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«Арсенал» одолел «Ливерпуль», «Атлетико» героически спас игру с «Реалом». Главное к утру

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, мадридский «Атлетико» на 90+3-й минуте спас ничью в матче с «Реалом» (1:1), ярославский «Локомотив» совершил камбэк в игре с московским «Динамо» и выиграл встречу в серии буллитов (4:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».