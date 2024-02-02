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Расписание спортивных матчей 3 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

15 топ-событий субботы: Александрова и Шнайдер в 1/2, Кубки Африки и Азии, Суперлига
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Спортивные события 3 февраля: футбол, хоккей, баскетбол и теннис.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли «Орландо» за разгромное поражение в первой половине регулярки НБА?

«Волки» недавно потеряли лидирующую строчку в Западной конференции, но длилось это недолго. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла одного из своих главных конкурентов «Оклахому» за звание лучшей команды Запада на данный момент. Подопечные Криса Финча испытывали некоторые трудности в январе, однако уже наладили игру и продолжают добывать победы. «Орландо Мэджик», в свою очередь, немного сбавил темп по сравнению с началом регулярного чемпионата, при этом обладает глубоким составом, который может доставить уйму проблем кому угодно. В сезоне-2023/2024 «Миннесота» обыграла «Орландо» со счётом 113:92, исправится ли клуб из Флориды за такое поражение?

Что будет с «Миннесотой»?
«Миннесоту» ждут перемены. Большие или нет — будет зависеть от выступления в плей-офф НБА
«Миннесоту» ждут перемены. Большие или нет — будет зависеть от выступления в плей-офф НБА

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри и компания поквитаются с «мишками» за недавнее поражение?

Нынешний сезон для «Мемфис Гриззлиз» точно можно считать неудачным. Связано это с тем, что первые 25 матчей регулярного чемпионата НБА отсутствовал Джа Морант, отбывавший дисквалификацию, а затем клуб постигла череда травм, затронувшая всех лидеров коллектива. Теперь же в составе «мишек» практически не осталось игроков основной обоймы. Клуб потерпел три поражения кряду в последних матчах, но 16 января обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:107. Сейчас же «воинам» никак нельзя проигрывать, если клуб из Сан-Франциско планирует побороться за попадание в плей-офф НБА. Обыграют ли подопечные Стива Керра «Мемфис»?

Шоу лучших снайперов мужской и женской НБА:
Битва мужской и женской НБА. Как будет проходить дуэль трёхочковых между Стефом и Сабриной
Битва мужской и женской НБА. Как будет проходить дуэль трёхочковых между Стефом и Сабриной

🎿 11:00: Лыжи — Кубок России, шестой этап. Женский и мужской спринты

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
03 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
03 февраля 2024, суббота. 09:40 МСК
Не началось

Интрига: Устюгов вновь на лыжне! Сергей готов бросить вызов Большунову

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени станет последней проверкой перед Спартакиадой сильнейших. В программе — две гонки, первой из которых станет классический спринт. Он пройдёт по сложнейшему кругу, на котором у многих не хватает сил до финиша. И на таком круге состоится первое в нынешнем сезоне противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова. Большунов штамповал победы в Кубке России и готовился в горах, Устюгов болел и готовился в Сыктывкаре. В прошлом сезоне битва двух титанов украсила все турниры. Как будет на этот раз?

Большунов одержал 15 побед подряд. Сможет взять все гонки?
Александр Большунов одержал 15 побед подряд. Сможет ли он установить нереальный рекорд?
Опрос
Александр Большунов одержал 15 побед подряд. Сможет ли он установить нереальный рекорд?

🎾 12:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Синьюй Ван (Китай, 3), Хуахин, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Хуахин. 1/2 финала
03 февраля 2024, суббота. 12:30 МСК
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Синьюй Ван
40
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой второй в карьере финал?

Диана Шнайдер уверенно продвигается по сетке Хуахина. После побед над тремя соперницами — Магдой Линетт, Паулой Бадосой и Далмой Галфи — 19-летняя россиянка пробилась уже в полуфинал. В четвёрке лучших, кроме неё, оказались только китаянки. За место во втором в своей карьере финале Диана поспорит с третьим номером посева Синьюй Ван. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница сразится в решающем матче с кем-то из пары Ван Яфань — Чжу Линь.

Диана стала одним из лучших новичков прошлого сезона:
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🎾 14:00*: Донна Векич (Хорватия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Линц, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Линц. 1/2 финала
03 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Донна Векич
34
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: сравняет ли Александрова счёт личных встреч с Докич?

В четвертьфинальном дерби Екатерина Александрова остановила действующую чемпионку турнира в Линце Анастасию Потапову. Теперь за место в решающем матче 29-летняя россиянка поспорит с Донной Векич из Хорватии. Девушки ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу хорватки. Она победила в Будапеште-2017 и Штутгарте-2023, а Екатерина размочила счёт в Санкт-Петербурге-2020. В случае успеха в новом матче для Донны это будет 13-й финал в карьере, а для Екатерины — восьмой.

Александрова неплохо начала сезон-2024:
Вот так сенсация! Россиянка прервала в Аделаиде 6-матчевую победную серию Рыбакиной
Вот так сенсация! Россиянка прервала в Аделаиде 6-матчевую победную серию Рыбакиной

⚽️ 14:30: Иран — Япония, Кубок Азии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Иран
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из фаворитов турнира пролетит мимо полуфинала?

Сетка Кубка Азии свела главных фаворитов между собой уже в четвертьфиналах: Иран – с Японией, а Австралию – с Южной Кореей. Но если вторая пара уже определила неудачника, то первой сделать это только предстоит. В 1/8 финала иранцы лишь в серии пенальти одолели внезапных сирийцев (1:1, 5:3 пен.), тогда как японцы без проблем разобрались с Бахрейном (3:1). Зато в группе Иран взял девять очков с ОАЭ, Палестиной и Гонконгом. А вот Япония уступила Ираку (1:3), который вообще не топ. Так что предсказать фаворита в битве звёздных команд Сердара Азмуна и Такефусы Кубо практически нереально. Разве что у иранцев из-за дополнительного времени с Сирией осталось поменьше сил.

Как прошёл групповой этап Кубка Азии. Не все азиатские гранды выступили идеально:
Как завершился групповой этап Кубка Азии. Узбекистан пока вообще не проигрывает!
Как завершился групповой этап Кубка Азии. Узбекистан пока вообще не проигрывает!

🏒 15:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Ак Барс» пятиматчевую победную серию «Трактора»?

«Ак Барс» в нынешнем сезоне представляет собой крайне кризисную команду. Турнирное положение казанцев отражает всю ситуацию — лишь седьмое место на Востоке. Дела «Трактора» значительно лучше. Челябинцы одержали пять побед подряд и забрались аж на четвёртое место в конференции. Тем не менее команды по-прежнему находятся на расстоянии двух очков, да и борьба за более комфортного соперника в плей-офф продолжается. Этот матч может многое решить. Так кто же выйдет победителем: кризисный «Ак Барс» или «Трактор» на ходу?

Мы можем увидеть «зелёное дерби» уже в первом раунде:
Гендиректор «Салавата Юлаева»: мы не против начать плей-офф с «Ак Барсом»

🏐 17:00: «Ленинградка» — «Динамо» М, Суперлига (ж), 19-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 19-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как поведут себя москвички после второго поражения в сезоне?

Во второй части сезоне непобедимое «Динамо» терпит одно поражение за другим. Нет, это не поражения-сенсации, а где-то закономерные неудачи в матчах с другими топ-клубами. Но после пятого титула за последние 1,5 года и это уже кажется нонсенсом. Воспользуется ли осечками вице-лидер чемпионата России из Санкт-Петербурга?

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🏐 17:30: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Суперлига (м), 20-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Белогорье
Белгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поквитается ли «Зенит» за поражение на старте Суперлиги?

Противостояние двух самых титулованных клубов страны — «Белогорья» и «Зенита-Казань» — уже третий год носит название «классика отечественного волейбола». Например, в сезоне-2022/2023 в столице Татарстана команды сыграли в ретроформе: казанцы примерили комплект сезона-2006/2007, когда они впервые стали чемпионами России, а белгородцы вышли в форме сезона-2012/2013, по ходу которого они в последний раз выигрывали чемпионат и Кубок страны. В конце 2023-го они вновь решили удивить: матч был посвящён мультикультурности. Что ждёт болельщиков в этот раз?

Что нужно знать об этом противостоянии:
На главную битву тура команды выйдут в необычной форме. Матч посвятили мультикультурности
Истории
На главную битву тура команды выйдут в необычной форме. Матч посвятили мультикультурности
Битва двух лучших волейбольных команд России — это особый бренд. Чем известна «классика»? Битва двух лучших волейбольных команд России — это особый бренд. Чем известна «классика»?

⚽️ 18:30: Катар — Узбекистан, Кубок Азии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли команда Файзуллаева и Урунова в полуфинал?

Узбеки — одно из главных удивлений Кубка Азии: не проиграли ни одного матча в группе, в том числе мощной Австралии (1:1), разгромили Индию (3:0) и прошли тайцев в 1/8 финала (2:1). Но с Катаром им просто точно не будет. Во-первых, он выбил четыре победы в четырёх матчах: с Таджикистаном, Китаем, Ливаном и Палестиной. Во-вторых, команда провалилась на домашнем ЧМ, и победа на Континентальном кубке скрасит предыдущую неудачу. Просто Узбекистану точно не будет.

Как Узбекистан разобрался с Таиландом. Всё решил гол игрока РПЛ:
Узбекистан готовился вылететь с Кубка Азии! Но тут выстрелил Аббос Файзуллаев. Видео
Узбекистан готовился вылететь с Кубка Азии! Но тут выстрелил Аббос Файзуллаев. Видео

⚽️ 20:00: Мали — Кот-д’Ивуар, Кубок Африки, 1/4 финала

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Мали
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли хозяева турнира вновь удивить?

Ивуарийцы проводят крайне противоречивый Кубок Африки: едва выползли из группы с Гвинеей-Бисау, Нигерией и Экваториальной Гвинеей, разгромно уступив последней (0:4), но в 1/8 финала внезапно хлопнули крутой Сенегал с Мане, Джексоном и другими звёздами (1:1, 5:4 пен.). Теперь им предстоит зарубиться с малийцами, которые по составу уступают и Кот-д’Ивуару, и его предыдущему оппоненту. Да и топ-сборные Мали на турнире пока не встречались: играли с ЮАР, Тунисом, Намибией и Буркина-Фасо. Именно хозяева турнира считаются фаворитами, однако они способны удивить с плохой стороны и уже доказали это.

Матч Кот-д’Ивуара с Сенегалом получился крайне драматичным:
Победитель Кубка Африки не дошёл даже до четвертьфинала! Команда Мане вылетела драматично
Победитель Кубка Африки не дошёл даже до четвертьфинала! Команда Мане вылетела драматично

⚽️ 20:30: «Алавес» — «Барселона», Примера, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнётся ли победная серия каталонцев?

Как только Хави объявил об уходе из клуба после сезона, сине-гранатовые тут же победили «Осасуну» (1:0). На фоне предыдущих результатов даже такой успех не казался очевидным, но команда справилась и прервала неудачную полосу. Возможно, пора начать победную? На чемпионство «Барселона» уже не претендует, так что может играть в своё удовольствие и побеждать. Тем более место в четвёрке от неё уплывёт едва ли. «Алавес» — подходящий для этого соперник.

⚽️ 22:00: «Аякс» — ПСВ, Эредивизия, 20-й тур

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подпортят ли амстердамцы суперсезон принципиальным соперникам?

Пройти чемпионат без единого поражения всегда почётно. ПСВ к этому близок. Эйндховенцы феноменальны: у них 18 побед и одна ничья в 19 матчах. Если получится избежать провалов, этот сезон войдёт в историю. Амстердамцы же отвратительно начали и шли в самом низу таблицы, но всё-таки выкарабкались из подвала и сражаются за место в ЛЧ. Турнирная составляющая плюс бешеная мотивация испортить главному сопернику исторический год — «Аякс» сделает всё, чтобы этот матч надолго запомнился.

Знали, что в Амстердаме теперь прописался Джон Хендерсон? Вот как он прокомментировал переход:
Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Аякс»

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Реал Сосьедад», Примера, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Жирона» в чемпионской гонке?

Наступил февраль, а «Жирона» по-прежнему сражается за первое место. Ну не чудо ли? Команда Цыганкова и Довбика то отдаёт лидерство «Реалу», то снова его забирает. Остановит ли её «Сосьедад», учитывая его проблемы с составом? Травмированы Барренечеа и Захарян, отсутствуют Кубо и Траоре. У сан-себастьянцев только одна победа в шести последних играх чемпионата, но удивить она точно способна. Вдруг это случится в игре с главной европейской выскочкой?

Последний матч сложился для «Реала Сосьедад» крайне драматично:
Захарян сломался уже в первом тайме. Его «Сосьедад» продолжает затухать
Захарян сломался уже в первом тайме. Его «Сосьедад» продолжает затухать

⚽️ 23:00: Кабо-Верде — ЮАР, Кубок Африки, 1/4 финала

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто удивит всех выходом в полуфинал?

И для одних, и для других выход в полуфинал станет неожиданностью. В составах обеих команд нет звёзд, но это не мешает им щёлкать соперников по Кубку Африки. Парни из Кабо-Верде, например, опередили в группе мощный Египет и пока ни разу не проиграли. А ЮАР неожиданно для всех убрала с пути действующих четвертьфиналистов ЧМ из Марокко (2:0). Этот матч точно заслуживает внимания, даже если в нём не сыграют топы вроде Мане и Салаха.

За Кабо-Верде играет представитель РПЛ. Он уже забил на турнире:
Кто из футболистов РПЛ забил на Кубке Африки. Один из них уже покинул турнир
Кто из футболистов РПЛ забил на Кубке Африки. Один из них уже покинул турнир
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