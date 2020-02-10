«В «Спартаке» завёлся троянский конь»

«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции

thing9999:

— Вратаря-гонялу.



Пападопулос прокомментировал информацию о переходе в «Динамо»

goo-gool:

— Ему бы в паре с Набабкиным играть, говорящее было бы сочетание Попадопулос Набабкин.

Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на Роналду, оказались фейковыми

Kampberg:

— Блин, надо перепроверить всех моих 15 подписчиков…



Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

rotor69:

— Ну Федор… Внучка Ельцина, Ла Лига, девятка свободная оказалась… Походу, он Дед Морозу помог дорогу перейти.



ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс.

Gugogro:

— Дорого, конечно, но куда деваться. Карпов не железный. Кто-то же должен ветерана страховать.



Кокорин: разговор с Ротенбергом был, но всё решилось до этого

andrey-33:

— Саша, не надо давать номер своего телефона кому попало, тогда и не будут звонить всякие Ротенберги с предложениями зарплаты в миллион евро. Я, вот, никому свой номер не даю, мне и не звонят с подобными унизительными предложениями.



Тарасов предложил национальную идею — создать собственный крутой футбольный мяч

Qwertun:

— Никогда не думал, что такое скажу, но мозгом в их браке была Бузова.



Источник: главный тренер «Сельты» влюблён в игру Смолова

Vyches:

— Легче поверить, что он влюблен в самого Смолова, чем в его игру.

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ



gadar90:

— Лучше бы МРОТ приравняли к зарплате Кокорина.

Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию

RagnarLodbrok:

— На работе ты не гость, прихвати хотя бы гвоздь.



«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши

thestranger:

— Этим клубам надо просто пригрозить, что если «Спартак» будет требовать каких-то компенсаций, то они просто вернут Рошу.



Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером

victorvlad88:

— Интересно, ему тренер руку не жмет, а целует?))



Бывший селекционер ЦСКА Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

serg6004:

— Троянский конь.

«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»

i25:

— «Ливерпуль»: Я выиграю этот чемпионат за 7 матчей!!!



Фёдор Смолов обратился к болельщикам «Сельты» на английском языке

Fuckoffrfs:

— Через месяц болелы «Сельты» попросят на русском забрать его обратно.



Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Winworldcup:

— Что Сеск себе позволяет? Он в курсе, что играет в «Монако» Головина?