Медведев остался 3-й ракеткой мира, Артета может возглавить «Барселону». Главное к утру
Даниил Медведев в обновлённом рейтинге ATP сохранил за собой звание третьей ракетки мира, главный тренер «Арсенала» Микель Артета может покинуть клуб по окончании сезона и возглавить «Барселону», российская теннисистка Мирра Андреева совершила скачок на 12 позиций в свежем рейтинге WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Рейтинг ATP, 29 января: Медведев и Рублёв сохранили позиции, Хачанов потерял 3 строчки.
- Микель Артета может возглавить «Барселону».
- Рейтинг WTA, 29 января: Калинская впервые вошла в топ-50, Андреева поднялась на 12 позиций.
- Растолстевший Неймар появился на публике.
- Таджикистан обыграл ОАЭ в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала Кубка Азии.
- Определились две пары 1/4 финала Кубка африканских наций.
- «Сколько?» Путин иронично ответил на вопрос капитана СКА Никишина.
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- Мадридский «Атлетико» обыграл «Валенсию» и поднялся на третью строчку в Ла Лиге.
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