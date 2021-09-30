«Пусть Федун объяснит, как формирует «Спартак». Спаллетти часто троллил красно-белых в РПЛ

«Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Сегодня, 30 сентября, красно-белые сыграют в гостях с «Наполи» во втором туре группового этапа. Главный тренер итальянской команды Лучано Спаллетти — их старый знакомый. Специалист на протяжении четырёх с лишним лет возглавлял «Зенит» и из российских клубов чаще встречался только с ЦСКА и «Анжи». Окунёмся в историю противостояния Лучано со «Спартаком».

Спаллетти возглавил «Зенит» в конце 2009 года, а со «Спартаком» впервые встретился на старте сезона-2010. Тогда красно-белые приехали в Санкт-Петербург уже во 2-м туре. Середина марта, «Петровский», газон похож на огород. Как аутентично!



Первым забил «Спартак», причём уже на 12-й минуте. Алекс подал со штрафного, Вячеслав Малафеев ошибся на выходе, и мяч отлетел к Веллитону. Удар головой получился несильным, но в итоге мяч пролетел мимо защитников и нырнул в дальний угол. «Зенит» не мог ответить вплоть до последних минут. Сравнять счёт удалось лишь на 88-й минуте, и вновь благодаря штрафному. Алессандро Розина (помните такого?) сделал максимально неудобную для соперника подачу. Мяч летел в створ, а по дороге его с пары метров подправил головой Николас Ломбертс. Возможности среагировать у Сослана Джанаева физически не было. Мяч попал во вратаря «Спартака» и отлетел в сетку — 1:1.

Александр Кержаков после матча был уверен, что «Зенит» должен был побеждать, и жаловался на неназначенный после его падения пенальти. Спаллетти же похвалил своих футболистов за игру, но признался, что испытывает «небольшое разочарование», ведь сине-бело-голубым не удалось победить.



Следующая встреча Спаллетти со «Спартаком» случилась во втором круге в «Лужниках». Матч должен был пройти летом, но из-за смога переехал на октябрь. «Зенит» к тому моменту уверенно лидировал в таблице РПЛ и вообще не проигрывал, а от красно-белых оторвался на неприличные 19 очков. Матч получился скандальным. Победу одержал «Спартак» (единственный гол с пенальти на 88-й минуте забил Дмитрий Комбаров), а основной экшен начался уже после финального свистка.



К концовке матча Игорь Денисов был на взводе. Понимая, что «Зенит» вот-вот проиграет, он бесился и в добавленное время получил жёлтую карточку. А после окончания игры устроил стычку с Валерием Карпиным. Перепалка переросла в драку с участием других футболистов и тренеров. Главные участники конфликта получили по несколько матчей дисквалификации и в итоге помирились. Денисов даже рассказывал, что подарил своему оппоненту часы.

Спаллетти прокомментировал поражение колко: «Я знаю, насколько трепетно болельщики «Зенита» относятся ко встречам со «Спартаком», и мне жаль, что матч так закончился, но для меня в первую очередь важен исход не одного матча, а сезона. Для меня важен выигрыш чемпионата. Смеётся тот, кто смеётся последним. Вот и посмотрим, кто им будет».

Сезон-2010 завершился для Спаллетти триумфом. Итальянец с первой попытки привёл «Зенит» к чемпионству и покорил болельщиков бурным празднованием топлес.

Сезон-2011/2012 был длинным — Россия переходила на систему «осень-весна». Благодаря этому обстоятельству «Зенит» сыграл со «Спартаком» четыре раза. Спаллетти к тому времени, видимо, понял, как действовать против красно-белых, поэтому результаты улучшились. Первая встреча «Зенита» со «Спартаком» в новой кампании состоялась в конце мая в Санкт-Петербурге. Итог — разгром гостей. Сине-бело-голубым не помешала даже серия из четырёх матчей без побед в РПЛ.



«Зенит» был хладнокровен и беспощаден. В первом тайме пенальти реализовал Данко Лазович, а во втором соперника добил Александр Кержаков, оформивший дубль с передач Мигела Данни — 3:0. Спаллетти был доволен победой, а заодно отчитался о разговоре с главой «Газпрома» Алексеем Миллером: «Наверное, мы единственная команда в мире, которая после чемпионства не приобрела ни одного игрока. Про меня говорят, что я трачу деньги «Газпрома», но мы не потратили ни рубля. Я помогаю «Газпрому» экономить. В этот раз игроки будут куплены».

Несмотря на слова Спаллетти, «Зенит» летом вёл себя скромно. Клуб купил всего одного футболиста, зато сильного — за Доменико Кришито «Дженоа» получил € 15 млн. А в начале октября итальянский новичок сине-бело-голубых получил возможность впервые сыграть со «Спартаком».



К тому моменту «Зенит» лидировал в таблице РПЛ, а «Спартак» шёл четвёртым с отставанием в семь очков. В этот раз красно-белые настроились на принципиального соперника как надо и повели на 22-й минуте. Эммануэль Эменике отозвался на передачу вразрез, но Александр Анюков опередил его. И случайно сделал за форварда всю работу. Мяч покатился мимо Малафеева и оказался в сетке. «Зенит» ответил ещё до перерыва — Данни без проблем переиграл Андрея Диканя, оставшись с ним один на один. А потом «Спартак» оказался в меньшинстве. Николас Пареха зачем-то толкнул Кержакова в лицо и получил красную карточку. В начале второго тайма «Зенит» вышел вперёд — Кержаков замкнул прострел с правого фланга. Но победу гости не удержали. На 80-й минуте Веллитон вонзил мяч в ворота после паса Эйдена Макгиди — 2:2.



А после матча Спаллетти зажёг: «Я вижу, что вы довольны результатом, но если вы довольны настолько, находясь на семь очков позади, то я доволен тоже. На самом деле я хотел поздравить «Спартак» — вы подготовились как к матчу за чемпионский титул. Для «Зенита» чемпионство — это то, что будет в конце. А для «Спартака» — сейчас, потому что матч с нами для вас — это уже чемпионство».

В заключительной части сезона «Спартаку» и «Зениту» предстояло встретиться ещё дважды. К первому матчу, который состоялся в «Лужниках» в конце марта 2012-го, сине-бело-голубые оторвались от преследователей и неслись к чемпионству. Красно-белым очки были нужны даже больше, поскольку за второе место в Лиге чемпионов шла плотная борьба. Но команду Спаллетти было не остановить.



«Зенит» забил уже на 10-й минуте, причём сделал это максимально обескураживающе для соперника. Сергей Семак после паса Константина Зырянова идеально пробил в одно касание под перекладину. Такое не мог вытащить даже Дикань. Во втором тайме положение «Спартака» усугубилось. Кержаков влетел коленом в голову Диканю. Вратарь какое-то время продолжал играть с фингалом и успел пропустить второй гол с пенальти, но в итоге был вынужден попросить замену. Хозяева всё же смогли забить, но ближе к концовке — Дзюба принял заброс и здорово пробил с левой — 1:2.

Спаллетти после матча зарубился с Федуном. Владелец «Спартака» намекнул, что «Зенит» формирует состав по расовому признаку. Итальянец обвинения опроверг и потроллил оппонента: «Раз уж Федун затронул вопрос формирования команды, будет лучше, если он объяснит миллионам болельщиков «Спартака», по какому признаку он формирует команду так, что за время его руководства клуб со столь богатой историей ничего не выиграл».

Последняя встреча «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2011/2012 стала одной из самых известных в истории этого противостояния. К матчу на «Петровском» в предпоследнем туре сине-бело-голубые подошли в статусе чемпиона. Победить «Спартак» и как следует отпраздновать титул — замечательная идея! А получилось иначе.



Поначалу «Зенит» был настроен серьёзно. В середине первого тайма Кержаков удачно замкнул подачу с левого фланга — 1:0. А основные события пришлись на последние 20 минут. Сначала счёт сравнял Динияр Билялетдинов, здорово разобравшийся с защитниками. На 82-й минуте «Зенит» заработал пенальти, который уверенно реализовал Семак. После этого хозяева окончательно расслабились, за что и поплатились. Спустя всего две минуты Эменике среагировал на отскок, сравнял счёт и побежал праздновать, стуча правой рукой по запястью левой. Арбитра Владимира Казьменко переклинило. Он, видимо, решил, что нигериец адресует жест фанатам, и удалил его с поля. «Спартак» всё это лишь раззадорило. Под занавес основного времени красно-белые провели образцовую атаку, которую завершил Рафаэл Кариока — 2:3. Для бразильца этот гол стал первым за «Спартак». Легенда хранил силы ради этого момента!

Спаллетти, комментируя проигрыш «Спартаку», вновь попытался уколоть соперника: «Если это поражение случилось, то его нужно принять, но нужно обязательно и праздновать, потому что настоящей победы добились мы. Матч есть матч, в нём может случиться что угодно, но если мы будем оценивать сезон целиком, то тут результат заслужен».



В итоге довольны остались все. У «Зенита» повод для радости в виде чемпионства уже был, а «Спартаку» те важнейшие очки помогли финишировать вторым и пробиться в Лигу чемпионов.

Разлука Спаллетти со «Спартаком» была недолгой. Красно-белые с новым тренером Унаи Эмери приехали в Санкт-Петербург уже в 4-м туре сезона-2012/2013. Тот матч стал для Лучано лучшим за всё время противостояния. В первом тайме хозяева ограничились красивым голом Максима Канунникова, а во втором взялись за дело всерьёз. Сначала забил Владимир Быстров. «Спартак» за полчаса до конца матча получил шанс вернуться в игру, но вместо этого получил хук в ответ. Динияр Билялетдинов не реализовал пенальти, а сразу после этого Широков сделал счёт 3:0. Через пару минут красно-белые ещё и остались в меньшинстве — удалился Макгиди. От такого удара «Спартак» уже не оправился, и «Зенит» принялся глумиться над соперником. В последние 25 минут уместился дубль Виктора Файзулина. 5:0 — тотальный разгром.

Спаллетти окончательно вошёл во вкус и в этот раз тоже дал яркий комментарий: «Зенит» заслужил эту победу. Я часто говорю, что решающую роль играет характер. И сегодня это можно было наглядно увидеть. У кого есть характер, тот в любой ситуации делает всё на полную. А у кого нет характера, тот расслабляется и опускает руки».

К концу ноября «Зенит», хоть и не был лидером РПЛ, стал ещё мощнее — состав пополнили Халк и Аксель Витсель. «Спартак» же плёлся вне зоны еврокубков и уволил Эмери — команду вновь тренировал Карпин. Как выяснилось, особых шансов у красно-белых не было. Дорогостоящие новички «Зенита» быстро взялись за дело. В середине первого тайма спартаковцы дали пробить Халку, но сумели сравнять счёт усилиями Дзюбы. Тогда включился уже Витсель — удар примерно с 25 метров пришёлся прямо в нижний угол.



Во втором тайме игроки «Спартака» вспомнили, что в матче с «Зенитом» обязательно должно быть удаление. Пареха решил, что с учётом опыта он идеально подходит для этого, и получил две жёлтые карточки за пять минут. Гости поняли, что соперника пора добивать. Для начала Витсель оформил дубль, а четвёртый мяч забил Широков. «Спартак» ответил голом Эменике за 10 минут до конца, а закончил и вовсе вдевятером — в добавленное время удалился Хуан Инсаурральде. Итоговый счёт — 2:4. Две победы Спаллетти над «Спартаком» за сезон.

В сентябре 2013-го «Зенит» Спаллетти в очередной раз принял «Спартак» на «Петровском». Счёт 4:2 сине-бело-голубым понравился, и они повторили успех, хотя перед матчем команды делили первое место в таблице.



Голы, как и в прошлый раз, получились классными. Началось с точного удара Кержакова, а главными героями стали Данни и Халк — оба забили по мячу и сделали по два ассиста. «Спартак» дважды сравнивал. Первый гол сделал Ким Чельстрём, который красиво исполнил в одно касание с линии штрафной. В случае со вторым мячом сработала армянская связка — Араз Озбилиз отдал, Юра Мовсисян забил. Но два мяча в последние 10 минут отправили красно-белых в нокаут. Кстати, удивительное дело, в этот раз обошлось без удалений.

Наконец, последняя на данный момент встреча Спаллетти со «Спартаком». В ноябре 2013-го «Зенит» приехал в Москву уже в статусе лидера РПЛ, но красно-белые отставали всего на шесть очков. Особенностью того матча стали пустые трибуны — так «Спартак» наказали за поведение фанатов на кубковой игре с «Шинником».



Как и в предыдущих матчах, «Зенит» забил первым. Уже на шестой минуте Кержаков переиграл Артёма Реброва. К 20-й минуте гости могли вести с преимуществом в два мяча, но Халк не реализовал пенальти. И вскоре об этом пожалел. Это был день Мовсисяна. Форвард «Спартака» воплотил в голы практически все свои моменты и полумоменты. 33-я минута, 44-я и 48-я — и вот счёт уже 3:1. В середине второго тайма Халк исправился за пенальти и со всей силы пульнул со штрафного, но красно-белые забили вновь. На 83-й минуте Глушаков перехватил мяч в центре поля и сыграл в лайт-версию Марадоны. Денис подошёл к штрафной, переиграл троих соперников и покатил мимо Юрия Лодыгина. Вновь 4:2, но на этот раз в пользу «Спартака».

Спаллетти, комментируя поражение, посетовал на реализацию: «Вы помните, какое количество реальных голевых шансов мы упустили. Когда ты столько раз прощаешь соперника, шансы на победу становятся всё меньше. Футболисты, ошибаясь, становятся раздосадованными, и это не помогает им психологически».

Больше Спаллетти и «Спартак» не встречались. В марте 2014-го итальянца отправили в отставку, и сезон «Зенит» доигрывал уже под руководством Андре Виллаш-Боаша. Лучано же остался на контракте, поскольку клуб боялся нарушить финансовый фэйр-плей. К работе Спаллетти вернулся лишь в 2016-м, когда возглавил «Рому». Дальше был «Интер» (и там схема с контрактом повторилась), а теперь — «Наполи».



Сегодня команда Спаллетти — явный фаворит, но «Спартак» уже побеждал этого тренера вопреки обстоятельствам. Футбол бывает нелогичным, поэтому шансы у красно-белых в любом случае есть.