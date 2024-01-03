Овечкин забил команде Малкина, претензии мамы Мбаппе к «Реалу». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитазл» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Питтсбург Пингвинз» и превзошёл результат Рэя Бурка по очкам за одну команду НХЛ, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе считает, что президент «Реала» Флорентино Перес давит на её сына, российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Александр Овечкин превзошёл результат Рэя Бурка по очкам за одну команду НХЛ. Мама Мбаппе обвинила Флорентино Переса в давлении на Килиана. Головина признали лучшим игроком «Монако» после первой половины сезона. «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до матча с «Тоттенхэмом». Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 900 очков за карьеру. Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене. «Айлендерс» уступили «Колорадо» в овертайме матча с тремя российскими вратарями. Фабрицио Романо: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино. Помимо «Боруссии», в Санчо заинтересованы «Лейпциг» и «Ювентус». «Милан» разгромил «Кальяри» и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии. Гол Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»