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Кокорин и ФК «Сочи», Тарасов и коронавирус: комментарии читателей

Тарасов и коронавирус: комментарии читателей
Анатолий Романов
«Тарасову дали прозвище в Китае за шутку о коронавирусе»
Дмитрий шутит. Почему бы не пошутить над ним?
Футбол 0

Московский «Арарат» прекратил существование

r3prog:
— Ушла эпоха.

Во время первой тренировки «Спартака» в Сочи пошёл град

fiio11:
— Хорошая попытка, Господи. Но тут нужно что-то посильней.

Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились

aleksandr-kokorin:
— Это не y Кокорина сумбур, a кому-то давно стулом не прилетало.

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021

auschw1tz:
— Кэшбэк-лига.

Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации

hibench:
— Поль будет продолжать ничего не делать и получать огромные деньги.

Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина

Megatroll:
— София Михайлова, отстань от человека.

Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи

Thestranger:
— Эх, Зидан, Зидан, а мог ведь гаситься месяц, потом писать отписки, трубку не брать, нанять адвоката и свалить на этого мужика, что он был пьян.

Малком: хочу стать идолом в «Зените»

efiop1985:
— Хитрый какой, Заболотного не затмить))

Соболев рассказал о срыве трансфера в английский клуб

mnogo1ne3malo:
— Встретились как-то в России три англичанина — Соболев, Дзюба и Чалов.))

Гвардиола: если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить

tampa-bay:
— Спортивный директор: «Вообще-то я об этом не думал, но спасибо за то, что подкинул мысль».

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Tolkoruss:
— За эту «шутку» Тарасову в Китае дали имя Кон Чен Ый.

Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

pacoxc:
— Новый персонаж: Парикмахер Тарасова.

Спортивный директор «Зенита» назвал главное отличие РПЛ от европейских лиг

Gurzuf:
— Главное отличие — что здесь можно пешком по полю ходить за хорошие деньги.

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