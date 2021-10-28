«Барселона» уволила Кумана, Овечкин приблизился к Халлу по голам в НХЛ. Главное к утру

«Барселона» рассталась с главным тренером Рональдома Куманом, хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб, а в Кубке России определились все участники 1/8 финала. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера.

2. Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб.

3. «Кубань» разгромила «Краснодар» в Кубке России.

4. Определились все участники 1/8 финала Кубка России.

5. Хайбулаев из команды Нурмагомедова победил американца Уэйда на PFL и заработал $ 1 млн.

6. «Аталанта» одержала волевую победу в матче с «Сампдорией», Миранчук отдал голевой пас.

7. ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу.

8. «Спартак» договорился с тульским «Арсеналом» о трансфере Даниила Хлусевича.

9. «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в чемпионате Италии.

10. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии.

11. Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира в Санкт-Петербурге.

12. УНИКС одержал вторую победу в Евролиге, уверенно переиграв «Басконию».

13. Никита Кучеров перенёс операцию. Он пропустит 8-10 недель, но сможет сыграть на Олимпиаде.

14. «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Осасуной».

15. Шайба Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме.

16. «Лейкерс» уступили «Тандер», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Миннесота» обыграла «Бакс».