В Голландии собираются играть в футбол без зрителей год. Что? LIVE

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7 мая

23:35. Реакция федерации футбола:

«Мы были бы в ужасе, если бы пришлось так долго играть без зрителей. Это лишит зрелища миллионы болельщиков. Более того, это стало бы серьёзным финансовым ударом для профессиональной футбольной индустрии. Мы ведём переговоры с правительством об этом по той причине, что нидерландские клубы выше среднего уровня зависят от доходов от посещения матчей. Именно поэтому это заявление стало полной неожиданностью», — приводит текст заявления союза NOS.nl.

23:30. А вот в Нидерландах мощно выступил министр здравоохранения Хьюго де Йонге:

«Пока мы не можем назвать точную дату отмены противовирусных мер и возвращения массовых мероприятий. На самом деле это будет возможно только при наличии вакцины, но никто не знает, сколько времени займёт её поиск. Конечно, мы надеемся, что это произойдёт скоро, но речь может идти о годе или более длительном сроке», — приводит слова де Йонге Voetbalprimeur.



Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что спортивные мероприятия в стране возобновятся с 1 сентября.

23:00. А вот небольшой дайджест по Европе.

— Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня. Сезон будет завершён к 11 июля;

— Сезон в чемпионате Норвегии начнётся 16 июня;

— Сезон АПЛ будет завершён досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах;

— Клубы MLS вернулись к тренировкам;

— Футбольный сезон в Сербии возобновится 30 мая;

— Пауло Дибала объявил об окончательном выздоровлении от коронавируса;

— Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая.

22:30. А как обстоят дела в России? В этом материале мы собрали все возможные варианты продолжения сезона РПЛ. По нашим данным, в России тоже хотят доиграть сезон.

Сезон РПЛ хотят доиграть! Как и когда вернётся наш футбол: инсайды и главные подробности РФС настаивает на возвращении футбола. Ждём ответа от правительства.

Хотя новости пока не самые благоприятные. Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился владелец «Спартака» Леонид Федун.

Федун заразился коронавирусом и был госпитализирован. Всё, что об этом известно Совладелец «Спартака» в больнице.

22:00. До возобновления футбола остаётся всё меньше времени! Сегодня стало известно, что чемпионат Германии возобновится 16 мая. Сезон планируется завершить к 30 июня, а первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Это первый чемпионат из топ-пяти, который возвращается после долгой паузы.