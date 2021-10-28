«Барселона» уволила Кумана, Овечкин приблизился к Халлу по голам в НХЛ. Главное к утру

«Барселона» рассталась с главным тренером Рональдома Куманом, хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб, а в Кубке России определились все участники 1/8 финала. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера.
2. Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до трёх шайб.
3. «Кубань» разгромила «Краснодар» в Кубке России.
4. Определились все участники 1/8 финала Кубка России.
5. Хайбулаев из команды Нурмагомедова победил американца Уэйда на PFL и заработал $ 1 млн.
6. «Аталанта» одержала волевую победу в матче с «Сампдорией», Миранчук отдал голевой пас.
7. ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу.
8. «Спартак» договорился с тульским «Арсеналом» о трансфере Даниила Хлусевича.
9. «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в чемпионате Италии.
10. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха разгромила «Баварию» в Кубке Германии.
11. Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира в Санкт-Петербурге.
12. УНИКС одержал вторую победу в Евролиге, уверенно переиграв «Басконию».
13. Никита Кучеров перенёс операцию. Он пропустит 8-10 недель, но сможет сыграть на Олимпиаде.
14. «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Осасуной».
15. Шайба Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме.
16. «Лейкерс» уступили «Тандер», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Миннесота» обыграла «Бакс».
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