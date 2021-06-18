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Евро-2020, Онлайн: Англия — Шотландия, Хорватия — Чехия, прямая трансляция матчей 18 июня 2021, 8-й день Евро

Евро-2020. День восьмой. Россия готовится к третьей игре. Не станет ли она последней? LIVE
Евгений Кустов Павел Панышев
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Евро-2020, Артём Дзюба, сборная России
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Ситуация в группе В, где выступает наша команда, окончательно запуталась. Но победа над Данией точно выводит российскую команду дальше.

В пятницу, 18 июня, на Евро-2020 состоятся три очередных матча. Центральной игрой дня станет старейшее британское противостояние: Англия — Шотландия. Также в группе D отношения будут выяснять Хорватия и Чехия. И ещё в пятницу состоится первый из двух матчей группы Е: за выход в плей-офф поспорят Швеция и Словакия.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020

А тем временем сборная России продолжает подготовку к третьему матчу на турнире — со сборной Дании. Игры двух первых туров запутали турнирное положение в группе B. Сборная России может как спокойно занять второе место, так и стать четвёртой и закончить выступления на Евро-2020. Впрочем, абсолютно точно понятно одно: если наша сборная не проиграет крепким датчанам, то сама решит свою судьбу и пробьётся в плей-офф.

Live Антон Колов

Кстати, вчера наши украинские соседи провели свой второй матч на Евро: обыграли сборную Северной Македонии. Но мнения об игре команды Шевченко разделились. Без сравнения со сборной России, конечно, не обошлось.

«Старая» Россия быстрее «молодой» Украины». Мнения по поводу победы соседей разошлись «Старая» Россия быстрее «молодой» Украины». Мнения по поводу победы соседей разошлись
07:01 Антон Колов

Если Россия обыграет Данию, то это будет одна из самых важных побед для отечественного футбола. Давайте вспомним другие исторические матчи национальной команды.

07:01 Антон Колов

Доброе утро, дорогие друзья. Давайте начнём сегодняшний день с раскладов. Известно, если Россия победит Данию, то точно выйдет в плей-офф. А что будет, если наши сыграют вничью? Если проиграют? Детально разбираем все возможные варианты.

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