.



В другом матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 44-й минуте. В конце игры второй мяч в ворота «Атлетика» забил форвард Мунир Эль-Хаддади.



«Валенсия» завершила сезон на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Марселино Гарсии Тораля в следующей кампании выступит в Лиге чемпионов. «Севилья», «Хетафе» и «Эспаньол» сыграют в Лиге Европы.



Напомним, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, выступающий за клуб на правах аренды, может остаться в стане «летучих мышей». Как сообщала Super Deporte, руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу».



В нынешнем сезоне игрок сборной России сыграл в общей сложности за «Валенсию» 41 матч, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.



В апреле у Черышева было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона. Контракт российского футболиста с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.

Гол и результативная передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»



В матче 37-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Амьен» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.



Счёт был открыт в середине первого тайма, автором гола стал колумбийский нападающий Радамель Фалькао, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи Головин удвоил преимущество монегасков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Джибриль Сидибе.



«Монако», набрав 36 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на три очка. «Амьен» (35) опустился на 17-е место.



В заключительном, 38-м туре «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей». Матч состоится 24 мая.

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«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив «Уотфорд» — 6:0



В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.



Автором первого гола стал полузащитник Давид Сильва, отличившийся на 26-й минуте. До перерыва преимущество «Сити» увеличил нападающий Рахим Стерлинг. Хавбек Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного на 61-й минуте. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Уотфорда» забил форвард Габриэл Жезус. В конце встречи Стерлинг записал в актив два гола.



«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии в шестой раз в истории. Ранее «горожане» выигрывали трофей в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах. Лидером по количеству побед в турнире является лондонский «Арсенал» (13), второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12).

«Манчестер Сити» выиграл всё в Англии. Такого никогда не было! Хосеп Гвардиола переиграл в финале Кубка Англии бывшего тренера «Рубина».

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии



В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе мюнхенской команды отличились хавбеки Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также защитник Давид Алаба. Автором единственного гола гостей стал нападающий Себастьен Аллер.



«Бавария», набрав 78 очков, стала чемпионом Германии, «Айнтрахт» (54) завершил сезон на седьмом месте.



Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенский клуб лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии



В матче 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 4:1 и завоевала чемпионский титул.



Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Хариса Сеферовича, а также голы Жоау Фелиша и Рафаэла Силвы. У гостей единственный забитый мяч на счету Сезара.



«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.



Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола.



«Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом. Ближайшим преследователем является «Порту», который становился чемпионом 28 раз.

«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену» в первом матче плей-офф за Лигу Европы



В первом полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы «Гронинген» обыграл «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, со счётом 2:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе «Эйроборг». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Мимаун Махи. В начале второй половины преимущество хозяев увеличил Самир Мемишевич, который реализовал 11-метровый. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Макс Кларк. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александер Бюттнер.



Ответный матч состоится 21 мая в Арнеме на стадионе «Гелредом». Начало встречи — в 21:45 мск.



Во втором полуфинале «Хераклес» на своём поле проиграл «Утрехту» со счётом 0:2. Победу гостям принесли голы Симона Густафссона и Сирила Дессерта.