«В «Спартаке» завёлся троянский конь»

«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции
thing9999:
— Вратаря-гонялу.
Пападопулос прокомментировал информацию о переходе в «Динамо»
goo-gool:
— Ему бы в паре с Набабкиным играть, говорящее было бы сочетание Попадопулос Набабкин.
Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на Роналду, оказались фейковыми
Kampberg:
— Блин, надо перепроверить всех моих 15 подписчиков…
Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер
rotor69:
— Ну Федор… Внучка Ельцина, Ла Лига, девятка свободная оказалась… Походу, он Дед Морозу помог дорогу перейти.
ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс.
Gugogro:
— Дорого, конечно, но куда деваться. Карпов не железный. Кто-то же должен ветерана страховать.
Кокорин: разговор с Ротенбергом был, но всё решилось до этого
andrey-33:
— Саша, не надо давать номер своего телефона кому попало, тогда и не будут звонить всякие Ротенберги с предложениями зарплаты в миллион евро. Я, вот, никому свой номер не даю, мне и не звонят с подобными унизительными предложениями.
Тарасов предложил национальную идею — создать собственный крутой футбольный мяч
Qwertun:
— Никогда не думал, что такое скажу, но мозгом в их браке была Бузова.
Источник: главный тренер «Сельты» влюблён в игру Смолова
Vyches:
— Легче поверить, что он влюблен в самого Смолова, чем в его игру.
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
gadar90:
— Лучше бы МРОТ приравняли к зарплате Кокорина.
Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию
RagnarLodbrok:
— На работе ты не гость, прихвати хотя бы гвоздь.
«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши
thestranger:
— Этим клубам надо просто пригрозить, что если «Спартак» будет требовать каких-то компенсаций, то они просто вернут Рошу.
Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером
victorvlad88:
— Интересно, ему тренер руку не жмет, а целует?))
Бывший селекционер ЦСКА Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»
serg6004:
— Троянский конь.
«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»
i25:
— «Ливерпуль»: Я выиграю этот чемпионат за 7 матчей!!!
Фёдор Смолов обратился к болельщикам «Сельты» на английском языке
Fuckoffrfs:
— Через месяц болелы «Сельты» попросят на русском забрать его обратно.
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Winworldcup:
— Что Сеск себе позволяет? Он в курсе, что играет в «Монако» Головина?
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