Испания — в 1/2 финала Лиги наций, Месси забил 90-й гол за Аргентину. Главное к утру

Испания благодаря голу форварда Альваро Мораты в конце матча с Португалией вышла в плей-офф турнира, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился 90-м точным ударом в составе своей национальной команды, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1.Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию.

2. Лионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины.

3. Источник: генсек ОКР, пятикратная чемпионка ОИ Анастасия Давыдова покинула Россию.

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