«Арсенал» снова потерял очки, Орлов покорил историческое достижение. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и теперь уступает по потерянным очкам «Манчестер Сити», российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов повторил исторический рекорд «Бостона», сделав два ассиста в матче с «Флоридой Пантерз», вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Гамза выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
1. «Арсенал» вырвал ничью у идущего последним «Саутгемптона», проигрывая 1:3 к 88-й минуте.
2. Дмитрий Орлов повторил достижение «Бостона» 35-летней давности.
3. Вице-президент IBU выступил против допуска россиян к международным соревнованиям.
4. Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото единогласным решением судей.
5. ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии — 2-1.
6. Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону».
7. «Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
8. Новак Джокович проиграл 70-й ракетке мира и покидает турнир в Баня-Луке.
9. Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть на выезде «Анже» в стартовом матче 32-го тура Лиги 1.
10. Свёнтек обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.
- 22 апреля 2023
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