«Зенит» вылетел из ЛЕ, Овечкин сократил отставание от Ягра. Главное к утру

«Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ, российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Акапулько. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и не смог пройти в 1/8 финала Лиги Европы.
2. Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до четырёх шайб.
3. Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько и может сыграть с Надалем.
4. Семак высказался о ситуации со специальной военной операцией России на Украине.
5. «Спартак» — единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках.
6. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс».
7. Стали известны все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.
8. Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на вылет «Зенита».
9. Александр Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян.
10. «Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
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