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Расписание спортивных матчей 9 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Реал» — «Сити», Кубок Гагарина и плей-офф в волейбольной Суперлиге
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 апреля
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Комментарии
Яркий спорт 9 апреля: «Арсенал» зарубится с «Баварией», «Локомотив-Кубань» с «Зенитом», а Малкин с «Питтсбургом» — за плей-офф НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: побьёт ли Остон Мэттьюс рекорд Александра Овечкина?

За шесть матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс находится в шаге от рекорда Александра Овечкина по голам в одном регулярном чемпионате в XXI веке. В сезоне-2007/2008 российский снайпер завершил гладкую часть сезона с 65 заброшенными шайбами. Сейчас на счету Остона уже 64 точных попадания. Побьёт ли американец престижный рекорд уже ближайшей ночью?

Что творит феноменальный американец в этом сезоне:
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина
«Самый талантливый хоккеист на планете». Мэттьюс в шаге от великого рекорда Овечкина

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли «Автомобилист» положение в серии?

Судьба третьего матча полуфинального противостояния решилась в начале дополнительного времени благодаря точному броску Люка Джонсона. Одержав победу в первом матче в Екатеринбурге, команда Андрея Разина не только вновь вырвалась вперёд в этой серии и смогла вернуть себе преимущество домашнего льда. Повторное поражение на родной площадке поставит «Автомобилист» на грань завершения сезона. Сумеет ли екатеринбургский клуб отыграться?

В предыдущем матче «Магнитку» спасла удивительная случайность!
Удивительный случай спас «Магнитку»! Забрали овертайм и повели в полуфинале плей-офф КХЛ
Видео
Удивительный случай спас «Магнитку»! Забрали овертайм и повели в полуфинале плей-офф КХЛ

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Факел», чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, первый матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Факел
Новый Уренгой
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли новоуренгойцы навязать борьбу?

«Факел» уже оформил главную сенсацию на этой стадии – выкинул из гонки за золото вице-лидеров регулярки «Локомотив». Сотворить второе чудо – обыграть отдохнувшую Казань на их площадке – кажется уже нереальным. Но парни Романа Емполова – совсем молодая команда, и, кажется, авторитетов они не знают.

Чем завершились четвертьфиналы?
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото

🏒🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А
07 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
86 : 81
ЦСКА
Москва
Енисей: Ратэн-Мэйс - 30, Хопкинс - 27, Мартин - 20, Белянков - 5, Балашов - 2, Долинин - 2, Бич, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Сонько, Загретдинов
ЦСКА: Тримбл - 24, Хэнлан - 15, Руженцев - 8, Жан-Шарль - 8, М'Бай - 8, Ухов - 6, Астапкович - 6, Антонов - 5, Джекири - 1, Карданахишвили, Клюев, Курбанов

Интрига: краснодарцы остановят клуб из Санкт-Петербурга?

Как «Локомотиву-Кубань», так и «Зениту» осталось провести два матча в регулярном чемпионате, один из них будет между собой. Команды борются за третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. При этом сине-бело-голубые за последние 10 матчей проиграли лишь раз – действующему чемпиону УНИКСу, а «Локо» подопечные Хавьера Паскуаля разгромили со счётом 106:67 во встрече, которая проходила 11 февраля. Краснодарцы сделают выводы из ошибок?

Подробнее о матче сине-бело-голубых с чемпионом Единой лиги:
«Зенит» впервые в сезоне обыграл УНИКС и сохранил шанс на первое место
«Зенит» впервые в сезоне обыграл УНИКС и сохранил шанс на первое место

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, чемпионат России (женщины), 1/2 финала, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли Калиниград счёт в серии?

Девушки вошли в финальную стадию чемпионата России раньше мужчин, поэтому уже играют вторые матчи полуфинальной серии. И чемпионки регулярки идут по плану: под ноль и практически без борьбы обыграли «Локо» дома в первой встрече, теперь серия переезжает в Калининград — и уже там шансы есть. Подопечные Радослава Арсова брали домашний матч в этом сезоне и в финале ЧР прошлого.

Как завершились первые матчи?
Суперсет выиграла «Ленинградка», а весь матч — казанское «Динамо». До финала — один шаг
Суперсет выиграла «Ленинградка», а весь матч — казанское «Динамо». До финала — один шаг

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 5-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 5-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Прагнанандха - Ян Непомнящий
09 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Рамешбабу Прагнанандха
Не началось
Ян Непомнящий

Интрига: сохранит ли Непомнящий первенство в турнирной таблице?

После выходного дня Ян Непомнящий, пребывающий в отличном настроении после второй победы на Турнире претендентов – 2024, продолжит свой индийский тур в Торонто. Уже в третьей партии подряд он будет состязаться с представителем Индии. На сей раз россиянин сядет за доску напротив 18-летнего Прагнанандхи и получит в своё распоряжение чёрные фигуры. Праг уже познал в Канаде вкус победы, обыграв соотечественника Видита, но, хочется верить, Ян юному сопернику поводов для радости не доставит.

Параллельно в женском турнире Александра Горячкина чёрными сразится с Хампи Конеру, а Екатерина Лагно (тоже чёрными) – с Лэй Тинцзе.

Непомнящий очень красиво вырвался на первое место:
Непомнящий – снова лидер турнира претендентов. Как он одержал сочную победу над индийцем
Непомнящий – снова лидер турнира претендентов. Как он одержал сочную победу над индийцем

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли «Реал» за унижение в прошлом сезоне?

Лига чемпионов снова с нами, и это явный повод порадоваться, ведь начинается самое интересное — решающие стадии плей-офф. Уже во вторник мы увидим в деле, вероятно, главную пару всей сетки. «Сити» и «Реал» в последнее время часто встречаются в плей-офф Лиги чемпионов, и этот сезон не стал исключением. В прошлый раз команды виделись в прошлогоднем полуфинале, и тогда для «Реала» всё закончилось плачевно: после ничьей в Мадриде был полный вынос в Манчестере (0:4). Нынешний четвертьфинал — шанс отомстить, а заодно сделать шаг к 15-му трофею Лиги чемпионов и упрочить абсолютное лидерство по этому показателю.

В чемпионате Испании у «Реала» всё замечательно:
А «Реалу» точно нужен Мбаппе? После такого матча есть большие сомнения
А «Реалу» точно нужен Мбаппе? После такого матча есть большие сомнения

⚽️ 22:00: «Арсенал» Лондон — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» прервёт неудачную серию с неудобным соперником?

Лондонский клуб впервые за несколько лет попал в Лигу чемпионов, пробрался в четвертьфинал — и тут же вышел на «Баварию». А соперник это крайне неприятный и неудобный. Как раз в последнем сезоне «Арсенала» в ЛЧ (2016/2017) команды сошлись в 1/8 финала, и тогда лондонцы получили дважды по 1:5. Да и до этого, на групповом этапе сезона-2015/2016, «Арсенал», несмотря на домашнюю победу, отлетел в гостях с «любимым» счётом — снова 1:5. Сейчас расклад сил, кажется, противоположный: англичане бьются за титул в АПЛ, а немцы слили гонку вечному неудачнику «Байеру» и вообще не похожи на себя в лучшей форме. Но «Бавария» — это всё ещё «Бавария», так что легко «Арсеналу» вряд ли будет.

В Бундеслиге с «Баварией» происходит что-то странное:
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
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