Испания — в 1/2 финала Лиги наций, Месси забил 90-й гол за Аргентину. Главное к утру

Испания благодаря голу форварда Альваро Мораты в конце матча с Португалией вышла в плей-офф турнира, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился 90-м точным ударом в составе своей национальной команды, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1.Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию.
2. Лионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины.
3. Источник: генсек ОКР, пятикратная чемпионка ОИ Анастасия Давыдова покинула Россию.
4. «Ак Барс» в гостях уверенно победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби».
5. Катар потратил на ЧМ € 208 млрд — в 15 раз больше, чем Россия в 2018 году.
6. Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.
7. Ник Дауд снёс Овечкина силовым приёмом на тренировке «Вашингтона».
8. 48-летний экс-игрок сборной России рассказал о получении повестки в военкомат.
9. Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Испании.
10. Александр Усик назвал причины отказа от боя с Тайсоном Фьюри в декабре.
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