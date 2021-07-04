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Разгром Украины от Англии на Евро и выход Медведева в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру

Итоги заключительных игр 1/4 финала чемпионата Европы – 2020, выход Медведева в 1/8 финала Уимблдона и высказывание Уткина о будущем Черчесова в сборной России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро – 2020.

2. Сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2020.

3. Даниил Медведев впервые вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Марина Чилича.

4. Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе.

5. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — последний.

6. Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки – 2021.

7. Месси в шаге от повторения рекорда Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную.

8. Президент Украины Зеленский обратился к сборной после разгрома от Англии на Евро-2020.

9. Посольство Великобритании: надеемся, сборная Украины сможет поехать в украинский Крым.