Адвокат Мамаева пожаловался омбудсмену. Просит немедленно освободить клиента

«Валенсия» намерена выкупить Черышева, но желает сбить цену



«Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» Дениса Черышева, сообщает AS. По информации издания, спортивный директор клуб Матео Алемань попытается договориться на меньшую сумму, чем € 7 млн. Его основные аргументы – травма Дениса, а также факт того, что «Вильярреал» в нём не нуждается.



Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль желает сохранить Дениса в команде.



В нынешнем сезоне на клубном уровне Черышев принял участие в 41 матче, отметился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами. В составе «Валенсии» он стал обладателем Кубка Испании. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и Лигу Европы с «Севильей».

Черышев «сломался». Да, это случилось снова Денис сыграл лишь полчаса с «Бетисом».

Конте – главный тренер «Интера»



Новым главным тренером миланского «Интера» стал Антонио Конте, сообщает официальный сайт клуба.



Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси». По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.



Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба.



Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвёртое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером «Интера» в июне 2017 года.

Бешеное дерби выиграл «Интер». В этом матче было всё Красивые голы, ошибки, пенальти, удаление. И отменённое удаление.

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»



Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе». Об этом сообщает SportItalia.



Агент Сарри уже провёл предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин. Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.



Напомним, Сарри работает в «Челси» менее года. В своём дебютном сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в английской Премьер-лиге и победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.

16-й трофей Абрамовича, первый – Сарри и фиаско УЕФА. СМИ – о Лиге Европы Английская пресса обсуждает победу «Челси» и организацию финала.

ЦСКА подтвердил выкуп Дивеева у «Уфы»



ЦСКА на своём официальном сайте объявил о выкупе у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, выступавшего за клуб во второй половине минувшего сезона на правах аренды.



Московский клуб заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов – до лета 2024 года.



В конце апреля «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы».



В завершившейся кампании Дивеев принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

Как играет защитник Игорь Дивеев, которого приобрёл ЦСКА С требованиями Гончаренко к защитникам он уже знаком.

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара



Мадридский «Реал» не сможет представить бельгийца Эдена Азара в качестве своего игрока 1 июня, как это было запланировано ранее. Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.



«Челси» не планирует уступать в цене «Реалу», невзирая на то что контракт Азара заканчивается летом 2020 года. Азар и его представители посоветовали «Реалу» не давить на лондонский клуб из-за серьёзности намерений директора «Челси» Марины Грановской.



Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось согласовать с «Челси» переход Азара за £ 115 млн (около € 130 млн). Утверждалось, что «сливочные» предложили форварду контракт на четыре года с зарплатой £ 400 тыс. (€ 453 тыс.) в неделю.

Адвокат Мамаева пожаловался омбудсмену на нарушение прав Павла



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, пожаловался уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного.

«Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И всё это сказывается на состоянии их здоровья», — приводит слова Бушманова телеканал «360».

«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского



Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.



Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. В данный момент он находится на сборе польской национальной команды и присоединится к «Динамо» в ближайшее время.



20-летний Шиманьский является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором двух забитых мячей и получил четыре жёлтые карточки.



Прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.