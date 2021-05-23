Россия разгромила британцев на ЧМ по хоккею, «Атлетико» выиграл Ла Лигу. Главное к утру

Сборная России разгромила Великобританию во втором матче ЧМ-2021 по хоккею, «Атлетико» с Суаресом стал чемпионом Испании, а Мазепин квалифицировался на 19-м месте на Гран-при Монако. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира — 2021.

2. «Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида» и стал чемпионом Испании.

3. Леклер разбил машину, но выиграл квалификацию Гран-при Монако. Мазепин — 19-й.

4. Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 27.

5. Капризов с «Миннесотой» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Кучеров провёл фантастический матч за «Тампу», но не смог доиграть его из-за полученной травмы.

6. Сборная России прибыла в Нойштифт для подготовки к Евро.

7. Суарес заплакал на поле после победы «Атлетико» в чемпионате Испании.

8. Плей-офф НБА: «Клипперс» уступили «Далласу», «Бруклин» стартовал с победы в серии с «Бостоном», а «Денвер» проиграл «Портленду».

9. Переход Гарри Кейна может обойтись «Манчестер Сити» более чем в € 116 млн.