Азмун и Фернандо могут покинуть РПЛ. Ими интересуются в Италии

БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ



Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене польского клуба в Гливице. Итоговый счёт игры — 1:2.



Первыми удалось забить хозяевам — на 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пяста» Якуб Червински. Восстановить паритет клубу из Беларуси удалось лишь на 82-й минуте матча, когда ударом с пенальти отличился Эрвен Мукам. Решающий гол в двухматчевом противостоянии забил Захар Волков за три минуты до окончания основного времени.

«Лацио» возобновил интерес к Азмуну



«Лацио» возобновил интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну, сообщает Sport News.



По информации источника, римский клуб находится в поисках игрока, который смог бы усилить атакующую линию. В сферу интересов бело-голубых входят Фернандо Льоренте, ныне являющийся свободным агентом, Андреа Петанья (СПАЛ) и непосредственно Азмун, которым «Лацио» интересовался ещё до его перехода в стан сине-бело-голубых.

Фанат прервал матч ПФЛ и пытался атаковать судью



Матч 1-го тура ПФЛ зоны «Центр» между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки фаната атаковать главного рефери.



Во втором тайме при счёте 6:2 в пользу столичной команды арбитр назначил пенальти в ворота гостей. После этого на поле выбежал болельщик. Он ударил мячом в сторону главного судьи и начал сближаться с ним. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам, которые и поймали фаната.

Отметим, что матч завершился со счётом 8:2 в пользу «Арарата». При этом на перерыв команды ушли при результате 2:2. Сразу же после возобновления игры из-за удаления Дмитрия Доронина «Сатурн» остался в меньшинстве. На 64-й и 78-й минутах с поля были удалены ещё два игрока гостей — Никита Климов и Денис Захаров.

«Ростов» объявил об уходе Гацкана



Капитан «Ростова» Александр Гацкан покидает команду, сообщает официальный сайт дончан. 35-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе.



«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.



Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.

Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля, станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за всё, Капитан!» — сообщает пресс-служба клуба.



Гацкан выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча.

«Атлетико» объявил о подписании Триппьера

«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера.



«Атлетико» и «Тоттенхэм Хотспур» достигли соглашения о трансфере Кирана Триппьера. Футболист уже подписал контракт с клубом сроком на следующие три сезона. Соглашение было подписано после успешного прохождения медицинского обследования игроком в Университете клиники Наварры. Мы приветствуем Триппьера в нашей спортивной семье и желаем ему удачи в его новом доме. Добро пожаловать, Киран!» — сказано в заявлении мадридского клуба.



Ранее сообщалось, что трансфер Триппьера обойдётся «матрасникам» в € 22 млн.

Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо



Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, клуб из Генуи уже сделал первое предложение по 27-летнему хавбеку красно-белых.



Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России (фото)



Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.

Каждый регион был окрашен в цвета того клуба, за который болеют большинство его жителей — то есть пользователей, которые искали игры конкретной команды чаще, нежели матчи с участием остальных команд. Лидером как по количеству регионов с большинством своих болельщиков, так и по общему числу фанатов в стране стал «Спартак». На втором месте оказался «Зенит». ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным «армейский» клуб является только в одном регионе — Северной Осетии.

Медведев: Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле



Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим форварда команды Антона Заболотного.



«Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2». Готов ли был тот клуб заплатить за его трансфер? Мы бесплатно игроков не отдаём. Мы делаем это по рыночной стоимости», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Анюков спросил, сможет ли вернуться». Гендиректор «Зенита» – о трансферах Чемпионы России продлили договор с бизнес-партнёром, а Александр Медведев рассказал о трансферах.

Фанат «Динамо» сломал нос полицейскому, ему грозит до 8 лет тюрьмы



Одному из болельщиков, который был задержан правоохранительными органами после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Динамо», грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

По информации источника, всего после игры были задержаны 10 болельщиков столичного клуба. Все из них, кроме одного, позже были отпущены. Фанату, который продолжает находиться под стражей, вменяют умышленное причинение вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов. По словам самого болельщика «Динамо», он вступился за своего сына, которого избивали полицейские. В результате конфликта он сломал нос одному из сотрудников правоохранительных органов.

«Челси» представил выездную форму. На рукавах и воротнике цвета флага России



«Челси» официально представил выездную форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. На рукавах и воротнике формы, которую клуб презентовал вместе с компанией Nike, присутствует триколор — цвета российского флага. Напомним, что владельцем лондонского клуба является российский бизнесмен Роман Абрамович.



«Новый гостевой комплект вдохновлён модной культурой, которая процветала на Стэмфорд Бридж в 1960-х годах», — говорится в официальном «твиттере» клуба.



Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии синие заняли третье место в АПЛ. В Кубке Англии синие уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадии 1/8 финала. В Кубке лиги лондонцы дошли до финала, где уступили «Манчестер Сити» в серии пенальти. В Лиге Европы «Челси» в финале разгромил «Арсенал» со счётом 4:1.