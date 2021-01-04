Месси отдал 300-ю голевую передачу, а Карри установил рекорд по очкам. Главное к утру

Капитан «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру, а разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд карьеры по количеству очков в одном матче – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Месси сделал свою 300-ю голевую передачу за карьеру.

2. Карри установил рекорд карьеры по набранным очкам.

3. Марселино станет новым главным тренером «Атлетика».

4. «Челси» начал поиск кандидатов на замену Лэмпарду.

5. «Зенит», «Интер» и «Милан» летом поборются за Де Пауля.

6. Гол Суареса на последних минутах принёс «Атлетико» победу в матче с «Алавесом».

7. Воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП в Испании.

8. Результативная передача Шомуродова помогла «Дженоа» уйти от поражения в матче с «Лацио».

9. Гол Светлакова в овертайме принёс ЦСКА победу над «Йокеритом».

10. Сотников возглавил зачёт грузовиков на «Дакаре», Шибалов — 3-й, Мардеев — 10-й.