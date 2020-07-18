У «Химок» остается шанс сыграть в РПЛ. Топ-клуб готов помочь им деньгами

Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу



Как стало известно «Чемпионату», у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую Премьер-Лигу, хотя на этот момент в клубе уверены, что этого не произойдёт.



Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать. Например, появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в «Химках». И, напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков «Химок».



Напомним, «Химки» завершили сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, дающем право выступать в РПЛ в следующей кампании.

«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Трёхкратный чемпион Англии «Лидс» вернулся в АПЛ

«Лидс Юнайтед» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Клуб, который является трёхкратным чемпионом Англии, возвращается в АПЛ спустя 16 лет.



Команда Марсело Бьелсы в 44 матчах набрала 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Поражение «Вест Бромвич Альбион» (82) в матче с «Хаддерсфилд Таун» (1:2) гарантировало «Лидсу» как минимум второе место в Чемпионшипе по итогам нынешнего сезона.



В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.

Кавазашвили: о том, что Бубнов не полностью здоров, мне рассказал журналист Клещёв



Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, откуда ему стало известно о проблемах с психикой у экс-игрока красно-белых Александра Бубнова.



«Когда мне человек начал предлагать машину с ключами, я что-то заподозрил: таких подарков не бывает! Я решил проверить, связался с Константином Клещёвым, журналистом, который выпускал с Сашей его книгу. Он вечером мне не ответил, утром перезвонил. Я ему эту историю рассказал, Костя рассказал о состоянии Саши: «Анзор Амберкович, не принимайте этот разговор близко к сердцу. Я разговаривал с его супругой Зоей, и она мне сказала, что он не полностью здоров». После этого раздался звонок Саши из полиции.



Я не знаю, как мне извиниться перед Зоей, честно говоря. Я лишь хотел помочь. Если я как-то обидел Зоеньку своим выступлением, то приношу глубочайшие извинения. У нас всегда душа болит, когда какое-то несчастье случается с ветераном, поэтому стараемся как-то помочь. А тут у нас руки связаны, мы не знаем, что делать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кавазашвили: у Бубнова с психикой нехорошо. Он нездоров, в этом уже можно признаться

Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ



Депутат Государственной Думы Игорь Сухарев выступил за сохранение «Оренбурга» в Российской Премьер-Лиге. Инициативу уже поддержали его коллеги.



«Всё спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за «Оренбург». На кону место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе два были техническими – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.



В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А.К. Кудряшова, в котором выражена серьёзная озабоченность дальнейшим участием «Оренбурга» в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-Лиге. Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин», — написал Сухарев в своём «фейсбуке».

Довбня: «Оренбург» превратили в посмешище. Футболисты на взводе, недовольны происходящим

Андре Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет



Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавший на правах аренды за московский «Спартак», объявил о завершении карьеры, сообщает Der Spiegel.



Немецкий футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет.



Последним клубом Шюррле была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».



Шюррле является чемпионом Англии в составе «Челси», обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Вольфсбурга». Национальный Кубок также покорялся ему с «Боруссией». Со сборной Германии, в которую он вызывался с 2010 по 2017 год, Андре стал чемпионом мира в 2014 году.

Андре Шюррле прокомментировал расставание с дортмундской «Боруссией»

«Барселона» отреагировала на чемпионство «Реала»



Пресс-служба каталонской «Барселоны» выразила поздравления мадридскому «Реалу» с завоеванием титула чемпионов Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).



«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в «Твиттере».



«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 7 очков.



Встреча «Реала» с «Вильярреалом» проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот.

Зинедин Зидан: этому выигрышу чемпионата Испании я рад больше, чем победе в ЛЧ

Медведев назвал свою шутку про «Спартак» неудачной и извинился перед Федуном

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями решения по генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.



«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошёл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».