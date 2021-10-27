Победы «Челси» и «Арсенала» в Кубке лиги, Емельяненко в топ-10 Bellator. Главное к утру

«Челси» и «Арсенал» одержали победы и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, а российские бойцы Фёдор Емельяненко и Анатолий Токов вошли в топ-10 рейтингов Bellator. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертьфинал Кубка лиги.

2. «Арсенал» и «Сандерленд» вышли в 1/4 финала Кубка лиги.

3. Емельяненко и Токов вошли в топ-10 рейтингов Bellator. Фёдор — третий номер тяжеловесов.

4. ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» в Кубке России.

5. «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России.

6. «Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Салавата», отыгравшись с 0:2.

7. Валерий Карпин проехался в московском метро.

8. Источник: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал».

9. «Лейкерс» без Леброна одержали победу над «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому».

10. «Виннипег» вырвал победу у «Анахайма» в концовке матча, шайба на счету Свечникова.

11. Крыховяк обвинил руководителей «Локомотива» во вранье и неуважении.

12. «МЮ» готов назначить Конте тренером в случае неудачных результатов в ближайших матчах.

13. Российский боец Омаргаджиев получил контракт с UFC.

14. «Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Дадонова и Мироманова.