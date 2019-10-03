«Зенит» обыграл «Бенфику» и проиграл ей тоже, «Ливерпуль» устроил шоу на «Энфилде». Эти и другие события дня — в дайджесте вторника.

Соболев заранее отказал «Зениту» и ЦСКА. Хотя его туда ещё не звали

«Зенит» обыграл «Бенфику» в домашнем матче Лиги чемпионов



В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота и упрочил преимущество петербургского клуба. Через 8 минут форвард хозяев Сердар Азмун довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, нападающий португальской команды Рауль Де Томас сократил отставание в счёте.

«Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».

«Зенит» убрал «Бенфику»! Оздоев и Дзюба – короли! Отличная игра в исполнении чемпионов России.

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов



В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт матча — 4:3.



Уже к 37-й минуте хозяева забили в ворота австрийского чемпиона три мяча. В составе действующего обладателя кубка чемпионов результативными ударами отметились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Однако гости смогли вернуться в игру и сравнять счёт. В их составе забивали Хван Хи Чан, Такуми Минамино и Эрлинг Холанн. Тем не менее «Зальцбург» не смог удержать ничью. На 69-й минуте победу «Ливерпулю» принёс Салах.



И «Ливерпуль», и «Зальцбург» после двух туров набрали по три очка и на одно очко уступают «Наполи», который захватил лидерство в группе E.

Пожалуй, самый весёлый матч недели. «Ливерпуль» отличился! Обладатель трофея чуть не прошляпил победу, ведя в счёте 3:0.

Соболев заявил, что не перейдёт в «Зенит» и ЦСКА



Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, отвечая на вопросы болельщиков в сторис своего «инстаграма», заявил, что не перейдёт в «Зенит» и ЦСКА, если получит соответствующие предложения.



Также 22-летний нападающий самарской команды сообщил, что хотел бы попробовать силы в английской Премьер-лиге. На вопрос «Когда в Европу?» он ответил: «Время покажет».



В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Соболев отметился 8 результативными ударами и 3 голевыми передачами в 11 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира после Эльдора Шомуродова («Ростов»), на счету которого 9 забитых мячей. По системе «гол+пас» он является единоличным лидером.

Новым исполнительным директором «Спартака» стал Максим Власов



Новым исполнительным директором московского «Спартака» стал Максим Власов, сообщает пресс-служба красно-белых.



Ранее Власов занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как «The Walt Disney Company», «PricewaterhouseCoopers», а также «Universal Music», где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.



«Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

С «Тюмени» сняли шесть очков



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» снято 6 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.



«Тюмень» не исполняет решение суда, они не исполнили обязательство перед футболистами. Решение — снять шесть очков за несоблюдение постановления CAS", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Отметим, что это уж второе снятие очков с «Тюмени» за неисполнение решения CAS по делу о долгах перед своими бывшими игроками. Ранее с команды также были сняты 6 очков.



После решения КДК РФС в активе «Тюмени» останется 10 очков. Команда опустится на 10-е место в турнирной таблице ПФЛ Зоны «Урал-Приволжье».

«Зенит» потерпел разгром от «Бенфики» в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА — 1:7



«Зенит» потерпел разгромное поражение в матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:7.



Уже к 20-й минуте гостям удалось отличиться трижды. Авторами голов стали нападающие Эмару Эмбалу и Тьягу Говейя и полузащитник Тьягу Данташ. Во втором тайме португальская команда продолжила отправлять мяч в сетку ворот хозяев. В течение стартовых 11 минут второй половины встречи «Бенфика» забила ещё три гола усилиями хавбеков Гонсалу Рамуша и Роналду Камары и Говейи, оформившего дубль. На 75-й минуте полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков реализовал пенальти, а окончательный счёт матча на 81-й минуте установил форвард лиссабонцев Жаир Тавареш.

Молодёжку «Зенита» разнесли в пух и прах. Счёт на табло ужасен Ранее их соперник уже обыгрывал ЦСКА.

Кононов оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию



Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении московского «Спартака» и его бывшего главного тренера Олега Кононова по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2), после которого специалист был отправлен в отставку.



«Спартак» за пиротехнику на трибунах оштрафован на 20 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики фанатами – на 70 тысяч рублей.



Олег Кононов за неявку на флеш-интервью – штраф 50 тысяч рублей ему лично. Также он не явился на пресс-конференцию – штраф 50 тысяч рублей тоже лично ему. В рапорте было написано, что Кононов не явился на интервью и пресс-конференцию. Если бы там было указано, что клуб не направил тренера, тогда бы оштрафовали клуб», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.