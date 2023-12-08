16 топ-событий субботы: много баскетбола, футбола и биатлона!

Насыщенное 9 декабря: начинаем с НБА и НХЛ, затем фигурка, волейбол и до самого вечера много крутых матчей!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли «Питтсбург» в большинстве в ворота Бобровского?

Кто бы мог представить до начала сезона, что именно такой будет главная интрига на очередной матч команды, обладающей в своём составе такими мастерами, как Сидни Кросби, Евгений Малкин, Брайан Раст, Джейк Гюнцель, Эрик Карлссон и Крис Летанг. Однако сейчас «Пингвинз» демонстрируют нечто невероятно ужасающее при реализации лишнего. После поражения от «Тампы» статистика зафиксировала, что «Питтсбург» не забил в большинстве 34 раза подряд. Это антирекорд клуба с 2006 года – с тех пор, как за «пингвинов» выступают Малкин, Кросби и Летанг. Получится ли у «пингвинов» прервать свою аномалию в матче с «Флоридой», в воротах которой наверняка сыграет Сергей Бобровский?

Что думает Евгений Малкин о катастрофе «Питтсбурга» в большинстве? «У нас нет уверенности, мы нервничаем». Малкин о неудачной игре «Питтсбурга» в большинстве

🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли Трей Янг?

«Атланта» проиграла свои две последние игры, особенно обидным оказалось последнее поражение в матче с «Нетс», где весь матч происходила равная борьба, но Микал Бриджес за несколько секунд до конца решил исход матча. Неприятным отрезок стал ещё и потому, что лидер «Атланты» Трей Янг заболел, решение о том, сыграет ли он, будет принято прямо перед матчем. «Хоукс» надо исправлять положение, так как они уже опустились на 10-е место на Востоке. Без Янга шансов во встрече с таким серьёзным оппонентом совсем не будет.

Остин Риверс недоволен «Филадельфией»: Остин Риверс: не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии», это личное

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли «Голден Стэйт» свести к ничьей очное противостояние?

Несмотря на то что мы ещё находимся на раннем этапе регулярного чемпионата, эти команды уже проведут свой завершающий, четвёртый очный матч. В данном противостоянии лидирует «Оклахома», которая выиграла два матча и из трёх. Помимо желания выравнять ситуацию, «Голден Стэйт» нужно выправлять положение в таблице. Команда вышла из кризиса, во время которого она потерпела шесть поражений подряд, но уровень игры подопечных Стива Керра до сих пор неубедителен. «Уорриорз» находятся на 11-м месте в Западной конференции, смогут ли они поправить ситуацию?

Пол не разговаривает с Сильвером из-за ситуации с Фостером: Крис Пол признался, что не общался с Адамом Сильвером после конфликта с судьёй Фостером

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «Рокетс» впервые победить в гостях?

В этом матче встречаются команды, которые великолепно выступают дома, но не очень хорошо – в гостях. Если говорить только о «Хьюстоне», то он до сих пор не смог одержать первую победу на чужом паркете в этом сезоне, а «Денвер», в свою очередь, ни разу не проигрывал дома. В таком невыгодном для «Рокетс» наложении обстоятельств есть одна надежда — Джамал Маррей, возможно, не сыграет в этом матче. Его статус находится под вопросом. Увидим ли мы в этом матче первую победу техасской команды в гостях и первое поражение действующих чемпионов дома?

Рашид Уоллес хочет драки Леброна с Удокой: Чемпион НБА: заплатил бы, чтобы увидеть драку Леброна и Удоки

🏐 13:00: «Кузбасс» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 9-й тур

Интрига: борьба за топ-3 продолжается

И Кузбасс, и казанский «Зенит» продолжают погоню за двойкой лидеров чемпионата России — «Динамо» и «Локомотивом» — разница между ними всего одно-два очка. Уже четыре последних тура кемеровчане не знают поражений, хотя и играли они с явными аутсайдерами. На уверенности идёт и «Зенит», несмотря на тяжелейшие пять сетов с «Енисеем» – Алексей Вербов продолжает наигрывать второй состав. Но на матч с будущим соперником чемпионы России точно выйдут в оптимальной расстановке.

Роман перевернул встречу, но парни из Красноярка проиграли в пяти партиях: Видео: диагональный «Енисея» Мурашко оформил пять эйсов подряд в матче с «Зенитом»

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала среди юниоров

Интрига: кто из учениц Тутберидзе приведёт свою команду к победе?

Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР, немного перекроившей календарь сезона-2023/2024. Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, будут биться за звание победителя. При этом выделить фаворита невероятно трудно, ведь везде есть сильные участники. Две перспективные ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова и вовсе схлестнутся друг с другом, чтобы вывести свои команды вперёд.

🎯 14:15: Кубок мира по биатлону, мужская гонка преследования

Интрига: справится ли Самуэльссон с толпой норвежцев?

Норвежцы на Кубке мира постепенно набирают ход. По итогам спринта в Хохфильцене в «цветы» заехали сразу четверо: Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Кажется, единственный, кто сможет составить им конкуренцию в гонке преследования – швед Себастиан Самуэльссон, ставший в спринте третьим. Скорость позволяет ему отбиваться от всех норвежцев, включая Йоханнеса Бё, который в первой гонке второго этапа завалил стрельбу и стартует только 11-м.

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Ростов», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победит ли команда Карпина впервые в гостевом матче без самого главного тренера?

«Ростов» в нынешнем сезоне сыграл 11 выездных матчей. Результаты крайне печальны — три ничьих и восемь поражений. На очереди поездка в негостеприимный Грозный, ещё и без дисквалифицированных после рубки с ЦСКА Валерия Карпина и Виктора Мелёхина. Но и «Ахмат», несмотря на недавнюю победу над «Спартаком», не блещет: до этого не побеждал дома с августа. К тому же ростовчане последние четыре личные встречи забрали. Как будет теперь?

🎯 16:45: Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования

Интрига: доберётся ли экс-лыжница Анамария Лампич до первой медали?

В женском биатлоне конкуренция просто запредельная. Пока никому из биатлонисток не удаётся утвердиться в роли фавориток нового сезона. Спринт выиграла норвежка Тандреволд, но та же Эльвира Эберг в пасьюте стартует буквально за её спиной. А ещё в группе преследовательниц внимание к себе приковывает бывшая лыжница Анамария Лампич, с тремя промахами занявшая восьмое место. В пасьюте у неё есть реальный шанс добраться до первой медали Кубка мира, но надо не провалить стрельбу.

⚽️ 18:15: «Бетис» — «Реал», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержат ли мадридцы лидерство в заочном споре с сенсационной «Жироной»?

Столичный гранд вот уже 15 туров бодается с выскочкой из Каталонии: то выйдет на первое место, то теряет его. Но теперь надо точно пользоваться шансом, ведь «Жирона» на следующий день схлестнётся с «Барсой». «Бетис», впрочем, тоже не подарок: последний раз в Ла Лиге проигрывал как раз сине-гранатовым практически три месяца назад. К тому же там ярко проявляет себя бывший игрок «Реала» Иско. Просто фаворитам точно не будет.

⚽️ 19:00: «Ренн» — «Монако», Лига 1, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сотворит ли Головин очередное результативное действие?

Российский полузащитник в прошлом туре был крайне хорош в матче с «Монпелье», лишь чудом обойдясь без гола или ассиста: попал в штангу и отдал восемь передач под удар. В следующем туре он из-за дисквалификации не сыграет, так как получил третью жёлтую за 10 матчей. Да, по французским правилам, к игре с «Ренном» отстранение не относится. Так что нужно как следует помочь монегаскам уже сейчас, тем более соперник плетётся на 12-м месте, рядом с зоной вылета.

⚽️ 19:45: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: петербуржцы проиграли два последних матча, исправятся ли они?

Чемпионы страны провели унылое московское турне, по делу уступив «Динамо» (0:1) в Кубке и «Локомотиву» (1:3) в РПЛ. Самое время снова побеждать, тем более в соперниках удобнейший «Пари НН»: «Зенит» победил нижегородцев в четырёх из пяти официальных матчах. Да и в гостях команда Сергея Юрана неубедительна: шесть поражений и две ничьих в чемпионате. Вроде бы все расклады в пользу фаворитов, но вдруг их серия продолжится?

⚽️ 20:30: «Астон Вилла» — «Арсенал», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: раскромсает ли команда Эмери очередного фаворита?

Унаи Эмери вернулся в Англию, чтобы снова пожелать всем «Гуд ибенинг» и сенсационно попасть в топ-4 АПЛ с «Астон Виллой». Первое он уже сделал. Пока получается и второе: «вилланы» обыграли «Манчестер Сити» (1:0) с невероятным преимуществом по ударам 22:2, поднявшись на третье место. Теперь на очереди бывшая команда Эмери — лидирующий «Арсенал» другого испанского доминатора Микеля Артеты. И уже вряд ли кто-то удивится очередной победе бирмингемцев над превосходящим их в классе оппонентом.

⚽️ 20:30: «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 14-й тур

Интрига: выдадут ли вновь огонь одни из лучших команд нынешней Лиги чемпионов?

Матчи дортмундцев с «РБ» — почти гарантированный праздник: за 10 последних личных встречи обе команды только дважды ограничились двумя голами, остальные восемь раз забитых мячей было даже больше. К тому же и первые, и вторые уверенно выступают в ЛЧ, заранее обеспечив себе место в плей-офф. Проблема в том, что в Бундеслиге соперники пока что неубедительны: это будет лишь борьба за четвёртое место. Может, именно сейчас пора выдать концерт и в чемпионате?

⚽️ 20:30: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершит ли Захарян первое результативное действие в Испании?

Андер Барренечеа травмирован. Плохая новость для «Сосьедада», тем не менее Арсен Захарян ближайшее время точно перестанет быть игроком ротации. Да и уже перестал. Тем не менее в Испании россиянин провёл 14 матчей во всех турнирах, а голов и ассистов пока не сотворил. Если не считать фантомный забитый мяч «Андрайчу», конечно. «Вильярреал» — удобный соперник для первых свершений: хоть и ярко атакует сам, также позволяет противникам многое. Арсен, пора!

⚽️ 22:45: «Интер» — «Удинезе», Серия А, 15-й тур

Интрига: испытает ли проблемы лидер Серии А с аутсайдером?

На прошлой неделе миланцы разгромили на выезде чемпионов из «Наполи» (3:0), показав, что и правда нацелились вернуть корону себе. К тому же в Лиге чемпионов команда уже решила все вопросы и поэтому приоритет сейчас — Серия А. Да и лучший бомбардир лиги Лаутаро Мартинес не забил неаполитанцам, так что наверняка зол и готов унижать «Удинезе». Пока всё идёт к очередной победе «Интера» в одну калитку, но вдруг соперник, прижатый близостью зоны вылета, удивит? До 18-го места — всего два очка, надо срочно создавать отрыв.