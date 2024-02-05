«Арсенал» одолел «Ливерпуль», «Атлетико» героически спас игру с «Реалом». Главное к утру
«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, мадридский «Атлетико» на 90+3-й минуте спас ничью в матче с «Реалом» (1:1), ярославский «Локомотив» совершил камбэк в игре с московским «Динамо» и выиграл встречу в серии буллитов (4:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити».
- «Реал» упустил победу над «Атлетико» на последних минутах матча Ла Лиги.
- «Локомотив» отыгрался с 0:3 в выездном матче с «Динамо» и одержал победу по буллитам.
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