Англия сыграла вничью с шотландцами на Евро. Эриксена выписали из больницы. Главное к утру

Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии, хорваты отыгрались в матче с чехами на Евро-2020, а футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время игры с финнами, выписали из больницы – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Англия сыграла вничью с Шотландией на групповом этапе Евро-2020.

2. Хорватия и Чехия сыграли вничью. Ловрен «привёз» пенальти.

3. Швеция обыграла Словакию на Евро благодаря голу с пенальти.

4. Кристиан Эриксен выписан из больницы.

5. Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу.

6. «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Лацио».

7. Аргентина оказалась сильнее Уругвая в матче Кубка Америки — 2021.

8. Завуров техническим нокаутом победил Тирлони на турнире Eagle FC 37.

9. Евролига назвала всех участников сезона-2021/2022. Россию представят три клуба.

10. Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020.

11. «Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой».

12. Дирк Новицки получил должность в «Далласе».