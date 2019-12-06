В «Спартак» Каррера не вернётся. Будет делать чемпионом АЕК

ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
«Наше агентство IF Management представляет интересы Роберта Боженика с 1 декабря. Нам известно о предложении ЦСКА „Жилине“. Очень интересное предложение, но мы не торопимся, хотим, чтобы все стороны были счастливы.
Благодаря его выступлениям за клуб и сборную заинтересованность в его услугах проявляют всё больше клубов. Наше агентство ждёт предложений из Германии и Италии. Сейчас есть только одно конкретное предложение от постоянного участника итальянской Серии А", — приводит слова Петраша Sport Aktuality.
Технический директор АЕКа Илья Ивич заявил, что бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не возглавит греческий клуб. Российский специалист попросил время, чтобы обдумать предложение. Однако в греческом клубе хотят поскорее определиться с новым тренером.
«Слуцкий попросил больше времени для ответа, но мы не можем столько ждать», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».
Источник: Каррера — новый главный тренер АЕКа
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК, сообщает в своём «твиттере» журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно информации источника, о подписании контракта будет объявлено в пятницу, 6 декабря, когда 55-летний специалист прилетит в Грецию. Итальянец достиг соглашения с афинским клубом о подписании контракта сроком на 2 года.
Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.
Дзюба: всегда был против закрытия трибун и задержаний болельщиков без причин
Нападающий национальной команды России и «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как относится к закрытию трибун и задержаниям болельщиков московского «Спартака».
«Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют моё имя и пытаются очернить всё фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьёте, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чём тут Дзюба?
Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьёмся на поле, ты забываешь обо всём, сражаешься. А после матча жмём друг другу руки. Это нормально», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».
Сёмину вручили орден Александра Невского
Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручил главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину орден Александра Невского, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Сёмин был награждён орденом Александра Невского 13 августа 2019 года указом президента России Владимира Путина.
Это уже третья государственная награда 72-летнего специалиста. Ранее он получал орден Почёта и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Полузащитник ЦСКА Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился мнением о проблеме расизма в футболе.
«Никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия. Я знаю, что здесь футболисты страдали из-за расизма, но напрямую я не сталкивался с этим. Однако в Бразилии дискриминация всегда была заметна. С раннего возраста я подвергался расистским оскорблениям на футбольных полях. Сейчас пытаюсь оградить себя от невежества людей. В борьбе с расизмом нужна мобилизация всех футболистов, включая и белых игроков. Знаменитости тоже должны подключиться к борьбе с предрассудками, связанными с расой, классом и полом», — приводит слова Сантоса El Pais.
Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.
Медведев о контракте Дзюбы: у нас нет официальных подписанных договоренностей
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб уже подписал новый контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. Действующий контракт 31-летнего форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
Комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах
Комитет Государственной Думы по спорту на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать законопроект о продаже пива на стадионах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Проект решения был принят единогласно. Далее законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Ко второму чтению будут приняты поправки с другими видами спорта после опроса других федераций.
«В случае принятия закона в первом чтении второе и третье чтения пройдут весной. Все средства, которые будут получены с продажи пива, будут направлены на развитие детско-юношеского спорта», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.
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