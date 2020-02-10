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Смолов перешел в «Сельту», «Спартак» победил «Ростов» — комментарии читателей

«Спартак» победил «Ростов» — комментарии читателей
Анатолий Романов
«В «Спартаке» завёлся троянский конь»
Свежие комментарии читателей «Чемпионата» — про Смолова, «Спартак», Роналду и Тарасова.
Футбол 0

«Спартак» намерен взять игрока, который закрыл бы две позиции

thing9999:
— Вратаря-гонялу.

Пападопулос прокомментировал информацию о переходе в «Динамо»

goo-gool:
— Ему бы в паре с Набабкиным играть, говорящее было бы сочетание Попадопулос Набабкин.

Свыше 50 млн аккаунтов в «Инстаграме», подписанных на Роналду, оказались фейковыми

Kampberg:
— Блин, надо перепроверить всех моих 15 подписчиков…

Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

rotor69:
— Ну Федор… Внучка Ельцина, Ла Лига, девятка свободная оказалась… Походу, он Дед Морозу помог дорогу перейти.

ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс.

Gugogro:
— Дорого, конечно, но куда деваться. Карпов не железный. Кто-то же должен ветерана страховать.

Кокорин: разговор с Ротенбергом был, но всё решилось до этого

andrey-33:
— Саша, не надо давать номер своего телефона кому попало, тогда и не будут звонить всякие Ротенберги с предложениями зарплаты в миллион евро. Я, вот, никому свой номер не даю, мне и не звонят с подобными унизительными предложениями.

Тарасов предложил национальную идею — создать собственный крутой футбольный мяч

Qwertun:
— Никогда не думал, что такое скажу, но мозгом в их браке была Бузова.

Источник: главный тренер «Сельты» влюблён в игру Смолова

Vyches:
— Легче поверить, что он влюблен в самого Смолова, чем в его игру.

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

gadar90:
— Лучше бы МРОТ приравняли к зарплате Кокорина.

Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию

RagnarLodbrok:
— На работе ты не гость, прихвати хотя бы гвоздь.

«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши

thestranger:
— Этим клубам надо просто пригрозить, что если «Спартак» будет требовать каких-то компенсаций, то они просто вернут Рошу.

Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером

victorvlad88:
— Интересно, ему тренер руку не жмет, а целует?))

Бывший селекционер ЦСКА Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

serg6004:
— Троянский конь.

«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»

i25:
— «Ливерпуль»: Я выиграю этот чемпионат за 7 матчей!!!

Фёдор Смолов обратился к болельщикам «Сельты» на английском языке

Fuckoffrfs:
— Через месяц болелы «Сельты» попросят на русском забрать его обратно.

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Winworldcup:
— Что Сеск себе позволяет? Он в курсе, что играет в «Монако» Головина?

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