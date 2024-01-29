Медведев остался 3-й ракеткой мира, Артета может возглавить «Барселону». Главное к утру

Даниил Медведев в обновлённом рейтинге ATP сохранил за собой звание третьей ракетки мира, главный тренер «Арсенала» Микель Артета может покинуть клуб по окончании сезона и возглавить «Барселону», российская теннисистка Мирра Андреева совершила скачок на 12 позиций в свежем рейтинге WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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