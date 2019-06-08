Ещенко остался в «Спартаке», Погребняк — в «Урале». В РПЛ уважают ветеранов

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко



Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.



Соглашение с 35-летним футболистом было пролонгировано на один сезон – до лета 2020 года.



Ещенко выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он провёл 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017 году защитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». В минувшем сезоне он принял участие в 12 встречах Российский Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки. При этом значительную часть кампании Ещенко пропустил из-за травмы.



До перехода в московский клуб Андрей выступал за такие команды, как «Химки», киевское «Динамо», «Волга», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». С 2012 по 2014 год игрок вызывался в сборную России.

Беляев хочет в Лигу чемпионов. Бекао — в Серию А Трансферы РПЛ.

«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара



Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».



Соглашение между «Королевским клубом» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.



В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».



Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском «Лилле», после чего, в 2012 году, перебрался в «Челси». Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале» «Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.

«Реал» намерен избавиться от девяти футболистов. Среди них — Иско, Бэйл и Хамес



Испанский «Реал» (Мадрид) наметил список игроков, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.



По информации издания, Зинедин Зидан не видит в команде Кейлора Наваса, Иско, Гарета Бэйла, Даниеля Себальоса, Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Борху Майораля, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.



Причиной такого решения клуба является не только слишком многочисленная заявка, но и необходимость соблюдения правил финансового фейр-плей.

Сборная Украины забила пять безответных мячей Сербии в отборе Евро-2020



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Сербии. Встреча состоялась на стадионе «Львов Арена» во Львове (Украина) и завершилась со счётом 5:0 в пользу украинской команды.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий ФК «Динамо» Киев Виктор Цыганков. Спустя две минуты он оформил дубль дальним ударом. В первой же атаке после перерыва Евгений Коноплянка довёл счёт до разгромного, а 15 минут спустя свой гол забил форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук. Точку в матче поставил Евгений Коноплянка, оформивший дубль на 75-й минуте игры.



В параллельном матче группы В сборная Литвы не сумела обыграть команду Люксембурга – 1:1.



Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы В. Люксембург (4) располагается на втором месте в таблице.

Украина громит Сербию, Люксембург – выше Португалии Что происходит?

Неймара обвиняют в киберпреступлении



Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар дал показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет модель Нажила Триндади. Слушание прошло в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает AS.



Помимо изнасилования футболисту инкриминируют киберпреступление — якобы он выложил фотографии девушки в Сеть без её ведома.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку, за те сообщения, которые я получаю от друзей. Чувствую вашу любовь, спасибо», — заявил бразилец.



Адвокат Неймара Майра Фернандес заявила, что он продолжает верить в свою невиновность и находится в спокойном состоянии.



Ранее Нажила Триндади поделилась подробностями ночи, которую она провела с футболистом 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, футболист бил её и вёл себя грубо.

«Я — жертва». Откровения модели, которая обвиняет Неймара в изнасиловании Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.

Шикунов уволен из «Крыльев Советов»



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что Александр Шикунов уволен с поста директора по развитию «Крыльев Советов».



«Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная.



«Спортивный директор — директор по развитию — в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает. Соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору.

Что касается Божовича, то я считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперёд, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе», — приводит слова Азарова «Р-Спорт».

КДК на год отстранил от футбола Градиленко и Дышекова



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях по делу по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.



«Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все — «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трёх лет. Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча РФС, как и обещал, начал выносить санкции по итогам скандальной игры «Чайка» — «Черноморец».

Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»



Капитан «Урала» Артём Фидлер, а также нападающий Павел Погребняк продолжат выступать в нашей команде. Накануне с ними были заключены новые контракты. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.



Артём Фидлер является уроженцем Екатеринбурга, дебютировал за «Урал» 14 лет назад и провёл в составе этой команды чуть меньше 300 матчей. Павел Погребняк пополнил состав «Урала» в прошлом году; минувшей весной в его активе 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился 3 забитыми мячами.