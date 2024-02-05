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5 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА

«Арсенал» одолел «Ливерпуль», «Атлетико» героически спас игру с «Реалом». Главное к утру
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«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, мадридский «Атлетико» на 90+3-й минуте спас ничью в матче с «Реалом» (1:1), ярославский «Локомотив» совершил камбэк в игре с московским «Динамо» и выиграл встречу в серии буллитов (4:3). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити».
  2. «Реал» упустил победу над «Атлетико» на последних минутах матча Ла Лиги.
  3. «Локомотив» отыгрался с 0:3 в выездном матче с «Динамо» и одержал победу по буллитам.
  4. Президент «Реала» одним словом отреагировал на вопрос о возможном переходе Килиана Мбаппе.
  5. Рейтинг WTA, 5 февраля: Александрова вернулась в топ-20, Шнайдер поднялась на 35 позиций.
  6. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» и опустился на 11-е место в АПЛ.
  7. Джоэл Эмбиид перенесёт операцию на колене, сроки восстановления не сообщаются.
  8. «Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от туринцев в таблице Серии А.
  9. Алексей Миранчук является главным созидателем Серии А в 2024 году – Opta Sports.
  10. «Ливерпуль» получит € 11,6 млн от Disney за документальный фильм про Клоппа.
Все результаты игрового дня НБА 5 февраля
Все результаты игрового дня НБА 5 февраля
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8 топ-матчей понедельника: НБА, КХЛ, игры «Зенита» и «Ман Сити»
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