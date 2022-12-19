Чемпионский парад Аргентины, «ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн. Главное к утру

Футболисты сборной Аргентины после победы на чемпионате мира приняли участие в чемпионском параде на улицах в Лусаиле, французский «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за € 300-350 млн, Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы на ЧМ-2022.
2. «ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн.
3. Лионель Месси впервые стал чемпионом мира.
4. Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и стала чемпионом мира по футболу 2022 года.
5. «Миннесота» обыграла «Оттаву» благодаря шайбе и двум ассистам Капризова.
6. Жест Мбаппе в адрес Месси вызвал большой резонанс в соцсетях.
7. Эмилиано Мартинес попросил «минуту молчания» в память Мбаппе после финала ЧМ.
8. Лионель Месси рассказал, продолжит ли он выступление в составе сборной Аргентины.
9. Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ-2022.
10. Три очка Панарина и шайба Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго».
11. Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
12. Эммануэль Макрон раскрыл содержание разговора с Мбаппе после поражения в финале ЧМ.
- 19 декабря 2022
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