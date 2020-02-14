«Тарасову дали прозвище в Китае за шутку о коронавирусе»

Московский «Арарат» прекратил существование
r3prog:
— Ушла эпоха.
Во время первой тренировки «Спартака» в Сочи пошёл град
fiio11:
— Хорошая попытка, Господи. Но тут нужно что-то посильней.
Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились
aleksandr-kokorin:
— Это не y Кокорина сумбур, a кому-то давно стулом не прилетало.
«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021
auschw1tz:
— Кэшбэк-лига.
Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации
hibench:
— Поль будет продолжать ничего не делать и получать огромные деньги.
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина
Megatroll:
— София Михайлова, отстань от человека.
Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Thestranger:
— Эх, Зидан, Зидан, а мог ведь гаситься месяц, потом писать отписки, трубку не брать, нанять адвоката и свалить на этого мужика, что он был пьян.
Малком: хочу стать идолом в «Зените»
efiop1985:
— Хитрый какой, Заболотного не затмить))
Соболев рассказал о срыве трансфера в английский клуб
mnogo1ne3malo:
— Встретились как-то в России три англичанина — Соболев, Дзюба и Чалов.))
Гвардиола: если мы не обыграем «Реал» в Лиге чемпионов, то меня могут уволить
tampa-bay:
— Спортивный директор: «Вообще-то я об этом не думал, но спасибо за то, что подкинул мысль».
РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Tolkoruss:
— За эту «шутку» Тарасову в Китае дали имя Кон Чен Ый.
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
pacoxc:
— Новый персонаж: Парикмахер Тарасова.
Спортивный директор «Зенита» назвал главное отличие РПЛ от европейских лиг
Gurzuf:
— Главное отличие — что здесь можно пешком по полю ходить за хорошие деньги.
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