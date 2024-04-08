Топ-матчи вторника: «Реал» — «Сити», Кубок Гагарина и плей-офф в волейбольной Суперлиге

Яркий спорт 9 апреля: «Арсенал» зарубится с «Баварией», «Локомотив-Кубань» с «Зенитом», а Малкин с «Питтсбургом» — за плей-офф НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: побьёт ли Остон Мэттьюс рекорд Александра Овечкина?

За шесть матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс находится в шаге от рекорда Александра Овечкина по голам в одном регулярном чемпионате в XXI веке. В сезоне-2007/2008 российский снайпер завершил гладкую часть сезона с 65 заброшенными шайбами. Сейчас на счету Остона уже 64 точных попадания. Побьёт ли американец престижный рекорд уже ближайшей ночью?

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сравняет ли «Автомобилист» положение в серии?

Судьба третьего матча полуфинального противостояния решилась в начале дополнительного времени благодаря точному броску Люка Джонсона. Одержав победу в первом матче в Екатеринбурге, команда Андрея Разина не только вновь вырвалась вперёд в этой серии и смогла вернуть себе преимущество домашнего льда. Повторное поражение на родной площадке поставит «Автомобилист» на грань завершения сезона. Сумеет ли екатеринбургский клуб отыграться?

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Факел», чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли новоуренгойцы навязать борьбу?

«Факел» уже оформил главную сенсацию на этой стадии – выкинул из гонки за золото вице-лидеров регулярки «Локомотив». Сотворить второе чудо – обыграть отдохнувшую Казань на их площадке – кажется уже нереальным. Но парни Романа Емполова – совсем молодая команда, и, кажется, авторитетов они не знают.

🏒🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Интрига: краснодарцы остановят клуб из Санкт-Петербурга?

Как «Локомотиву-Кубань», так и «Зениту» осталось провести два матча в регулярном чемпионате, один из них будет между собой. Команды борются за третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. При этом сине-бело-голубые за последние 10 матчей проиграли лишь раз – действующему чемпиону УНИКСу, а «Локо» подопечные Хавьера Паскуаля разгромили со счётом 106:67 во встрече, которая проходила 11 февраля. Краснодарцы сделают выводы из ошибок?

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, чемпионат России (женщины), 1/2 финала, второй матч

Интрига: сравняет ли Калиниград счёт в серии?

Девушки вошли в финальную стадию чемпионата России раньше мужчин, поэтому уже играют вторые матчи полуфинальной серии. И чемпионки регулярки идут по плану: под ноль и практически без борьбы обыграли «Локо» дома в первой встрече, теперь серия переезжает в Калининград — и уже там шансы есть. Подопечные Радослава Арсова брали домашний матч в этом сезоне и в финале ЧР прошлого.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 5-й тур

Интрига: сохранит ли Непомнящий первенство в турнирной таблице?

После выходного дня Ян Непомнящий, пребывающий в отличном настроении после второй победы на Турнире претендентов – 2024, продолжит свой индийский тур в Торонто. Уже в третьей партии подряд он будет состязаться с представителем Индии. На сей раз россиянин сядет за доску напротив 18-летнего Прагнанандхи и получит в своё распоряжение чёрные фигуры. Праг уже познал в Канаде вкус победы, обыграв соотечественника Видита, но, хочется верить, Ян юному сопернику поводов для радости не доставит.

Параллельно в женском турнире Александра Горячкина чёрными сразится с Хампи Конеру, а Екатерина Лагно (тоже чёрными) – с Лэй Тинцзе.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстит ли «Реал» за унижение в прошлом сезоне?

Лига чемпионов снова с нами, и это явный повод порадоваться, ведь начинается самое интересное — решающие стадии плей-офф. Уже во вторник мы увидим в деле, вероятно, главную пару всей сетки. «Сити» и «Реал» в последнее время часто встречаются в плей-офф Лиги чемпионов, и этот сезон не стал исключением. В прошлый раз команды виделись в прошлогоднем полуфинале, и тогда для «Реала» всё закончилось плачевно: после ничьей в Мадриде был полный вынос в Манчестере (0:4). Нынешний четвертьфинал — шанс отомстить, а заодно сделать шаг к 15-му трофею Лиги чемпионов и упрочить абсолютное лидерство по этому показателю.

⚽️ 22:00: «Арсенал» Лондон — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» прервёт неудачную серию с неудобным соперником?

Лондонский клуб впервые за несколько лет попал в Лигу чемпионов, пробрался в четвертьфинал — и тут же вышел на «Баварию». А соперник это крайне неприятный и неудобный. Как раз в последнем сезоне «Арсенала» в ЛЧ (2016/2017) команды сошлись в 1/8 финала, и тогда лондонцы получили дважды по 1:5. Да и до этого, на групповом этапе сезона-2015/2016, «Арсенал», несмотря на домашнюю победу, отлетел в гостях с «любимым» счётом — снова 1:5. Сейчас расклад сил, кажется, противоположный: англичане бьются за титул в АПЛ, а немцы слили гонку вечному неудачнику «Байеру» и вообще не похожи на себя в лучшей форме. Но «Бавария» — это всё ещё «Бавария», так что легко «Арсеналу» вряд ли будет.