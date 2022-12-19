Чемпионский парад Аргентины, «ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн. Главное к утру

Футболисты сборной Аргентины после победы на чемпионате мира приняли участие в чемпионском параде на улицах в Лусаиле, французский «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе за € 300-350 млн, Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы на ЧМ-2022.

2. «ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн.

3. Лионель Месси впервые стал чемпионом мира.

4. Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и стала чемпионом мира по футболу 2022 года.

5. «Миннесота» обыграла «Оттаву» благодаря шайбе и двум ассистам Капризова.

6. Жест Мбаппе в адрес Месси вызвал большой резонанс в соцсетях.

7. Эмилиано Мартинес попросил «минуту молчания» в память Мбаппе после финала ЧМ.

8. Лионель Месси рассказал, продолжит ли он выступление в составе сборной Аргентины.

9. Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ-2022.

10. Три очка Панарина и шайба Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго».

11. Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

12. Эммануэль Макрон раскрыл содержание разговора с Мбаппе после поражения в финале ЧМ.