Феноменальная ночь Овечкина и тюремный приговор защитнику «Баварии». Главное к утру

36-летний российский звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ударно начал сезон в НХЛ, защитник «Баварии» получил суровое наказание, а три российских теннисиста вылетели с турнира серии Masters. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».