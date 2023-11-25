Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» разгромил «Монако» Головина, Кучеров набрал шесть очков в матче. Главное к утру

«ПСЖ» в результативном матче обыграл ‹Монако» со счётом 5:2, российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился шестью результативными очками в матче с «Каролиной Харрикейнз» (8:2), португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в победном матче с «Аль-Охдудом» (3:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» обыграл «Монако» в матче с семью мячами, Головин провёл на поле всю встречу.

2. Шесть очков Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину».

3. Трёхминутный дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд».

4. Четыре передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Вашингтон».

5. Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Кёльн» и занять первое место в чемпионате.

6. Овечкин обошёл легенду НХЛ Джереми Рёника по количеству матчей в НХЛ.

7. Денис Гольцов потерпел досрочное поражение от Ренана Феррейры в бою за титул PFL.

8. НХЛ запретила Марку-Андре Флёри играть в специальном шлеме в честь коренных американцев.

9. Сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса после победы де Минора над Руусувуори.

10. 36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию», Панарин опять без очков.