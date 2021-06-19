Англия сыграла вничью с шотландцами на Евро. Эриксена выписали из больницы. Главное к утру

Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии, хорваты отыгрались в матче с чехами на Евро-2020, а футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время игры с финнами, выписали из больницы – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Англия сыграла вничью с Шотландией на групповом этапе Евро-2020.
2. Хорватия и Чехия сыграли вничью. Ловрен «привёз» пенальти.
3. Швеция обыграла Словакию на Евро благодаря голу с пенальти.
4. Кристиан Эриксен выписан из больницы.
5. Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу.
6. «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Лацио».
7. Аргентина оказалась сильнее Уругвая в матче Кубка Америки — 2021.
8. Завуров техническим нокаутом победил Тирлони на турнире Eagle FC 37.
9. Евролига назвала всех участников сезона-2021/2022. Россию представят три клуба.
10. Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020.
11. «Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой».
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