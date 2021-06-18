Ситуация в группе В, где выступает наша команда, окончательно запуталась. Но победа над Данией точно выводит российскую команду дальше.

Евро-2020. День восьмой. Россия готовится к третьей игре. Не станет ли она последней? LIVE

В пятницу, 18 июня, на Евро-2020 состоятся три очередных матча. Центральной игрой дня станет старейшее британское противостояние: Англия — Шотландия. Также в группе D отношения будут выяснять Хорватия и Чехия. И ещё в пятницу состоится первый из двух матчей группы Е: за выход в плей-офф поспорят Швеция и Словакия.

А тем временем сборная России продолжает подготовку к третьему матчу на турнире — со сборной Дании. Игры двух первых туров запутали турнирное положение в группе B. Сборная России может как спокойно занять второе место, так и стать четвёртой и закончить выступления на Евро-2020. Впрочем, абсолютно точно понятно одно: если наша сборная не проиграет крепким датчанам, то сама решит свою судьбу и пробьётся в плей-офф.