В «Спартак» перейдёт игрок ПСВ, а гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в ЛЧ. Главное к утру

В «Спартаке» подтвердили достижение договорённости о трансфере хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса, а гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. В «Спартаке» подтвердили достижение договорённостей о трансфере хавбека ПСВ Хендрикса.
2. Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов.
3. «Зенит» претендует на форварда «Фиорентины» Куаме, которым интересуется «Локомотив».
4. Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру.
5. Лионель Месси в матче с «Гранадой» установил очередное историческое достижение.
6. «Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса.
7. Эрлинг Холанд установил рекорд Бундеслиги в матче с «Лейпцигом».
8. В «Крыльях Советов» рассказали о скором переходе форварда Голенкова в «Ростов».
9. «Бостон» остался без Джейсона Тейтума.
10. Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного.
- 10 января 2021
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:17
-
07:56
-
07:33
-
06:46
-
05:56
-
05:44
-
05:29
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:58
-
03:43
-
03:19
-
02:57
-
02:45
-
02:26
-
02:15
-
01:54
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:30
-
00:26
- 9 января 2021
-
23:57
-
23:40