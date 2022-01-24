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«Челси» разобрался с «Тоттенхэмом», Азмун может оказаться в дубле. Главное к утру

«Челси» разобрался с «Тоттенхэмом», Азмун может оказаться в дубле. Главное к утру
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Фантастический финиш Латыпова в биатлонной эстафете, состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 и победа «Челси» над «Тоттенхэмом» в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Норвежцы уверенно выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце, у россиян — серебро.
  2. Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года.
  3. «Челси» победил «Тоттенхэм» в дерби и сократил отставание от «Ливерпуля» до очка.
  4. Сердара Азмуна могут перевести во вторую команду «Зенита».
  5. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура Серии А.
  6. Российские гандболисты не сумели обыграть Польшу и лишились шансов на выход в полуфинал ЧЕ.
  7. ЦСКА интересуется Деспотовичем и предлагает ему вдвое больше, чем «Црвена Звезда».
  8. Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу над «Виннипегом».
  9. Источник: Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши.
  10. Лионель Месси забил 1 гол в 12 играх чемпионата. Это его худший результат в карьере.
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