Мбаппе превзошёл Месси и Роналду, очередной гол Овечкина. Главное к утру
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 300 голов в карьере быстрее Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и помог клубу обыграть «Коламбус», сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара.
- Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Проворова — первый гол за клуб.
- Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР.
- Панарин установил рекорды России и «Рейнджерс» по длительности результативной серии в НХЛ.
- Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР.
- Сборная Франции установила три рекорда в одном матче, забив Гибралтару 14 мячей.
- Сборная Нидерландов вышла на Евро-2024, обыграв Ирландию.
- Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 67 голов.
- Раджив Рам и Джо Солсбери вышли в финал Итогового турнира АТР.
- Шесть очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон».
Комментарии