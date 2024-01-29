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29 января главные новости спорта, рейтинг WTA и ATP, результаты НХЛ, результаты НБА

Медведев остался 3-й ракеткой мира, Артета может возглавить «Барселону». Главное к утру
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Даниил Медведев в обновлённом рейтинге ATP сохранил за собой звание третьей ракетки мира, главный тренер «Арсенала» Микель Артета может покинуть клуб по окончании сезона и возглавить «Барселону», российская теннисистка Мирра Андреева совершила скачок на 12 позиций в свежем рейтинге WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Рейтинг ATP, 29 января: Медведев и Рублёв сохранили позиции, Хачанов потерял 3 строчки.
  2. Микель Артета может возглавить «Барселону».
  3. Рейтинг WTA, 29 января: Калинская впервые вошла в топ-50, Андреева поднялась на 12 позиций.
  4. Растолстевший Неймар появился на публике.
  5. Таджикистан обыграл ОАЭ в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала Кубка Азии.
  6. Определились две пары 1/4 финала Кубка африканских наций.
  7. «Сколько?» Путин иронично ответил на вопрос капитана СКА Никишина.
  8. Шарапова обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым в финале Australian Open.
  9. «Интер» одолел «Фиорентину» и вновь возглавил таблицу Серии А.
  10. Мадридский «Атлетико» обыграл «Валенсию» и поднялся на третью строчку в Ла Лиге.
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