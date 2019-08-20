Прошение Мамаева и Кокорина по УДО рассмотрят 6 сентября

«Спартак» обыграл ЦСКА и ждёт французского хавбека, а на Икарди нацелился «Монако». Главное — в обзоре дня.

«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступили Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе.

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби Вулкан эмоций и крутых моментов, потрясающие сэйвы вратарей, феноменальный дубль Жиго – и победа «Спартака».

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

«Монако» готов предложить «Интеру» € 65 млн за Икарди

«Монако» хочет усилиться нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport, монегаски готовы отдать нерадзурри € 60-65 млн за 26-летнего футболиста, тем самым повторив предложение «Наполи». При этом переход в «Монако» станет для Икарди более выгодным с финансовой точки зрения – клуб готов платить форварду € 12 млн в год, в то время как неаполитанцы предлагают ему € 7,5 млн (€ 9,5 млн с учётом бонусов).

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Ранее сообщалось, что наряду с «Наполи» главным претендентом на Икарди является «Ювентус». Также игроком интересовалась «Рома».

Источник: Тамез 20 августа пройдёт медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез завтра, 20 августа, будет проходить медицинский осмотр для «Спартака». Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.



«Уже завтра Адриан Тамез проходит медосмотр во Франции для „Спартака“. Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», — написал Арустамян в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке.

«Бавария» представила Коутиньо, бразилец взял номер Роббена

Мюнхенская «Бавария» в своём официальном «твиттере» подтвердила переход полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.



За немецкую команду 27-летний бразильский футболист будет выступать под номером 10, который на протяжении последних 10 лет принадлежал нападающему Арьену Роббену. Голландец покинул клуб по окончании прошлого сезона.

«Барселоне» ещё долго отвечать за провальные трансферы На примере Коутиньо рассказываем, как заработать на зажравшихся миллионерах.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Ходатайства об УДО по делу Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября. Рассмотрение назначено на 9:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Алексеевского районного суда корреспонденту „Чемпионата“ Андрею Панкову.



Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.

Матч на фоне куполов. Кокорин с Мамаевым душевно сыграли в футбол Репортаж из колонии, в которой мотают срок футболисты.

Источник: Атаманенко покинет «Спартак»

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время освободит свой пост, утверждает «Спорт Бизнес Online».



По информации источника, функционер уже уведомил коллег по департаменту, что дорабатывает последнюю неделю. Уход Атаманенко из «Спартака» может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые в последнее время проводит клуб. Следующим местом работы Александра может стать «Локомотив» или «Динамо».

Атаманенко пришёл в «Спартак» в 2014 году, а до этого работал в донецком «Шахтёре», где занимал должность директора домашнего стадиона команды «Донбасс Арена».

Судья Матюнин признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»

Арбитр Алексей Матюнин разобрал свои решения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Ахмат» (0:0).



«Момент с удалением я видел чётко в разрезе. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.

Что касается отмены гола, конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы, и неизвестно, как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только жёлтую карточку.



Неназначенный пенальти в ворота «Ахмата»? В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.



Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка», — цитирует Матюнина «Спорт-экспресс».