15 топ-событий субботы: Александрова и Шнайдер в 1/2, Кубки Африки и Азии, Суперлига

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отомстит ли «Орландо» за разгромное поражение в первой половине регулярки НБА?

«Волки» недавно потеряли лидирующую строчку в Западной конференции, но длилось это недолго. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла одного из своих главных конкурентов «Оклахому» за звание лучшей команды Запада на данный момент. Подопечные Криса Финча испытывали некоторые трудности в январе, однако уже наладили игру и продолжают добывать победы. «Орландо Мэджик», в свою очередь, немного сбавил темп по сравнению с началом регулярного чемпионата, при этом обладает глубоким составом, который может доставить уйму проблем кому угодно. В сезоне-2023/2024 «Миннесота» обыграла «Орландо» со счётом 113:92, исправится ли клуб из Флориды за такое поражение?

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри и компания поквитаются с «мишками» за недавнее поражение?

Нынешний сезон для «Мемфис Гриззлиз» точно можно считать неудачным. Связано это с тем, что первые 25 матчей регулярного чемпионата НБА отсутствовал Джа Морант, отбывавший дисквалификацию, а затем клуб постигла череда травм, затронувшая всех лидеров коллектива. Теперь же в составе «мишек» практически не осталось игроков основной обоймы. Клуб потерпел три поражения кряду в последних матчах, но 16 января обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:107. Сейчас же «воинам» никак нельзя проигрывать, если клуб из Сан-Франциско планирует побороться за попадание в плей-офф НБА. Обыграют ли подопечные Стива Керра «Мемфис»?

🎿 11:00: Лыжи — Кубок России, шестой этап. Женский и мужской спринты

Интрига: Устюгов вновь на лыжне! Сергей готов бросить вызов Большунову

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени станет последней проверкой перед Спартакиадой сильнейших. В программе — две гонки, первой из которых станет классический спринт. Он пройдёт по сложнейшему кругу, на котором у многих не хватает сил до финиша. И на таком круге состоится первое в нынешнем сезоне противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова. Большунов штамповал победы в Кубке России и готовился в горах, Устюгов болел и готовился в Сыктывкаре. В прошлом сезоне битва двух титанов украсила все турниры. Как будет на этот раз?

🎾 12:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Синьюй Ван (Китай, 3), Хуахин, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой второй в карьере финал?

Диана Шнайдер уверенно продвигается по сетке Хуахина. После побед над тремя соперницами — Магдой Линетт, Паулой Бадосой и Далмой Галфи — 19-летняя россиянка пробилась уже в полуфинал. В четвёрке лучших, кроме неё, оказались только китаянки. За место во втором в своей карьере финале Диана поспорит с третьим номером посева Синьюй Ван. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница сразится в решающем матче с кем-то из пары Ван Яфань — Чжу Линь.

🎾 14:00*: Донна Векич (Хорватия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Линц, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сравняет ли Александрова счёт личных встреч с Докич?

В четвертьфинальном дерби Екатерина Александрова остановила действующую чемпионку турнира в Линце Анастасию Потапову. Теперь за место в решающем матче 29-летняя россиянка поспорит с Донной Векич из Хорватии. Девушки ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу хорватки. Она победила в Будапеште-2017 и Штутгарте-2023, а Екатерина размочила счёт в Санкт-Петербурге-2020. В случае успеха в новом матче для Донны это будет 13-й финал в карьере, а для Екатерины — восьмой.

⚽️ 14:30: Иран — Япония, Кубок Азии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из фаворитов турнира пролетит мимо полуфинала?

Сетка Кубка Азии свела главных фаворитов между собой уже в четвертьфиналах: Иран – с Японией, а Австралию – с Южной Кореей. Но если вторая пара уже определила неудачника, то первой сделать это только предстоит. В 1/8 финала иранцы лишь в серии пенальти одолели внезапных сирийцев (1:1, 5:3 пен.), тогда как японцы без проблем разобрались с Бахрейном (3:1). Зато в группе Иран взял девять очков с ОАЭ, Палестиной и Гонконгом. А вот Япония уступила Ираку (1:3), который вообще не топ. Так что предсказать фаворита в битве звёздных команд Сердара Азмуна и Такефусы Кубо практически нереально. Разве что у иранцев из-за дополнительного времени с Сирией осталось поменьше сил.

🏒 15:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Ак Барс» пятиматчевую победную серию «Трактора»?

«Ак Барс» в нынешнем сезоне представляет собой крайне кризисную команду. Турнирное положение казанцев отражает всю ситуацию — лишь седьмое место на Востоке. Дела «Трактора» значительно лучше. Челябинцы одержали пять побед подряд и забрались аж на четвёртое место в конференции. Тем не менее команды по-прежнему находятся на расстоянии двух очков, да и борьба за более комфортного соперника в плей-офф продолжается. Этот матч может многое решить. Так кто же выйдет победителем: кризисный «Ак Барс» или «Трактор» на ходу?

Мы можем увидеть «зелёное дерби» уже в первом раунде: Гендиректор «Салавата Юлаева»: мы не против начать плей-офф с «Ак Барсом»

🏐 17:00: «Ленинградка» — «Динамо» М, Суперлига (ж), 19-й тур

Интрига: как поведут себя москвички после второго поражения в сезоне?

Во второй части сезоне непобедимое «Динамо» терпит одно поражение за другим. Нет, это не поражения-сенсации, а где-то закономерные неудачи в матчах с другими топ-клубами. Но после пятого титула за последние 1,5 года и это уже кажется нонсенсом. Воспользуется ли осечками вице-лидер чемпионата России из Санкт-Петербурга?

🏐 17:30: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Суперлига (м), 20-й тур

Интрига: поквитается ли «Зенит» за поражение на старте Суперлиги?

Противостояние двух самых титулованных клубов страны — «Белогорья» и «Зенита-Казань» — уже третий год носит название «классика отечественного волейбола». Например, в сезоне-2022/2023 в столице Татарстана команды сыграли в ретроформе: казанцы примерили комплект сезона-2006/2007, когда они впервые стали чемпионами России, а белгородцы вышли в форме сезона-2012/2013, по ходу которого они в последний раз выигрывали чемпионат и Кубок страны. В конце 2023-го они вновь решили удивить: матч был посвящён мультикультурности. Что ждёт болельщиков в этот раз?

⚽️ 18:30: Катар — Узбекистан, Кубок Азии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли команда Файзуллаева и Урунова в полуфинал?

Узбеки — одно из главных удивлений Кубка Азии: не проиграли ни одного матча в группе, в том числе мощной Австралии (1:1), разгромили Индию (3:0) и прошли тайцев в 1/8 финала (2:1). Но с Катаром им просто точно не будет. Во-первых, он выбил четыре победы в четырёх матчах: с Таджикистаном, Китаем, Ливаном и Палестиной. Во-вторых, команда провалилась на домашнем ЧМ, и победа на Континентальном кубке скрасит предыдущую неудачу. Просто Узбекистану точно не будет.

⚽️ 20:00: Мали — Кот-д’Ивуар, Кубок Африки, 1/4 финала

Интрига: смогут ли хозяева турнира вновь удивить?

Ивуарийцы проводят крайне противоречивый Кубок Африки: едва выползли из группы с Гвинеей-Бисау, Нигерией и Экваториальной Гвинеей, разгромно уступив последней (0:4), но в 1/8 финала внезапно хлопнули крутой Сенегал с Мане, Джексоном и другими звёздами (1:1, 5:4 пен.). Теперь им предстоит зарубиться с малийцами, которые по составу уступают и Кот-д’Ивуару, и его предыдущему оппоненту. Да и топ-сборные Мали на турнире пока не встречались: играли с ЮАР, Тунисом, Намибией и Буркина-Фасо. Именно хозяева турнира считаются фаворитами, однако они способны удивить с плохой стороны и уже доказали это.

⚽️ 20:30: «Алавес» — «Барселона», Примера, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: начнётся ли победная серия каталонцев?

Как только Хави объявил об уходе из клуба после сезона, сине-гранатовые тут же победили «Осасуну» (1:0). На фоне предыдущих результатов даже такой успех не казался очевидным, но команда справилась и прервала неудачную полосу. Возможно, пора начать победную? На чемпионство «Барселона» уже не претендует, так что может играть в своё удовольствие и побеждать. Тем более место в четвёрке от неё уплывёт едва ли. «Алавес» — подходящий для этого соперник.

⚽️ 22:00: «Аякс» — ПСВ, Эредивизия, 20-й тур

Интрига: подпортят ли амстердамцы суперсезон принципиальным соперникам?

Пройти чемпионат без единого поражения всегда почётно. ПСВ к этому близок. Эйндховенцы феноменальны: у них 18 побед и одна ничья в 19 матчах. Если получится избежать провалов, этот сезон войдёт в историю. Амстердамцы же отвратительно начали и шли в самом низу таблицы, но всё-таки выкарабкались из подвала и сражаются за место в ЛЧ. Турнирная составляющая плюс бешеная мотивация испортить главному сопернику исторический год — «Аякс» сделает всё, чтобы этот матч надолго запомнился.

Знали, что в Амстердаме теперь прописался Джон Хендерсон? Вот как он прокомментировал переход: Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Аякс»

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Реал Сосьедад», Примера, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останется ли «Жирона» в чемпионской гонке?

Наступил февраль, а «Жирона» по-прежнему сражается за первое место. Ну не чудо ли? Команда Цыганкова и Довбика то отдаёт лидерство «Реалу», то снова его забирает. Остановит ли её «Сосьедад», учитывая его проблемы с составом? Травмированы Барренечеа и Захарян, отсутствуют Кубо и Траоре. У сан-себастьянцев только одна победа в шести последних играх чемпионата, но удивить она точно способна. Вдруг это случится в игре с главной европейской выскочкой?

⚽️ 23:00: Кабо-Верде — ЮАР, Кубок Африки, 1/4 финала

Интрига: кто удивит всех выходом в полуфинал?

И для одних, и для других выход в полуфинал станет неожиданностью. В составах обеих команд нет звёзд, но это не мешает им щёлкать соперников по Кубку Африки. Парни из Кабо-Верде, например, опередили в группе мощный Египет и пока ни разу не проиграли. А ЮАР неожиданно для всех убрала с пути действующих четвертьфиналистов ЧМ из Марокко (2:0). Этот матч точно заслуживает внимания, даже если в нём не сыграют топы вроде Мане и Салаха.