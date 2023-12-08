Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 9 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

16 топ-событий субботы: много баскетбола, футбола и биатлона!
Михаил Георгиев
Анонс событий 9 декабря
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 9 декабря: начинаем с НБА и НХЛ, затем фигурка, волейбол и до самого вечера много крутых матчей!

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 декабря в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Питтсбург» в большинстве в ворота Бобровского?

Кто бы мог представить до начала сезона, что именно такой будет главная интрига на очередной матч команды, обладающей в своём составе такими мастерами, как Сидни Кросби, Евгений Малкин, Брайан Раст, Джейк Гюнцель, Эрик Карлссон и Крис Летанг. Однако сейчас «Пингвинз» демонстрируют нечто невероятно ужасающее при реализации лишнего. После поражения от «Тампы» статистика зафиксировала, что «Питтсбург» не забил в большинстве 34 раза подряд. Это антирекорд клуба с 2006 года – с тех пор, как за «пингвинов» выступают Малкин, Кросби и Летанг. Получится ли у «пингвинов» прервать свою аномалию в матче с «Флоридой», в воротах которой наверняка сыграет Сергей Бобровский?

Что думает Евгений Малкин о катастрофе «Питтсбурга» в большинстве?
«У нас нет уверенности, мы нервничаем». Малкин о неудачной игре «Питтсбурга» в большинстве

🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Трей Янг?

«Атланта» проиграла свои две последние игры, особенно обидным оказалось последнее поражение в матче с «Нетс», где весь матч происходила равная борьба, но Микал Бриджес за несколько секунд до конца решил исход матча. Неприятным отрезок стал ещё и потому, что лидер «Атланты» Трей Янг заболел, решение о том, сыграет ли он, будет принято прямо перед матчем. «Хоукс» надо исправлять положение, так как они уже опустились на 10-е место на Востоке. Без Янга шансов во встрече с таким серьёзным оппонентом совсем не будет.

Остин Риверс недоволен «Филадельфией»:
Остин Риверс: не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии», это личное

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Голден Стэйт» свести к ничьей очное противостояние?

Несмотря на то что мы ещё находимся на раннем этапе регулярного чемпионата, эти команды уже проведут свой завершающий, четвёртый очный матч. В данном противостоянии лидирует «Оклахома», которая выиграла два матча и из трёх. Помимо желания выравнять ситуацию, «Голден Стэйт» нужно выправлять положение в таблице. Команда вышла из кризиса, во время которого она потерпела шесть поражений подряд, но уровень игры подопечных Стива Керра до сих пор неубедителен. «Уорриорз» находятся на 11-м месте в Западной конференции, смогут ли они поправить ситуацию?

Пол не разговаривает с Сильвером из-за ситуации с Фостером:
Крис Пол признался, что не общался с Адамом Сильвером после конфликта с судьёй Фостером

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Рокетс» впервые победить в гостях?

В этом матче встречаются команды, которые великолепно выступают дома, но не очень хорошо – в гостях. Если говорить только о «Хьюстоне», то он до сих пор не смог одержать первую победу на чужом паркете в этом сезоне, а «Денвер», в свою очередь, ни разу не проигрывал дома. В таком невыгодном для «Рокетс» наложении обстоятельств есть одна надежда — Джамал Маррей, возможно, не сыграет в этом матче. Его статус находится под вопросом. Увидим ли мы в этом матче первую победу техасской команды в гостях и первое поражение действующих чемпионов дома?

Рашид Уоллес хочет драки Леброна с Удокой:
Чемпион НБА: заплатил бы, чтобы увидеть драку Леброна и Удоки

🏐 13:00: «Кузбасс» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 9-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 9-й тур
09 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба за топ-3 продолжается

И Кузбасс, и казанский «Зенит» продолжают погоню за двойкой лидеров чемпионата России — «Динамо» и «Локомотивом» — разница между ними всего одно-два очка. Уже четыре последних тура кемеровчане не знают поражений, хотя и играли они с явными аутсайдерами. На уверенности идёт и «Зенит», несмотря на тяжелейшие пять сетов с «Енисеем» – Алексей Вербов продолжает наигрывать второй состав. Но на матч с будущим соперником чемпионы России точно выйдут в оптимальной расстановке.

Роман перевернул встречу, но парни из Красноярка проиграли в пяти партиях:
Видео: диагональный «Енисея» Мурашко оформил пять эйсов подряд в матче с «Зенитом»

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала среди юниоров

Интрига: кто из учениц Тутберидзе приведёт свою команду к победе?

Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР, немного перекроившей календарь сезона-2023/2024. Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, будут биться за звание победителя. При этом выделить фаворита невероятно трудно, ведь везде есть сильные участники. Две перспективные ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова и вовсе схлестнутся друг с другом, чтобы вывести свои команды вперёд.

Подробности о новом турнире:
Кубок Первого канала теперь и у юниоров! Разбираемся в сложных правилах и изучаем составы
Кубок Первого канала теперь и у юниоров! Разбираемся в сложных правилах и изучаем составы

🎯 14:15: Кубок мира по биатлону, мужская гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
09 декабря 2023, суббота. 14:15 МСК
Не началось

Интрига: справится ли Самуэльссон с толпой норвежцев?

Норвежцы на Кубке мира постепенно набирают ход. По итогам спринта в Хохфильцене в «цветы» заехали сразу четверо: Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Кажется, единственный, кто сможет составить им конкуренцию в гонке преследования – швед Себастиан Самуэльссон, ставший в спринте третьим. Скорость позволяет ему отбиваться от всех норвежцев, включая Йоханнеса Бё, который в первой гонке второго этапа завалил стрельбу и стартует только 11-м.

Подробно о мужском спринте читайте здесь:
Йоханнес Бё снова потерпел крах на Кубке мира по биатлону. Репутацию семьи спасал его брат
Йоханнес Бё снова потерпел крах на Кубке мира по биатлону. Репутацию семьи спасал его брат

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Ростов», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победит ли команда Карпина впервые в гостевом матче без самого главного тренера?

«Ростов» в нынешнем сезоне сыграл 11 выездных матчей. Результаты крайне печальны — три ничьих и восемь поражений. На очереди поездка в негостеприимный Грозный, ещё и без дисквалифицированных после рубки с ЦСКА Валерия Карпина и Виктора Мелёхина. Но и «Ахмат», несмотря на недавнюю победу над «Спартаком», не блещет: до этого не побеждал дома с августа. К тому же ростовчане последние четыре личные встречи забрали. Как будет теперь?

За что и на сколько забанили Карпина и Мелёхина:
Карпин и Абаскаль дисквалифицированы до весны. Тренеру «Спартака» просто повезло?
Карпин и Абаскаль дисквалифицированы до весны. Тренеру «Спартака» просто повезло?

🎯 16:45: Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
09 декабря 2023, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: доберётся ли экс-лыжница Анамария Лампич до первой медали?

В женском биатлоне конкуренция просто запредельная. Пока никому из биатлонисток не удаётся утвердиться в роли фавориток нового сезона. Спринт выиграла норвежка Тандреволд, но та же Эльвира Эберг в пасьюте стартует буквально за её спиной. А ещё в группе преследовательниц внимание к себе приковывает бывшая лыжница Анамария Лампич, с тремя промахами занявшая восьмое место. В пасьюте у неё есть реальный шанс добраться до первой медали Кубка мира, но надо не провалить стрельбу.

Лампич безумно быстра, но стреляет пока не очень:
«Восемь чёртовых кругов!» Биатлонистка из Словении повторила ужасный стрелковый антирекорд
«Восемь чёртовых кругов!» Биатлонистка из Словении повторила ужасный стрелковый антирекорд

⚽️ 18:15: «Бетис» — «Реал», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержат ли мадридцы лидерство в заочном споре с сенсационной «Жироной»?

Столичный гранд вот уже 15 туров бодается с выскочкой из Каталонии: то выйдет на первое место, то теряет его. Но теперь надо точно пользоваться шансом, ведь «Жирона» на следующий день схлестнётся с «Барсой». «Бетис», впрочем, тоже не подарок: последний раз в Ла Лиге проигрывал как раз сине-гранатовым практически три месяца назад. К тому же там ярко проявляет себя бывший игрок «Реала» Иско. Просто фаворитам точно не будет.

Как в прошлом туре сыграли эти и другие испанские команды:
Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги
Видео
Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги

⚽️ 19:00: «Ренн» — «Монако», Лига 1, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сотворит ли Головин очередное результативное действие?

Российский полузащитник в прошлом туре был крайне хорош в матче с «Монпелье», лишь чудом обойдясь без гола или ассиста: попал в штангу и отдал восемь передач под удар. В следующем туре он из-за дисквалификации не сыграет, так как получил третью жёлтую за 10 матчей. Да, по французским правилам, к игре с «Ренном» отстранение не относится. Так что нужно как следует помочь монегаскам уже сейчас, тем более соперник плетётся на 12-м месте, рядом с зоной вылета.

Как Головин и другие россияне провели предыдущий уикенд:
Головин снова восхитителен, а Бакаев отметился в ОАЭ. Выходные россиян за рубежом
Головин снова восхитителен, а Бакаев отметился в ОАЭ. Выходные россиян за рубежом

⚽️ 19:45: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: петербуржцы проиграли два последних матча, исправятся ли они?

Чемпионы страны провели унылое московское турне, по делу уступив «Динамо» (0:1) в Кубке и «Локомотиву» (1:3) в РПЛ. Самое время снова побеждать, тем более в соперниках удобнейший «Пари НН»: «Зенит» победил нижегородцев в четырёх из пяти официальных матчах. Да и в гостях команда Сергея Юрана неубедительна: шесть поражений и две ничьих в чемпионате. Вроде бы все расклады в пользу фаворитов, но вдруг их серия продолжится?

Как сине-бело-голубые уступили в Черкизово:
«Зенит» не продержался на первом месте и тура! «Локо» отгрузил гостям «трёшку»
«Зенит» не продержался на первом месте и тура! «Локо» отгрузил гостям «трёшку»

⚽️ 20:30: «Астон Вилла» — «Арсенал», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: раскромсает ли команда Эмери очередного фаворита?

Унаи Эмери вернулся в Англию, чтобы снова пожелать всем «Гуд ибенинг» и сенсационно попасть в топ-4 АПЛ с «Астон Виллой». Первое он уже сделал. Пока получается и второе: «вилланы» обыграли «Манчестер Сити» (1:0) с невероятным преимуществом по ударам 22:2, поднявшись на третье место. Теперь на очереди бывшая команда Эмери — лидирующий «Арсенал» другого испанского доминатора Микеля Артеты. И уже вряд ли кто-то удивится очередной победе бирмингемцев над превосходящим их в классе оппонентом.

Как Эмери впервые обыграл Пепа Гвардиолу:
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом

⚽️ 20:30: «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 14-й тур

Германия - Бундеслига . 14-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выдадут ли вновь огонь одни из лучших команд нынешней Лиги чемпионов?

Матчи дортмундцев с «РБ» — почти гарантированный праздник: за 10 последних личных встречи обе команды только дважды ограничились двумя голами, остальные восемь раз забитых мячей было даже больше. К тому же и первые, и вторые уверенно выступают в ЛЧ, заранее обеспечив себе место в плей-офф. Проблема в том, что в Бундеслиге соперники пока что неубедительны: это будет лишь борьба за четвёртое место. Может, именно сейчас пора выдать концерт и в чемпионате?

Как дортмундцы сломили в ЛЧ «Милан»:
«Милан» сдался Дортмунду. «Боруссия» первой вышла из самой сильной группы Лиги чемпионов!
«Милан» сдался Дортмунду. «Боруссия» первой вышла из самой сильной группы Лиги чемпионов!

⚽️ 20:30: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли Захарян первое результативное действие в Испании?

Андер Барренечеа травмирован. Плохая новость для «Сосьедада», тем не менее Арсен Захарян ближайшее время точно перестанет быть игроком ротации. Да и уже перестал. Тем не менее в Испании россиянин провёл 14 матчей во всех турнирах, а голов и ассистов пока не сотворил. Если не считать фантомный забитый мяч «Андрайчу», конечно. «Вильярреал» — удобный соперник для первых свершений: хоть и ярко атакует сам, также позволяет противникам многое. Арсен, пора!

Как Захарян забил гол-фантом в Кубке Испании:
Захаряну подарили комичный гол-фантом. Иллюзия продержалась недолго
Видео
Захаряну подарили комичный гол-фантом. Иллюзия продержалась недолго

⚽️ 22:45: «Интер» — «Удинезе», Серия А, 15-й тур

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испытает ли проблемы лидер Серии А с аутсайдером?

На прошлой неделе миланцы разгромили на выезде чемпионов из «Наполи» (3:0), показав, что и правда нацелились вернуть корону себе. К тому же в Лиге чемпионов команда уже решила все вопросы и поэтому приоритет сейчас — Серия А. Да и лучший бомбардир лиги Лаутаро Мартинес не забил неаполитанцам, так что наверняка зол и готов унижать «Удинезе». Пока всё идёт к очередной победе «Интера» в одну калитку, но вдруг соперник, прижатый близостью зоны вылета, удивит? До 18-го места — всего два очка, надо срочно создавать отрыв.

Как «Интер» кошмарил команду Хвичи и Осимхена:
«Интер» красиво вынес «Наполи» с Хвичей. Все голевые атаки — шедевры!
«Интер» красиво вынес «Наполи» с Хвичей. Все голевые атаки — шедевры!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android