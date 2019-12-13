Впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не сумел попасть в плей-офф еврокубковых турниров. Об этом и другом — в обзоре дня.

Это катастрофа. Впервые за 18 лет наши клубы не попали в плей-офф еврокубков

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.



В другом матче 6-го тура «Базель» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у России не будет Опять разгром. Теперь унижены «быки».

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в заключительном матче Лиги Европы

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы барселонский «Эспаньол» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Корнелье-де-Льобрегат на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный мяч забил полузащитник «армейцев» Никола Влашич на 84-й минуте.



В другом матче 6-го тура разградский «Лудогорец» принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хотя бы ЦСКА ушёл красиво. Но губить столько моментов нельзя! Абсурд у ворот «Эспаньола».

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало швейцарский клуб «Лугано». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «Лугано» Марко Араторе, отправивший мяч в ворота «Динамо» на 45-й минуте после передачи нападающего Николы Даль Монте. В компенсированное время ко второму тайму счёт сравнял хавбек киевлян Виктор Цыганков, которому ассистировал полузащитник Георгий Цитаишвили.



В другом матче группы B «Копенгаген» на своём поле уступил «Мальмё» — 0:1. Таким образом, в плей-офф Лиги Европы вышли «Мальмё» и «Копенгаген», а «Динамо» и «Лугано» покинули турнир.

Все российские клубы вылетели из еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления на турнире.



Таким образом, все российские клубы вылетели из еврокубков. Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы. Кроме того, «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Россия набрала 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.

Время начинать с нуля. Российский футбол слишком долго занимался самообманом Играет реквием.

Впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков

«Краснодар» потерпел поражение со счётом 0:3 в выездном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе». «Быки» финишировали третьими в группе C и покинули турнир.



«Краснодар» оставался единственным российским клубом, который до сегодняшнего дня сохранял шансы на выход в плей-офф еврокубка. Ранее из Лиги чемпионов вылетели московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», а из Лиги Европы — столичный ЦСКА.



Подобная ситуация произошла впервые за 18 лет. Последний раз ни одна команда из России не сумела пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне-2001/02.

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Болельщики «Мальмё» попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает Aftonbladet.



По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадёт. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг неё забор.

Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм.



«Люди ведут себя так, будто они на войне, но это не война, а футбол. Не уважать выбор Златана — это безумие, он же свободный человек. Я хочу, чтобы статую отремонтировали и чтобы те, кто делает это, поняли, насколько они глупы», — сказал Линде.



Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».

Источник: ЦСКА отказался выкупать Сантоса у «Васко да Гама»

Руководство московского ЦСКА приняло решение не выкупать полузащитника Лукаса Сантоса за € 4,8 млн у бразильского клуба «Васко да Гама», сообщает журналист Фелипе Шмидт на своей странице в «Твиттере».



Есть вероятность, что ЦСКА в ближайшее зимнее трансферное окно снова попытается заполучить Сантоса. Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят продлить аренду 20-летнего игрока, но президент «Васко да Гама» настаивает на выкупе.



Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.

ЦСКА сделал предложение новому форварду. Боженика сравнивают с Левандовски Это в помощь Фёдору Чалову или на замену?

Смородская: «Спартак» — главное разочарование РПЛ. Ещё немного — и в ФНЛ вылетит

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.



«Чемпионство? «Зенит» практически всё решил. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро, а его главным конкурентом станет «Краснодар».



Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть — и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Совсем немного осталось. Верю ли я в Тедеско? А я в него никогда и не верила», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

«Мне никогда не бывает страшно. Почему я должен бояться встречи с Федуном?» Тедеско считает разгром от «Ростова» несправедливым и отвечает на вопросы о трансферах и свисте с трибун.

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который принял участие в драке болельщиков питерской команды с сотрудниками ОМОН в августе 2019 года. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Воеводину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.



Напомним, по данным следствия, вечером 3 августа Георгий, находясь на территории стадиона «Газпром Арена» во время матча «Зенит» — «Краснодар», действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил сотрудника батальона ОМОН, нанеся своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.



Конфликт между болельщиками и сотрудниками правопорядка начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.