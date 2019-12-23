«Юве» уже не тот. Роналду и компания проиграли Суперкубок

Защитник «Челси» Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма»
Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» во время домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» скандировали расистские кричалки в адрес защитника синих Антонио Рюдигера. Диктор стадиона призвал фанатов «шпор» прекратить оскорблять футболиста, сообщает Sky Sports News на своей странице в «Твиттере».
Возможно, причиной такого поведения поклонников «Тоттенхэма» стал эпизод с удалением нападающего Сон Хын Мина. Кореец получил красную карточку в середине второго тайма за удар ногой в корпус Рюдигера.
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины» Педро Абреу
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской «Фиорентины» Педро Абреу.
При этом российский клуб намерен вписать в соглашение опцию возможного выкупа прав на футболиста. «Армейцы» интересовались бразильцем ещё летом, когда он выступал за «Флуминенсе», но трансфер не состоялся.
Абреу перешёл в «Фиорентину» летом 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (0 — в основном составе). Футболист провёл на поле в общей сложности 59 минут и не отметился результативными действиями.
«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии
На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.
Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто, отличившийся на 16-й минуте после передачи хавбека Сергея Милинкович-Савича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 73-й минуте полузащитник Сенад Лулич вывел римлян вперёд с паса хавбека Марко Пароло. В компенсированное время ещё один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник «Лацио» Данило Катальди.
«Витесс» после ухода Слуцкого выиграл третий матч из четырех с общим счётом 10:0
В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил «ВВВ-Венло» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Рихедли Базур, которому ассистировал Наварон Фор. Через несколько минут преимущество арнемского клуба увеличил Тим Матавж с передачи Данило Дуки. В середине второго тайма счёт до разгромного довёл Брайан Линссен с паса Базура.
Таким образом, «Витесс» после ухода с поста главного тренера россиянина Леонида Слуцкого одержал три победы в четырёх матчах с общим счётом 10:0. Арнемский клуб в чемпионате Нидерландов сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) и разгромил «Твенте» (3:0). В Кубке Нидерландов «Витесс» разгромил ОДИН'59 (4:0).
Де Хеа — лидер АПЛ по голевым ошибкам за последние 17 месяцев
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил голевую ошибку в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2). В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.
Де Хеа является лидером чемпионата Англии по ошибкам, которые привели к голам, начиная с сезона-2018/19. За последние 17 месяцев вратарь «красных дьяволов» допустил шесть голевых ошибок.
«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А со счётом 5:0, Пашалич забил гол
В матче 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Марио Пашалич, ранее выступавший за «Спартак», упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты третий мяч забил полузащитник клуба из Бергамо Йосип Иличич. На 72-й минуте Иличич оформил дубль. Пятый гол «Аталанты» — на счету форварда Луиса Мурьеля.
«Бавария» и Нюбель договорились о подписании пятилетнего контракта
«Бавария» договорилась о личных условиях контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем, сообщает Bild.
По информации источника, 23-летний голкипер подпишет пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Ожидается, что в первые сезоны Нюбель будет сменщиком Мануэля Нойера, а когда тот завершит карьеру в 2023 году, Александер станет первым номером «Баварии».
Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/20. Таким образом, голкипер достанется «Баварии» бесплатно.
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.
«Мы все – Зозуля». Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего. Фото
Болельщики «Альбасете» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.
В матче 21-го тура Сегунды с «Эльче» (0:1) болельщики «Альбасете» вывесили баннер, на котором было написано «Мы все – Зозуля».
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