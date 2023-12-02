Роналду проиграл команде Малкома, сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги. Главное к утру

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«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Наср» со счётом 3:0 благодаря дублю сербского нападающего Александра Митровича, сборная ФНЛ разгромила сборную Медиалиги со счётом 4:0 в товарищеском матче, в сезоне-2024 «Формулы-1» стартуют все 20 гонщиков, что закончили минувший сезон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Двухминутный дубль Митровича помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Наср» в Про-Лиге.

2. Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги, Низамутдинов оформил дубль.

3. Сезон-2024 Ф-1 начнут те же 20 пилотов, что закончили 2023-й. Это произойдёт впервые.

4. Овермарс может быть отстранён от работы в футболе во всех лигах мира.

5. СКА отыгрался с 0:2 за период и сломил сопротивление «Витязя», одержав 10-ю победу подряд.

6. «Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал четвёртую победу в пяти матчах.

7. Шайба Воронкова и ассист Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву».

8. «Реал» Мадрид продвинулся в переговорах о подписании Альфонсо Дэвиса.

9. Кевин Дюрант вышел на 10-ю строчку топа игроков по общему количеству очков в карьере.

10. Главный тренер «Гремио» подтвердил уход Луиса Суареса из клуба.