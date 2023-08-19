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Карраскаль близок к «Динамо», Кейн забил дебютный гол за «Баварию». Главное к утру

Карраскаль близок к «Динамо», Кейн забил дебютный гол за «Баварию». Главное к утру
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Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо», английский нападающий Гарри Кейн забил дебютный гол за «Баварию» в матче против «Вердера», белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати (США). Главное к утру — в утренней подборке.

1. ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Хорхе Карраскаля.

2. Гол и голевая Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер» в матче 1-го тура Бундеслиги.

3. Соболенко обыграла Жабер и пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати.

4. Дацик победил Томпсона в боксёрском поединке.

5. Джокович обыграл Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.

6. Боксёрский бой Тактарова и Монсона завершился ничьёй.

7. Стала известна реакция мадридского «Реала» на ситуацию с Мбаппе и «ПСЖ».

8. Гольцов досрочно победил Хейдермана и вышел в финал PFL.

9. Гауфф вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет со Свёнтек.

10. «Макларен» подал в суд на Алекса Палоу из-за отказа переходить в их команду в IndyCar.

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