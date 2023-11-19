Мбаппе превзошёл Месси и Роналду, очередной гол Овечкина. Главное к утру

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 300 голов в карьере быстрее Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и помог клубу обыграть «Коламбус», сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».