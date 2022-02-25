«Зенит» вылетел из ЛЕ, Овечкин сократил отставание от Ягра. Главное к утру

«Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ, российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Акапулько. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и не смог пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

2. Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до четырёх шайб.

3. Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько и может сыграть с Надалем.

4. Семак высказался о ситуации со специальной военной операцией России на Украине.

5. «Спартак» — единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках.

6. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс».

7. Стали известны все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.

8. Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на вылет «Зенита».

9. Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян.

10. «Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.