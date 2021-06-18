Евро-2020. День восьмой. Россия готовится к третьей игре. Не станет ли она последней? LIVE

В пятницу, 18 июня, на Евро-2020 состоятся три очередных матча. Центральной игрой дня станет старейшее британское противостояние: Англия — Шотландия. Также в группе D отношения будут выяснять Хорватия и Чехия. И ещё в пятницу состоится первый из двух матчей группы Е: за выход в плей-офф поспорят Швеция и Словакия.
А тем временем сборная России продолжает подготовку к третьему матчу на турнире — со сборной Дании. Игры двух первых туров запутали турнирное положение в группе B. Сборная России может как спокойно занять второе место, так и стать четвёртой и закончить выступления на Евро-2020. Впрочем, абсолютно точно понятно одно: если наша сборная не проиграет крепким датчанам, то сама решит свою судьбу и пробьётся в плей-офф.
Кстати, вчера наши украинские соседи провели свой второй матч на Евро: обыграли сборную Северной Македонии. Но мнения об игре команды Шевченко разделились. Без сравнения со сборной России, конечно, не обошлось.
Если Россия обыграет Данию, то это будет одна из самых важных побед для отечественного футбола. Давайте вспомним другие исторические матчи национальной команды.
Доброе утро, дорогие друзья. Давайте начнём сегодняшний день с раскладов. Известно, если Россия победит Данию, то точно выйдет в плей-офф. А что будет, если наши сыграют вничью? Если проиграют? Детально разбираем все возможные варианты.
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