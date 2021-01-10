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В «Спартак» перейдёт игрок ПСВ, а гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в ЛЧ. Главное к утру

В «Спартаке» подтвердили достижение договорённости о трансфере хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса, а гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. В «Спартаке» подтвердили достижение договорённостей о трансфере хавбека ПСВ Хендрикса.

2. Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов.

3. «Зенит» претендует на форварда «Фиорентины» Куаме, которым интересуется «Локомотив».

4. Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру.

5. Лионель Месси в матче с «Гранадой» установил очередное историческое достижение.

6. «Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса.

7. Эрлинг Холанд установил рекорд Бундеслиги в матче с «Лейпцигом».

8. В «Крыльях Советов» рассказали о скором переходе форварда Голенкова в «Ростов».

9. «Бостон» остался без Джейсона Тейтума.

10. Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного.