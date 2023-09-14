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Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в мировой топ, Потапова обыграла Жабер. Главное к утру

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в сотню лучших по версии издания FourFourTwo, российская теннисистка Анастасия Потапова одолела представительницу Туниса Онс Жабер в 1/8 финала турнира в Сан-Диего, российский хоккеист Михаил Сергачёв рассказал, как эксперты NHL TV отреагировали на отказ защитника Ивана Проворова надеть радужный свитер. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Эмблемы двух российских клубов вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo.

2. Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв 7-ю ракетку мира Жабер.

3. Сергачёв: на NHL TV предлагали Проворову поехать на Украину после отказа от ЛГБТ-акции.

4. Испанская Ла Лига стала спонсором команды из Уэльса с самым длинным названием в мире.

5. Антони включён в финальную заявку «Манчестер Юнайтед» на сезон АПЛ.

6. Фетисов отреагировал на слова Тардифа, который анонсировал новые санкции по делу Федотова.

7. Галямин: как минимум 20 российских футболистов могут играть в топ-5 лиг.

8. Гол и две передачи Гусева помогли «Динамо» одолеть ЦСКА в московском дерби.

9. Даниил Медведев снялся с выставочного турнира UTS, который проводит Муратоглу.

10. Гашек ответил на критику и предложение Фетисова вернуть деньги, заработанные в России.