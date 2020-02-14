Дмитрий шутит. Почему бы не пошутить над ним?

«Тарасову дали прозвище в Китае за шутку о коронавирусе»

Московский «Арарат» прекратил существование

r3prog:

— Ушла эпоха.



Во время первой тренировки «Спартака» в Сочи пошёл град

fiio11:

— Хорошая попытка, Господи. Но тут нужно что-то посильней.

Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились

aleksandr-kokorin:

— Это не y Кокорина сумбур, a кому-то давно стулом не прилетало.



«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021

auschw1tz:

— Кэшбэк-лига.



Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации

hibench:

— Поль будет продолжать ничего не делать и получать огромные деньги.



Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина

Megatroll:

— София Михайлова, отстань от человека.



Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи

Thestranger:

— Эх, Зидан, Зидан, а мог ведь гаситься месяц, потом писать отписки, трубку не брать, нанять адвоката и свалить на этого мужика, что он был пьян.



Малком: хочу стать идолом в «Зените»

efiop1985:

— Хитрый какой, Заболотного не затмить))



Соболев рассказал о срыве трансфера в английский клуб

mnogo1ne3malo:

— Встретились как-то в России три англичанина — Соболев, Дзюба и Чалов.))

Гвардиола: если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить

tampa-bay:

— Спортивный директор: «Вообще-то я об этом не думал, но спасибо за то, что подкинул мысль».



РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Tolkoruss:

— За эту «шутку» Тарасову в Китае дали имя Кон Чен Ый.



Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

pacoxc:

— Новый персонаж: Парикмахер Тарасова.



Спортивный директор «Зенита» назвал главное отличие РПЛ от европейских лиг

Gurzuf:

— Главное отличие — что здесь можно пешком по полю ходить за хорошие деньги.