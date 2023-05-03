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Проблемы Месси в «ПСЖ», победа «Арсенала» над «Челси» и успех Бобровского. Главное к утру

Аргентинского форварда «Пари-Сен Жермен» Лионеля Месси отстранили от команды, «Арсенал» одержал победу над «Челси» в рамках Английской Премьер-лиги, 34 спасения российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского принесли команде победу над «Торонто Мэйпл Лифтс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси.

2. «Арсенал» уверенно обыграл «Челси» в матче 34-го тура АПЛ благодаря дублю Эдегора.

3. 34 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в первом матче серии с «Торонто».

4. УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

5. «Лейкерс» выиграли в первом матче серии, несмотря на рывок «Голден Стэйт» в концовке.

6. «Реал» Мадрид в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги.

7. Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes.

8. «Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги.

9. Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком сезона в НБА.

10. Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента.