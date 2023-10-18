Месси оформил дубль в отборе на ЧМ-2026, три очка Капризова. Главное к утру

Легендарный нападающий Лионель Месси забил два гола в победном матче с Перу (2:0), гол и два ассиста российского хоккеиста Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Монреаль Канадиенс» (5:2), бразильский футболист Неймар получил травму в матче с Уругваем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Месси оформил дубль в победном матче с Перу в отборе на ЧМ-2026.
2. Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль».
3. Неймар со слезами на глазах покинул поле в матче Уругвай — Бразилия.
4. Уругвай нанёс Бразилии первое поражение в отборе на ЧМ-2026.
5. Дебютный гол Егора Замулы в НХЛ помог «Филадельфии» победить «Ванкувер».
6. Бельгия не будет доигрывать матч отбора Евро‑2024 со Швецией и согласна на ничью.
7. Ислам Махачев заявил, что отказался от предложения сменить гражданство.
8. Англия уверенно обыграла Италию и досрочно вышла на Евро-2024.
9. 13-летний Дэвиан Кимбро дебютировал в профессиональном футболе.
10. Сборная Украины добилась волевой победы в матче со сборной Мальты.