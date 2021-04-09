ЦСКА и «Крылья» вышли в полуфинал Кубка, «МЮ» и «Рома» победили в 1/4 ЛЕ. Главное к утру

ЦСКА и «Крылья Советов» добыли победы над тульским «Арсеналом» и «Сочи» и вышли в полуфинал Кубка России, а «Рома» и «Манчестер Юнайтед» победили в первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России.
2. «Крылья Советов» выбили московское «Динамо» из Кубка России на стадии 1/4 финала.
3. «Рома» на последних минутах вырвала победу у «Аякса» в первом матче 1/4 финала ЛЕ.
4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» в первом матче 1/4 финала ЛЕ.
5. Овечкин — четвёртый игрок в истории НХЛ, забивший 20 голов в 16 сезонах со старта карьеры.
6. ЦСКА обыграл АСВЕЛ и занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги.
7. Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до 2 лет за атаку на тренеров ЦСКА.
8. «Арсенал» в добавленное время упустил победу над «Славией».
9. «Даллас» переиграл «Чикаго», Худобин совершил 38 сейвов.
10. Российские кёрлингисты обыграли сборную Шотландии на чемпионате мира в Калгари.
11. СКА обыграл ЦСКА в четвёртом матче финала конференции. Счёт в серии — 3-1.
12. «Реал» разгромил «Фенербахче» и вышел в плей-офф Евролиги, «Валенсия» выбила «Басконию».
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