Молодой российский вратарь дебютировал за «Бенфику». И сыграл на ноль

Российский вратарь Злобин отыграл на ноль первый матч за основу «Бенфики»



В матче 1-го тура Кубка португальской лиги лиссабонская «Бенфика» принимала «Виторию Гимарайнш». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.



Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин вышел в стартовом составе команды и оставил ворота лиссабонской команды в неприкосновенности. Напомним, этот матч стал первой для россиянина в составе основной команды «Бенфики».



Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведен в основную команду. За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.

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Чалов в списке семи лучших игроков за пределами топ-5 европейских чемпионатов



Международный портал 90min.com опубликовал список семи лучших футболистов, которые выступают за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в этот список.



Портал отмечает, что у нападающего есть необходимый потенциал, скорость и умение реализовывать игровые моменты, чтобы в будущем оказаться в одном из топ-клубов европейских чемпионатов.



В список также попали: португалец Рубен Диаш («Бенфика»), норвежец Эрлинг Холанн, венгр Доминик Собослаи («Зальцбург»), хорват Ловро Майер, испанец Дани Ольмо («Динамо Загреб») и мексиканец Эдсон Альварес («Аякс»).



В нынешнем сезоне Чалов провёл 10 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Президент «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера



Президент «Баварии» Ули Хёнесс заступился за голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, у которого возник спор с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном. Ранее тер Штеген прямо заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии, после чего Нойер пристыдил партнёра по бундестим.



«Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Он уже слышал, что я сказал.



Лёв должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений», — цитирует Хёнесса Sport Bild.



Тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0). Он проиграл конкуренцию Нойеру.

Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец



Немецкий клуб «Юрдинген 05», выступающий в третьем по силе дивизионе страны, расстался с очередным главным тренером, сообщает WAZ.



В течение последних пяти месяцев команду возглавлял Хайко Фогель, ранее работавший с «Базелем», «Штурмом» и юношеским составом «Баварии». В апреле этого года специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2020 года, и успел провести во главе коллектива 16 матчей, в которых одержал лишь четыре победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений.



При этом для «Юрдингена» это уже шестое увольнение наставника за 4,5 года. Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв. Ранее он уже выражал уверенность в правильности выбранной тактики управления клубом: «Если для достижения цели потребуется пригласить 18 тренеров, я это сделаю».

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче Кубка России, Понсе оформил дубль



В матче 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 3 минуты главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал форвард «КАМАЗа» Давид Караев. Во втором тайме, на 76-й минуте, Понсе оформил дубль и вновь вывел «Спартак» вперёд в счёте.



Таким образом, «Спартак» вышел в следующую стадию Кубка России, а «КАМАЗ» завершил выступление на турнире.

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ЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры и голу Ахметова



В матче 1/16 финала Кубка России «Алания» принимала московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Уже на 2-й минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный главным арбитром встречи Игорем Паниным. На 19-й минуте хавбек «Алании» Батраз Хадарцев сравнял счёт. Через 15 минут нападающий Такума Нисимура вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. На 72-й минуте Нисимура оформил дубль и упрочил преимущество московской команды.



Таким образом, ЦСКА вышел в следующую стадию Кубка России, а «Алания» завершила выступление в турнире.

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«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче Кубка России



В 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Енисей» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Константин Савичев. На 58-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал хавбек «Зенита» Алексей Сутормин. Через 5 минут полузащитник Роберт Мак вывел петербургскую команду вперёд в счёте.



Таким образом, «Зенит» вышел в следующую стадию турнира, а «Енисей» завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России.

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Слуцкий: в Голландии футбол — как вечеринка, в России — как война



Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отличиях между голландским и российским чемпионатами.



«Чемпионаты России и Нидерландов сильно отличаются. Главное отличие состоит в том, что в каждой голландской команде группа атаки сильнее обороны. Прошу прощения у защитников, но это правда. В любой команде здесь можно найти очень хороших игроков группы атаки. Если будешь пытаться играть на ноль, у тебя почти нет шансов, поскольку обычно линия обороны уступает линии атаки. В России ситуация противоположная: у нас очень много хороших защитников, больших и сильных парней, а вот хороших креативных игроков в группе атаки не так много. Так что в России матчи заканчиваются со счётом 0:0, 1:0, 1:1. Сейчас понимаю, что играть на ноль в Нидерландах — бессмысленно. Я всегда должен думать о том, сколько голов мы можем забить, поскольку в любой момент можем пропустить. Возьмём для примера АЗ — там фантастическая группа атаки. Да, это крупный клуб, с ним всё понятно. Но посмотрите на „Зволле“ — они продали Намли в „Краснодар“. Трансферы менее крупных клубов говорят сами за себя.

Второй отличительный момент — в Голландии доверяют молодым игрокам. В России предпочитают использовать более опытных ребят, потому что они не допускают таких ошибок, выглядят солиднее. Но главное отличие состоит в том, что вы стремитесь получать удовольствие в каждом матче. Для вас футбол — это как вечеринка. Всегда наслаждайся — побеждаешь или проигрываешь. В России футбол — это как война: ты или победил, или умер. У тебя там всегда два варианта. Это отличия в менталитете. Это не плюсы и не минусы, а просто отличия. Результат в России более важен, чем качество футбола.



У нас большая история, много войн. Но вот вы строите демократию примерно три столетия. А у нас очень молодая страна, потому что СССР развалился только в 1990-х. Непросто строить новые традиции, но сейчас у нас есть кое-что, в чём мы превосходим Нидерланды. Имею в виду фантастические стадионы. Пожалуй, главный сюрприз для меня — это шесть стадионов с искусственной травой в высшей лиге Нидерландов. Как такое возможно? Я работал в России, бывал в Сибири, и у нас в РПЛ всего одно искусственное поле. В Голландии — центр Европы, прекрасная погода — шесть!» — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.