14 топ-матчей среды: НБА, НХЛ, КХЛ, Примера и Суперкубок Франции

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Посмотреть все события 3 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в дуэли главных звёзд игровой недели НХЛ?

По итогам прошлой игровой недели НХЛ российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой во всей лиге, а лучшим игроком стал нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо. Ближайшей ночью россиянин и финн сразятся друг против друга. Кто проявит себя ярче?

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 января 2024, среда. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Сидни Кросби и Евгений Малкин против Александра Овечкина — новая серия

Спустя 30 минут после стартового вбрасывания в Нью-Йорке в Пенсильвании начнётся новая серия в классическом противостоянии «Питтсбурга» и «Вашингтона». Александр Овечкин, Сидни Кросби и Евгений Малкин пока не собираются вешать коньки на гвоздь, но каждый день неумолимо приближает это время. А значит, у главных игроков НХЛ последних двух десятилетий остаётся всё меньше возможностей для игр друг против друга.

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прервут ли хозяева победную серию гостей?

В регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» побеждает на протяжении шести матчей кряду, а всего команда уступила лишь дважды за 16 последних игр. «Кельты» находятся в отменной игровой форме. В свою очередь, «Оклахома-Сити Тандер» занимает второе место в Западной конференции, и лидеры коллектива проявляют себя выше всяких похвал. «Молнии» представляют реальную угрозу практически любому оппоненту. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, сохранит ли «Бостон» свою серию побед?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остановит ли Илья Сорокин нападение «Колорадо»?

Обе команды находятся в зоне плей-офф в своих конференциях, но если располагающийся на втором месте на Западе «Колорадо» может чувствовать себя в относительной безопасности, то идущие на шестой строчке Востока «Айлендерс» находятся вдали от зоны комфорта. Сегодня Илье Сорокину придётся показать всё своё мастерство, чтобы остановить одну из самых мастеровитых команд мира, в атаке которой выделяются Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин.

🎾 5:30: Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 5), Брисбен, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Касаткина повторить успех Токио?

Россиянка Дарья Касаткина начинает сезон в Брисбене матчем с Мартой Костюк. Ранее соперницы встречались четырежды. Первые две встречи остались за украинкой — на US Open — 2020 и в Стамбуле-2021, однако затем успех уже праздновала Дарья — в Бирмингеме-2021 и Токио-2023. Причём в последнем случае Касаткиной удалось добиться волевой победы, отыгравшись с 0:1 по сетам. Чем завершится новая встреча? Лучшая теннисистка из этой пары далее сыграет в третьем круге либо с Магдой Линетт, либо с Кристиной Букшей.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 января 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проиграют ли «воины» третий матч кряду на домашнем паркете?

Чемпион НБА сезона-2021/2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем регулярном чемпионате показывает, откровенно говоря, плохую игру. Команда занимает 11-е место в Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 15-17. При этом «воины» проиграли три матча кряду, два из которых случились на домашней арене в Сан-Франциско. 3 января «Уорриорз» предстоит встреча с «Орландо Мэджик» – топ-4 Восточной конференции. Парни из Флориды, несмотря на то что являются довольно молодым коллективом, отлично себя зарекомендовали в этом сезоне. Справятся ли подопечные Стива Керра на домашнем паркете с «Мэджик»?

🎾 8:30: Мирра Андреева (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 4), Брисбен, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится второе российское дерби сезона?

16-летняя Мирра Андреева после блестящей победы над Дианой Шнайдер проведёт в новом сезоне уже второе российское дерби — на сей раз с первой ракеткой России Людмилой Самсоновой. Ранее теннисистки на уровне WTA не встречались, и будущая победительница сыграет в третьем круге Брисбена с австралийкой Ариной Родионовой (WC).

🎾 13:00: Хольгер Руне (Дания, 1) — Александр Шевченко (Россия), Брисбен, второй круг

Интрига: даст ли бой Шевченко первой ракетке турнира в Брисбене?

Александр Шевченко блестяще стартовал на турнире в Брисбене, разобравшись в двух сетах с французом Люкой Ван Ашем. Теперь 23-летнему россиянину предстоит сразиться с первой ракеткой турнира датчанином Хольгером Руне. Ранее соперники друг с другом в матчах уровня ATP не пересекались, и победитель матча далее в 1/4 финала сыграет с лучшим теннисистом из пары Джеймс Дакворт — Янник Ханфман.

🏒 14:00: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2024, среда. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как новички «ястребов» проявят себя в первом домашнем матче?

В Тольятти звёздные новички «Авангарда» Дамир Жафяров и Николай Прохоркин отличились по разу, внеся основную лепту в гостевую победу омской команды. Теперь Дамир и Николай впервые после своих переходов сыграют в домашнем матче «Авангарда». В соперниках набравший в последнее время хорошую форму «Салават Юлаев». Сумеют ли Жафяров и Прохоркин снова сыграть ключевые роли в их новой команде?

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2024, среда. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернутся ли в строй главные звёзды «Автомобилиста» и отреагирует ли «Трактор» на предновогодний конфуз?

Обе команды в плачевном настроении отправились на новогоднюю паузу. Ослабленный одновременным отсутствием Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека «Автомобилист» оказался разобран СКА в Санкт-Петербурге. В свою очередь, «Трактор» завалился в Астане, нарвавшись на крупное поражение от «Барыса». Кто из уральских топ-клубов лучше отреагирует на последние неудачи?

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Сассуоло», Кубок Италии, 1/8 финала

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Интрига: увидим ли мы на поле Миранчука?

«Аталанта» начинает путь за Кубком Италии. Впереди – домашняя встреча с «Сассуоло». Команда Алессио Дионизи ранее прошла «Козенцу» и «Специю». А теперь они отправляются в гости к Алексею Миранчуку. Вопрос о будущем россиянина – один из главных для «Аталанты». Бергамаски никак не примут решение. Миранчук часто помогает команде, выходя на поле во втором тайме. Но сам Алексей вряд ли рад эпизодической роли. Может, он появится на поле с «Сассуоло», забьёт пару голов и забетонирует место в команде?

Будущее Миранчука всё ещё туманно: В «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука — Хачатрян

⚽️ 21:15: «Реал» Мадрид — «Мальорка», Примера, 19-й тур

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Интрига: «Реал» начнёт отрываться от конкурентов?

«Реал» возглавляет таблицу чемпионата Испании. В 18 турах команда набрала 45 очков (столько же у «Жироны»). Теперь задача для мадридцев — отрываться от конкурентов. Команда Карло Анчелотти в ближайшей игре принимает «Мальорку». Команда Хавьера Агирре занимает 14-е место в таблице. Не самый сложный соперник для «Реала». И отличный шанс забрать три очка.

«Реал» — финальная точка карьеры Анчелотти: Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала»

🏆 ⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Тулуза», Суперкубок Франции

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Суперкубок Франции 2023 . Финал Суперкубок Франции 2023 . Финал 03 января 2024, среда. 22:45 МСК ПСЖ Париж Не начался Тулуза Тулуза Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: очередной трофей для «ПСЖ»?

«ПСЖ» — главный гранд французского футбола. За последние 10 лет команда восемь раз выигрывала Суперкубок. Теперь есть шанс пополнить копилку трофеев. Достаточно обыграть «Тулузу» на «Парк де Пренс». У соперника «ПСЖ» не лучшая ситуация в Лиге 1 — 16-е место после 17 туров. Так что задача для парижан не самая тяжёлая. Но вдруг «Тулуза» соберётся на одну встречу и сенсационно переиграет «ПСЖ»?

Главный талант «ПСЖ» останется в клубе: Уоррен Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте

⚽️ 23:30: «Жирона» — «Атлетико», Примера, 19-й тур

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Интрига: каталонцы выкинут «Атлетико» из чемпионской гонки?

«Жирона» делит первое место в Примере с «Реалом». Команды на семь очков опережают «Барселону» и «Атлетико». И следующий тур несёт большую интригу, ведь «Жирона» и «Атлетико» встречаются друг с другом. И, получается, либо каталонцы не отстанут от «Реала» и выкинут «Атлетико» из чемпионской гонки, либо «матрасники» помогут «заклятому» сопернику и «Жирона» лишится первого места. Да и качество футбола в предстоящем матче будет очень высоким. Интригующая во всех смыслах встреча.