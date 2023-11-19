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Мбаппе превзошёл Месси и Роналду, очередной гол Овечкина. Главное к утру

Мбаппе превзошёл Месси и Роналду, очередной гол Овечкина. Главное к утру
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Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 300 голов в карьере быстрее Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и помог клубу обыграть «Коламбус», сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара.
  2. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Проворова — первый гол за клуб.
  3. Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР.
  4. Панарин установил рекорды России и «Рейнджерс» по длительности результативной серии в НХЛ.
  5. Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР.
  6. Сборная Франции установила три рекорда в одном матче, забив Гибралтару 14 мячей.
  7. Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию.
  8. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 67 голов.
  9. Раджив Рам и Джо Солсбери вышли в финал Итогового турнира АТР.
  10. Шесть очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон».
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