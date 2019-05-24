Неймар поругался с Мбаппе. Париж может лишиться своих суперзвёзд

Кавани выйдет из тени? Очередной скандал в «ПСЖ», охота на Марио Фернандеса и заявка сборной России — в футбольном дайджесте четверга.

Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения

Вполне возможно, что ближайшим летом кто-то из пары форвардов «ПСЖ» — Неймар или Килиан Мбаппе — покинет клуб. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, между ведущими игроками парижан возникли серьёзные разногласия. Напряжённость в отношениях бразильца и француза началась после слов первого, когда он раскритиковал молодых игроков команды, призвав их меньше говорить, а больше делать на поле. Второй воспринял эти слова и в свой адрес в том числе.

Мбаппе не устраивает также его нынешняя зарплата, которая меньше оклада Неймара примерно в три раза. По мнению 20-летнего нападающего, своей игрой в текущем сезоне он уже доказал, что заслуживает получения зарплаты на уровне самого высокооплачиваемого игрока команды.



Сообщается, что отношения между футболистами стали настолько сложными, что летом кто-то из них покинет «ПСЖ».

Мбаппе недоволен своим положением в «ПСЖ». Его слова разозлили всех В этом клубе вообще могут жить без скандалов?

Источник: Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико». Об этом сообщает AS.



По информации источника, 28-летний игрок «армейцев» рассматривается «матрасниками» в качестве одного из кандидатов на укрепление своей обороны. Сам футболист готов покинуть Москву ради мадридского клуба, однако препятствием на пути этого трансфера могут стать высокие финансовые требования ЦСКА.

«Ньюкасл» — очередной претендент на Марио Фернандеса

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Об этом сообщает Daily Star.



По информации источника, «сороки» изучают возможность приобретения 28-летнего игрока «армейцев» в ближайшее трансферное окно как один из вариантов укрепления своей обороны. Однако из-за неопределённости с будущим главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в клубе пока не спешат принимать решения по вопросам продажи и покупки футболистов.



В текущем сезоне на клубном уровне Фернандес принял участие в 34 матчах, отметился 1 результативным ударом и 9 голевыми передачами. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 26 млн.

«Атлетико» хочет перехватить Фернандеса у «Зенита». Трансферы РПЛ Изучаем готовящиеся и возможные трансферы в российской Премьер-Лиге.

РФС рассмотрит вопрос о расширении числа участников РПЛ с сезона-2020/21

Сегодня, 23 мая, состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза.



Как сообщается на официальном сайте организации, на заседании было принято решение проработать вопрос о возможном расширении числа клубов, участвующих в Российской Премьер-Лиге, до 18, начиная с сезона-2020/21.

Напомним, в первом чемпионате России, который прошёл в 1992 году, в высшем дивизионе страны играло 20 команд. На следующий год количество участников было сокращено до 18. В 1994 году произошло новое сокращение на ещё две команды. В 1996 году число участников высшего дивизиона чемпионата страны снова выросло до 18. Однако уже через два года оно вновь сократилось на две команды — до сегодняшних 16.

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.



Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.



«Как член совета директоров, я был удивлён, прочитав об этом. Он наш тренер, и он хочет остаться с нами. То, о чём писали, — ложь. Первое, что серьёзный клуб делает в этих случаях, — это связывается с другим клубом. Это немыслимо, что «Манчестер Сити» не знает о предполагаемой презентации всего за несколько дней. История совершенно безосновательна. Мы не понимаем, почему клуб должен в очередной раз вмешиваться, чтобы сказать, что Гвардиола не хочет покидать «Манчестер Сити». Этого вопроса не существует», — цитирует члена совета директоров Альберто Галасси Sky Sport Italia.

«Ювентус», Роналду и Гвардиола. Что ещё нужно, чтобы взять Лигу чемпионов? ФИФА оставила 32 команды на ЧМ-2022, в «Ювентус» сватают Гвардиолу, а «Локомотив» взял Кубок России. Главное — в обзоре дня.

Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее

Как стало известно «Чемпионату», исполком Российского футбольного союза, который сегодня, 23 мая, провёл заседание в Москве, отложил решение по вопросу о лимите на легионеров до следующего собрания.



Причиной этого стало желание комитета изучить тему более тщательно.



В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.



Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

«Я противник лимита. Но сейчас было бы неправильно устраивать революцию» Александр Дюков подвёл итоги исполкома РФС.

Лимит на легионеров принимают люди на иномарках. Пора пересесть на «Жигули»? Революции не будет.

Отмена лимита — не революция. Чем скорее мы это поймём, тем клубам будет проще Любимое занятие — пугать людей революцией вместо того, чтобы изучить чей-то опыт.

Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

РФС на своём сайте огласил окончательную заявку сборной России на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00 мск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45 мск).

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).



Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»), Фёдор Чалов (ЦСКА).