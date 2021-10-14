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Феноменальная ночь Овечкина и тюремный приговор защитнику «Баварии». Главное к утру

Феноменальная ночь Овечкина и тюремный приговор защитнику «Баварии». Главное к утру
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36-летний российский звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ударно начал сезон в НХЛ, защитник «Баварии» получил суровое наказание, а три российских теннисиста вылетели с турнира серии Masters. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. НХЛ: 4 очка Овечкина и 3 голевые Кузнецова принесли «Вашингтону» крупную победу над «Рейнджерс».
  2. Овечкин вышел на чистое пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Дионна.
  3. Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес приговорён к шести месяцам тюрьмы.
  4. Медведев проиграл Димитрову и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе. Хачанов и Карацев – также завершили участие на соревнованиях.
  5. Гисдоль рассказал, почему принял предложение возглавить «Локомотив».
  6. КХЛ: СКА обыграл дома московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции.
  7. «Быть там – огромная привилегия». Овечкин – о 5-м месте в списке лучших снайперов НХЛ.
  8. Матч «Спартак» — «Динамо» обслужит бригада Сергея Карасёва.
  9. «Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны?» Макгрегор ответил Нурмагомедову.
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